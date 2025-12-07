O tym zasiłku mało kto wie. Wypłaca go MOPS niezależnie od dochodu

Jedną z form wsparcia finansowego, które oferują miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej jest zasiłek zwrotny. Może się o niego ubiegać każdy, kto znajdzie się w potrzebie, nie tylko osoby spełniające kryterium dochodowe.

Zasiłek zwrotny z MOPS. Kto i kiedy może go otrzymać?

Zasiłek zwrotny to rodzaj świadczenia, które można otrzymać w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Pilna potrzeba wsparcia finansowego może być spowodowana nagłą sytuacją taką, jak utrata pracy, wypadek, choroba, poważna awaria w domu lub inne zdarzenie losowe. Zasiłek może otrzymać osoba lub rodzina o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, które wynosi 1010 zł dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe lub 823 zł na osobę w rodzinie.

Jak informuje na swojej stronie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie zasiłek zwrotny może być celowy lub okresowy. Oznacza to, że świadczenie przysługuje jednorazowo na konkretny cel lub jest wypłacane cyklicznie przez jakiś czas.

Jak sama nazwa wskazuje, zasiłek ten co do zasady podlega zwrotowi, jednak w niektórych przypadkach MOPS ma prawo umorzyć spłatę w całości lub w części, odroczyć termin spłaty lub rozłożyć na raty, jeśli zwrot stanowiłby nadmierne obciążenie dla rodziny.