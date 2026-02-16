Reklama
7000 zł wypłaty z ZUS. Podwyżka i nowe zasady. Zasiłek pogrzebowy 2026

Od 1 stycznia br. ZUS wypłaca nową, wyższą kwotę zasiłku pogrzebowego. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i miały na celu dostosowanie świadczenie do realnych kosztów pochówku.

Publikacja: 16.02.2026 16:07

Od 1 stycznia br. obowiązuje nowa kwota zasiłku pogrzebowego

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kiedy i na jakiej podstawie zasiłek pogrzebowy może być waloryzowany?
  • Kto jest uprawniony do otrzymania zasiłku pogrzebowego oraz jakie warunki trzeba spełnić?
  • Jakie dokumenty są wymagane, aby ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?
  • Jakie są terminy składania wniosków o zasiłek pogrzebowy i kiedy następuje wypłata świadczenia?

Nowelizacja wprowadziła nie tylko wyższą kwotę zasiłku pogrzebowego, ale również mechanizm waloryzacji. Zgodnie z nowymi przepisami, gdy inflacja w poprzednim roku przekroczy 5 proc., świadczenie zostanie podwyższone. Ewentualna waloryzacja będzie przeprowadzana 1 marca każdego roku.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Zasiłek stanowi jednorazową pomoc finansową dla osób lub instytucji, które poniosły koszty pochówku po śmierci osoby spełniającej określone warunki związane z ubezpieczeniem lub pobieraniem świadczeń. Osoby te muszą być w stanie potwierdzić wydatki odpowiednimi dokumentami.

Prawo do świadczenia mają:

  • członkowie rodziny zmarłego,
  • pracodawca,
  • dom pomocy społecznej,
  • gmina,
  • powiat,
  • osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego,
  • osoba niespokrewniona ze zmarłym.

Za członka rodziny uznaje się małżonka, także pozostającego w separacji, rodziców, macochę, ojczyma, osoby przysposabiające, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, dzieci wychowywane w rodzinie zastępczej, inne dzieci przyjęte na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwo, dziadków, wnuki oraz osoby, których zmarły był opiekunem prawnym.

To nie koniec wymogów. Aby osoba lub instytucja, która pokryła koszty pogrzebu, mogła otrzymać świadczenie, zmarły musiał spełniać jeden z poniższych warunków:

  • był objęty ubezpieczeniem w ZUS,
  • pobierał emeryturę lub rentę,
  • spełniał warunki, żeby dostać emeryturę lub rentę,
  • nie był ubezpieczony, ale po ustaniu ubezpieczenia pobierał zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2026 r.?

Od 1 stycznia 2026 r. zasiłek pogrzebowy wynosi 7000 zł. To spora podwyżka, ponieważ do końca 2025 r. obowiązywała kwota 4000 zł. Członkowie rodziny otrzymują świadczenie w pełnej wysokości, niezależnie od kosztów pogrzebu. W sytuacji, gdy koszty ponosi osoba spoza rodziny lub instytucja, świadczenie przysługuje do wysokości faktycznie poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż wspomniany limit. Jeśli kosztami pogrzebu podzieliło się kilka osób lub instytucji, zasiłek jest dzielony proporcjonalnie. W takim przypadku każdy z nich musi złożyć oddzielny wniosek.

Zasiłek pogrzebowy w nowej wysokości jest wypłacany po osobie zmarłej z datą zgonu od 1 stycznia 2026 r.

Jak ubiegać się o wypłatę zasiłku pogrzebowego?

Osoby, które są członkami rodziny zmarłego, a także osoby spoza rodziny muszą przygotować:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego Z-12 (do pobrania ze strony ZUS),
  • oryginały rachunków kosztów pogrzebu lub kopie potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem (jeśli oryginały tych rachunków są w banku),
  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją urzędnika, że dziecko urodziło się martwe,
  • zaświadczenie płatnika składek potwierdzające, że zmarły podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą.

Dokumenty można dostarczyć osobiście do oddziału ZUS, wysłać pocztą, przesłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub przekazać za pośrednictwem zakładu pogrzebowego. W drugim przypadku do dokumentów należy dołączyć upoważnienie do wypłaty zasiłku pogrzebowego w całości albo w części na konto bankowe zakładu.

Dokumenty należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której przysługuje świadczenie. W szczególnych sytuacjach, na przykład przy problemach z identyfikacją zmarłego, dokumenty można złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu. W takim przypadku należy przedstawić dokumenty potwierdzające przyczynę opóźnienia. Po złożeniu wszystkich dokumentów ZUS wypłaca zasiłek w ciągu 14 dni kalendarzowych od wyjaśnienia ostatniej okoliczności potrzebnej do wydania decyzji.

