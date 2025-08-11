Będzie podwyżka opłat za badania techniczne aut. Wiceminister podał kwotę

Aktualizacja: 11.08.2025 16:21 Publikacja: 11.08.2025 14:39
Stacja kontroli pojazdów
Foto: PAP/Marcin Bielecki
Przypomnijmy, iż obecna opłata za badanie techniczne samochodu osobowego to 98 zł. W przypadku gdy posiada on instalację gazową cena wzrasta do 162 zł. Z kolei badanie motocykla kosztuje 62 zł, a ciężarówki 153 zł.
Są to stawki, które zostały określone w 2004 roku. Od tej pory nie były zmieniane. Właściciele SKP od dawna domagają się waloryzacji stawki za obowiązkowe badaniatechniczne. W sierpniu ubiegłego roku Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Jolanta Źródłowska wystosowała pismo do sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Stanisława Bukowca. Pisała w nim,że aktualnie– z powodu braku waloryzacji opłat za badania techniczne– stacje diagnostyczne są na krawędzi upadłości.
Jak informowaliśmy, przedsiębiorcy z branży SKP uważają, że badanie techniczne pojazdu powinno zostać wycenione na kwotę 246 zł brutto. Wskazują dodatkowo, że w ustawie – Prawo o ruchu drogowym powinien pojawić się mechanizm corocznej automatycznej waloryzacji wysokości opłat za badania o wskaźnik inflacji za poprzedni rok.
Czytaj więcej
W środę na sejmowej komisji Ministerstwo Infrastruktury podzieliło się informacjami o planowanych...
Ministerstwo Infrastruktury na początku tego roku ogłosiło, że rozpoczęło prace nad zmianami w przepisach, które mają urealnić ceny, tak aby uwzględniały one koszty prowadzenia działalności przez stacje diagnostyczne.
Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podał konkretną kwotę. – Proponujemy, aby urealnienie za badanie techniczne samochodu osobowego wynosiło około 50 zł więcej, czyli do kwoty 149 zł – powiedział wiceminister. – Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie – dodał.
Ze słów wiceministra wynika, że nowe stawki powinny zacząć obowiązywać od września tego roku.
Czytaj więcej
Ministerstwo Infrastruktury zamierza podnieść podnieść opłaty za obowiązkowe badania techniczne s...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przypomnijmy, iż obecna opłata za badanie techniczne samochodu osobowego to 98 zł. W przypadku gdy posiada on instalację gazową cena wzrasta do 162 zł. Z kolei badanie motocykla kosztuje 62 zł, a ciężarówki 153 zł.
Są to stawki, które zostały określone w 2004 roku. Od tej pory nie były zmieniane. Właściciele SKP od dawna domagają się waloryzacji stawki za obowiązkowe badaniatechniczne. W sierpniu ubiegłego roku Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Jolanta Źródłowska wystosowała pismo do sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Stanisława Bukowca. Pisała w nim,że aktualnie– z powodu braku waloryzacji opłat za badania techniczne– stacje diagnostyczne są na krawędzi upadłości.
Czy rząd może publikować wyroki Trybunału Konstytucyjnego, czy powinien to robić to sam TK? - to sedno pytania p...
Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o zaprzestanie „sprzecznych z prawe...
Nie tylko kredytobiorcy będą mogli skorzystać z mechanizmów przewidzianych w ustawie frankowej, ale także ich sp...
Chodzi o nieprawidłowości w związku z podziałem środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy. Miały one trafi...
Nauczyciel, który podnosił głos w reakcji na zagrażające bezpieczeństwu zachowanie uczniów, nie może zostać poci...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas