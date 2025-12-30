Aktualizacja: 30.12.2025 06:41 Publikacja: 30.12.2025 04:52
I tak, 1 stycznia 2026 r. wejdzie też w życie ustawa, dzięki której organ rentowy automatycznie, bez konieczności składania wniosku, przeliczy wysokość emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 (tzw. emerytury czerwcowe). Nowe przepisy obejmą również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia. Z szacunków ZUS wynika, że działania obejmą 264,8 tys. świadczeniobiorców.
Przypomnijmy, że obecnie regulacje dotyczące ustalania wysokości emerytury w czerwcu są takie same jak te obowiązujące w maju, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego (art. 25a ust. 2a ustawy emerytalnej; tj DzU z 2024 r., poz. 1631). Wcześniej były jednak zróżnicowane i zależały m.in. od miesiąca złożenia wniosku. Przeważnie najgorszym rozwiązaniem było przechodzenie na świadczenie właśnie w czerwcu. Nowelizacja przepisów z 2021 r. naprawiła sytuację, ale pominęła osoby, których wysokość świadczeń była ustalana w czerwcu w latach 2009–2019 oraz pochodnych tych świadczeń, czyli rent rodzinnych.
TK uznał, że przepisy te są niekonstytucyjne (sygn. P7/22). W efekcie ustawodawca został zobowiązany do dokonania zmian w tym obszarze. I to zrobił. W rezultacie ZUS w nowym roku automatycznie, bez konieczności składania wniosku, przeliczy wysokość emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019. W jaki sposób? Ponownie obliczy wysokość emerytury według zasad obowiązujących w dniu jej pierwotnego ustalenia (czyli tak, jakby emerytura była przyznana w innym miesiącu niż czerwiec). Następnie zwaloryzuje kapitał i świadczenia do chwili obecnej. Jeżeli w wyniku takiej operacji nowa kwota okazałaby się niższa od dotychczasowej – świadczenie pozostanie bez zmian.
Ale to nie wszystko. Od nowego roku wzrośnie też wartość zasiłku pogrzebowego. Wyniesie on 7 tys. zł (do tej pory była to kwota 4 tys. zł, która obowiązywała od marca 2011 r.). To efekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Reguluje ona kwestie wysokości jednorazowego świadczenia przysługującego najbliższym po śmierci członka rodziny, a także związanej z nią konieczności dokonania pochówku. Od dawna słychać było głosy, że nie przystaje ona do dzisiejszych kosztów pochówku.
W ustawie wprowadzono też przepisy o waloryzacji zasiłku. Świadczenie zostanie w ten sposób podwyższone, jeśli inflacja w roku poprzednim przekroczy 5 proc. Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy wypełnić wniosek o wypłatę (Z-12) i złożyć go w oddziale ZUS, przesłać pocztą tradycyjną, przekazać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE)/eZUS lub za pośrednictwem upoważnionego zakładu pogrzebowego. Jest jednak pewien haczyk. Choć sam dokument można złożyć elektronicznie lub wysłać pocztą, rachunki trzeba dostarczyć w oryginale albo w postaci kopii potwierdzonych przez bank za zgodność z oryginałami.
Podstawa prawna: ustawa o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalonych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009–2019 (DzU z 2025 r., poz. 1169) oraz nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2025 r., poz. 718)
