Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego emerytury ustalane w czerwcu w latach 2009–2019 wymagają przeliczenia?

W jaki sposób ZUS planuje przeliczać emerytury dla czerwcowych emerytów?

Co wnosi zmiana dotycząca zasiłku pogrzebowego od 2026 roku?

Jakie kroki należy podjąć, aby otrzymać nowy zasiłek pogrzebowy?

I tak, 1 stycznia 2026 r. wejdzie też w życie ustawa, dzięki której organ rentowy automatycznie, bez konieczności składania wniosku, przeliczy wysokość emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 (tzw. emerytury czerwcowe). Nowe przepisy obejmą również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia. Z szacunków ZUS wynika, że działania obejmą 264,8 tys. świadczeniobiorców.

Kim są tzw. czerwcowi emeryci?

Przypomnijmy, że obecnie regulacje dotyczące ustalania wysokości emerytury w czerwcu są takie same jak te obowiązujące w maju, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego (art. 25a ust. 2a ustawy emerytalnej; tj DzU z 2024 r., poz. 1631). Wcześniej były jednak zróżnicowane i zależały m.in. od miesiąca złożenia wniosku. Przeważnie najgorszym rozwiązaniem było przechodzenie na świadczenie właśnie w czerwcu. Nowelizacja przepisów z 2021 r. naprawiła sytuację, ale pominęła osoby, których wysokość świadczeń była ustalana w czerwcu w latach 2009–2019 oraz pochodnych tych świadczeń, czyli rent rodzinnych.

TK uznał, że przepisy te są niekonstytucyjne (sygn. P7/22). W efekcie ustawodawca został zobowiązany do dokonania zmian w tym obszarze. I to zrobił. W rezultacie ZUS w nowym roku automatycznie, bez konieczności składania wniosku, przeliczy wysokość emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019. W jaki sposób? Ponownie obliczy wysokość emerytury według zasad obowiązujących w dniu jej pierwotnego ustalenia (czyli tak, jakby emerytura była przyznana w innym miesiącu niż czerwiec). Następnie zwaloryzuje kapitał i świadczenia do chwili obecnej. Jeżeli w wyniku takiej operacji nowa kwota okazałaby się niższa od dotychczasowej – świadczenie pozostanie bez zmian.