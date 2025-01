Zasiłek pogrzebowy po nowemu. Weryfikacja zamiast waloryzacji i koszyk usług funeralnych

Podniesienie zasiłku pogrzebowego o 75 proc., z obecnych 4 tys. zł do 7 tys. zł, znalazło się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Dokument został opublikowany w pierwszej połowie 2024 r. Później wprowadzono w nim jeszcze istotne zmiany. Nie zmniejszono wprawdzie wysokości zapowiadanej podwyżki, ale przesunięto datę jej wprowadzenia na początek przyszłego roku (początkowo nowa ustawa miała wejść w życie 14 dni od ogłoszenia). Oprócz tego mechanizm waloryzacji (automatycznej, wprowadzanej co roku podwyżki zasiłku o wysokość inflacji) został zastąpiony mechanizmem weryfikacji, który ma charakter uznaniowy.

Reklama

Zasiłek pogrzebowy wyższy o 75 proc., ale dopiero od 2026 r.

Jak już wspomnieliśmy, projekt przewiduje podniesienie zasiłku pogrzebowego o 75 proc., z obecnych 4 tys. zł do 7 tys. zł. W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) towarzyszącej dokumentowi MRPiPS informuje, że podwyższenie zasiłku pogrzebowego „służy zapewnieniu, aby świadczenie to umożliwiło pokrycie wszystkich lub większości normalnych, typowych i nienadmiernych kosztów pogrzebu. Proponowana wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego, mimo podwyższenia jej o 75 proc, nadal może nie sfinansować kosztów pogrzebu, szczególnie w dużych miastach” – czytamy.

Jednak zadaniem ministerstwa „nie stoi to w sprzeczności z celem zasiłku pogrzebowego, którym jest zabezpieczenie w określonym stopniu wydatków związanych z pogrzebem.”. Przypomina ono też, że kwota zasiłku pogrzebowego nie była zmieniana od 2011 r., a w obowiązujących przepisach brakuje mechanizmu dostosowywania wysokości tego świadczenia do zmian w kosztach usług pogrzebowych. Te w ciągu ostatnich lat obowiązywania aktualnej kwoty zasiłku pogrzebowego znacząco wzrosły. W dużych miastach mogą sięgać nawet ok. 10 tys. zł.

Czytaj więcej Finanse Rząd deklaruje bliski koniec prac nad podwyżką zasiłku pogrzebowego Prace rządowe nad ustawą w tej sprawie są bliskie zakończenia – zapewniła Marzena Okła-Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej Polski .

Weryfikacja wysokości zasiłku pogrzebowego. Na czym będzie polegała?

Ze względu na to, że w obecnych przepisach nie ma mechanizmu pozwalającego na podnoszenie zasiłku pogrzebowego bez konieczności zmieniania całej ustawy, resort pracy proponuje wprowadzenie weryfikacji, czyli konstrukcji prawnej znanej m.in. z ustawy o świadczeniach rodzinnych. „W odróżnieniu od waloryzacji nie przewiduje ona automatycznego, następującego z mocy prawa wzrostu wysokości określonego świadczenia po upływie określonego przedziału czasowego. Jej sens sprowadza się bowiem do wyposażenia organu właściwego do rozstrzygania o podwyższeniu świadczenia w związku z możliwą utratą jego siły nabywczej w profesjonalną diagnozę niezbędną do oceny celowości i możliwości podjęcia takiej decyzji” – czytamy w OSR.