O tym zasiłku mało kto wie. Wypłaca go MOPS niezależnie od dochodu

Zasiłek zwrotny z MOPS przysługuje w szczególnych sytuacjach. Jakie warunki trzeba spełnić?
Jedną z form wsparcia finansowego, które oferują miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej jest zasiłek zwrotny. Może się o niego ubiegać każdy, kto znajdzie się w potrzebie, nie tylko osoby spełniające kryterium dochodowe.
Zasiłek zwrotny to rodzaj świadczenia, które można otrzymać w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Pilna potrzeba wsparcia finansowego może być spowodowana nagłą sytuacją taką, jak utrata pracy, wypadek, choroba, poważna awaria w domu lub inne zdarzenie losowe. Zasiłek może otrzymać osoba lub rodzina o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, które wynosi 1010 zł dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe lub 823 zł na osobę w rodzinie.
Jak informuje na swojej stronie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie zasiłek zwrotny może być celowy lub okresowy. Oznacza to, że świadczenie przysługuje jednorazowo na konkretny cel lub jest wypłacane cyklicznie przez jakiś czas.
Jak sama nazwa wskazuje, zasiłek ten co do zasady podlega zwrotowi, jednak w niektórych przypadkach MOPS ma prawo umorzyć spłatę w całości lub w części, odroczyć termin spłaty lub rozłożyć na raty, jeśli zwrot stanowiłby nadmierne obciążenie dla rodziny.
Decyzję o przyznaniu zasiłku zwrotnego podejmuje MOPS lub GOPS po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. Ma on na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osoby ubiegającej się o pomoc. Pracownik socjalny przeprowadza go w ciągu 14 dni roboczych od złożenia podania. Termin wizyty można ustalić osobiście lub telefonicznie. Od wydanej decyzji przysługuje odwonie.
Nie ma ustalonej odgórnie kwoty zasiłku zwrotnego. Jego wysokość jest ustalana indywidualnie, biorąc pod uwagę cel, na który mają być przeznaczone środki. Zwykle są to kwoty w granicach od kilkuset, nawet do kilku tysięcy złotych, w zależności od uzasadnionej potrzeby osoby ubiegającej się o pomoc.
Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się w kasach banku, przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Może to być również przelew bezpośrednio na konto np. zakładu gazowego, zakładu energetycznego czy spółdzielni mieszkaniowej w celu uregulowania rachunków.
O przyznanie zasiłku zwrotnego należy zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. Należy w tym celu złożyć wymagane dokumenty, takie jak:
