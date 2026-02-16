członkowie rodziny zmarłego,

pracodawca,

dom pomocy społecznej,

gmina,

powiat,

osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego,

osoba niespokrewniona ze zmarłym.

Za członka rodziny uznaje się małżonka, także pozostającego w separacji, rodziców, macochę, ojczyma, osoby przysposabiające, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, dzieci wychowywane w rodzinie zastępczej, inne dzieci przyjęte na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwo, dziadków, wnuki oraz osoby, których zmarły był opiekunem prawnym.

To nie koniec wymogów. Aby osoba lub instytucja, która pokryła koszty pogrzebu, mogła otrzymać świadczenie, zmarły musiał spełniać jeden z poniższych warunków:

był objęty ubezpieczeniem w ZUS,

pobierał emeryturę lub rentę,

spełniał warunki, żeby dostać emeryturę lub rentę,

nie był ubezpieczony, ale po ustaniu ubezpieczenia pobierał zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2026 r.?

Od 1 stycznia 2026 r. zasiłek pogrzebowy wynosi 7000 zł. To spora podwyżka, ponieważ do końca 2025 r. obowiązywała kwota 4000 zł. Członkowie rodziny otrzymują świadczenie w pełnej wysokości, niezależnie od kosztów pogrzebu. W sytuacji, gdy koszty ponosi osoba spoza rodziny lub instytucja, świadczenie przysługuje do wysokości faktycznie poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż wspomniany limit. Jeśli kosztami pogrzebu podzieliło się kilka osób lub instytucji, zasiłek jest dzielony proporcjonalnie. W takim przypadku każdy z nich musi złożyć oddzielny wniosek.