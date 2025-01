75 proc. najniższej krajowej pensji to w 2025 roku 3499,50 zł.

Minimalne wynagrodzenie podstawą świadczeń

To, ile wynosi minimalne wynagrodzenie, ma również wpływ na wysokość niektórych świadczeń. Mowa tutaj na przykład o podstawie wymiaru zasiłku chorobowego – jest on co prawda obliczony na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania, jednak podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od kwoty wynagrodzenia minimalnego pracowników – po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71 proc. W 2025 roku będzie to więc 4026,29 zł.

Minimalna podstawa w wysokości minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu kwoty odpowiadającej jego 13,71 proc. występuje również w przypadku zasiłku macierzyńskiego.

Od najniższej krajowej pensji zależne jest również między innymi świadczenie szkoleniowe, które wynosi tyle, ile wynagrodzenie pracownika obliczane jak za urlop wypoczynkowy, nie więcej jednak niż 200 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.