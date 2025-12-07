Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

O tym zasiłku mało kto wie. Wypłaca go MOPS niezależnie od dochodu

Zasiłek zwrotny jest mało znaną formą pomocy finansowej. Wypłacają go miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej, ale nie jest on zależny od kryterium dochodowego. Można się o niego ubiegać w szczególnych sytuacjach życiowych. Ile wynosi i kiedy można go otrzymać?

Publikacja: 07.12.2025 07:05

Zasiłek zwrotny z MOPS przysługuje w szczególnych sytuacjach. Jakie warunki trzeba spełnić?

Zasiłek zwrotny z MOPS przysługuje w szczególnych sytuacjach. Jakie warunki trzeba spełnić?

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Jedną z form wsparcia finansowego, które oferują miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej jest zasiłek zwrotny. Może się o niego ubiegać każdy, kto znajdzie się w potrzebie, nie tylko osoby spełniające kryterium dochodowe.

Zasiłek zwrotny z MOPS. Kto i kiedy może go otrzymać?

Zasiłek zwrotny to rodzaj świadczenia, które można otrzymać w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Pilna potrzeba wsparcia finansowego może być spowodowana nagłą sytuacją taką, jak utrata pracy, wypadek, choroba, poważna awaria w domu lub inne zdarzenie losowe. Zasiłek może otrzymać osoba lub rodzina o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, które wynosi 1010 zł dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe lub 823 zł na osobę w rodzinie.

Jak informuje na swojej stronie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie zasiłek zwrotny może być celowy lub okresowy. Oznacza to, że świadczenie przysługuje jednorazowo na konkretny cel lub jest wypłacane cyklicznie przez jakiś czas.

Jak sama nazwa wskazuje, zasiłek ten co do zasady podlega zwrotowi, jednak w niektórych przypadkach MOPS ma prawo umorzyć spłatę w całości lub w części, odroczyć termin spłaty lub rozłożyć na raty, jeśli zwrot stanowiłby nadmierne obciążenie dla rodziny.

Czytaj więcej

Pierwsza wolna Wigilia dla większości pracowników
Praca, Emerytury i renty
Zasady pracy w Wigilię 2025: Kto skorzysta z wolnego, a gdzie handel będzie dozwolony?
Reklama
Reklama

Na jakich zasadach jest przyznawany zasiłek zwrotny? Jak wygląda procedura?

Decyzję o przyznaniu zasiłku zwrotnego podejmuje MOPS lub GOPS po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. Ma on na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osoby ubiegającej się o pomoc. Pracownik socjalny przeprowadza go w ciągu 14 dni roboczych od złożenia podania. Termin wizyty można ustalić osobiście lub telefonicznie. Od wydanej decyzji przysługuje odwonie.

Ile wynosi zasiłek zwrotny? W jakiej formie jest wypłacany?

Nie ma ustalonej odgórnie kwoty zasiłku zwrotnego. Jego wysokość jest ustalana indywidualnie, biorąc pod uwagę cel, na który mają być przeznaczone środki. Zwykle są to kwoty w granicach od kilkuset, nawet do kilku tysięcy złotych, w zależności od uzasadnionej potrzeby osoby ubiegającej się o pomoc.

Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się w kasach banku, przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Może to być również przelew bezpośrednio na konto np. zakładu gazowego, zakładu energetycznego czy spółdzielni mieszkaniowej w celu uregulowania rachunków.

Czytaj więcej

Kilka grup seniorów otrzyma emerytury wcześniej w grudniu. Zmiany w terminach wypłat
Praca, Emerytury i renty
Trzy zmiany w wypłatach emerytur w grudniu 2025. Niektórzy dostaną dwa świadczenia

Jak ubiegać się o zasiłek zwrotny? Wymagane dokumenty

O przyznanie zasiłku zwrotnego należy zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. Należy w tym celu złożyć wymagane dokumenty, takie jak:

  • Podanie o zasiłek z określeniem celu przyznawanej pomocy,
  • Udokumentowanie dochodów netto pochodzących z różnych źródeł (emerytura, renta, dodatek mieszkaniowy, stypendium szkolne, świadczenia rodzinne, otrzymywane alimenty, dochody członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym został złożony wniosek,
  • Zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • Oświadczenie o odpowiedzialności karnej i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zasiłki Świadczenia opieka społeczna
Prezydent Karol Nawrocki przygotował własną ustawę łańcuchową. Co zawiera?
Prawo w Polsce
Prezydent Karol Nawrocki przygotował własną ustawę łańcuchową. Co zawiera?
Zapadł wyrok, który otwiera drogę do odszkodowań za stare słupy
Nieruchomości
Zapadł wyrok, który otwiera drogę do odszkodowań za stare słupy
Prezes NRA Przemysław Rosati
Zawody prawnicze
Adwokaci i radcy wykluczeni z walnych w spółdzielniach. Prezes NRA interweniuje
W grudniu terminy wypłat 800 plus ulegną zmianie. Jak wygląda nowy harmonogram?
Praca, Emerytury i renty
Aż cztery zmiany w grudniu 2025. Nowy harmonogram wypłat 800 plus
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Sąd Najwyższy obalił zasadę prawną i uderzył w europejskie trybunały
Sądy i trybunały
Sąd Najwyższy obalił zasadę prawną i uderzył w europejskie trybunały
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Materiał Promocyjny
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama