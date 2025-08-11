Rzeczpospolita
Będzie podwyżka opłat za badania techniczne aut. Wiceminister podał kwotę

Opłaty za obowiązkowe badania techniczne samochodów pójdą w górę od września. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podał w poniedziałek kwotę. Od dawna domagali się tego właściciele Stacji Kontroli Pojazdów.

Publikacja: 11.08.2025 14:39

Stacja kontroli pojazdów

Stacja kontroli pojazdów

Foto: PAP/Marcin Bielecki

Mateusz Adamski

Przypomnijmy, iż obecna opłata za badanie techniczne samochodu osobowego to 98 zł. W przypadku gdy posiada on instalację gazową cena wzrasta do 162 zł. Z kolei badanie motocykla kosztuje 62 zł, a ciężarówki 153 zł.

Są to stawki, które zostały określone w 2004 roku. Od tej pory nie były zmieniane. Właściciele SKP od dawna domagają się waloryzacji stawki za obowiązkowe badaniatechniczne. W sierpniu ubiegłego roku Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Jolanta Źródłowska wystosowała pismo do sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Stanisława Bukowca. Pisała w nim,że aktualnie– z powodu braku waloryzacji opłat za badania techniczne– stacje diagnostyczne są na krawędzi upadłości.

Jak informowaliśmy, przedsiębiorcy z branży SKP uważają, że badanie techniczne pojazdu powinno zostać wycenione na kwotę 246 zł brutto. Wskazują dodatkowo, że w ustawie – Prawo o ruchu drogowym powinien pojawić się mechanizm corocznej automatycznej waloryzacji wysokości opłat za badania o wskaźnik inflacji za poprzedni rok.

Nowe stawki za badania techniczne aut od września 2025 roku

Ministerstwo Infrastruktury na początku tego roku ogłosiło, że rozpoczęło prace nad zmianami w przepisach, które mają urealnić ceny, tak aby uwzględniały one koszty prowadzenia działalności przez stacje diagnostyczne.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podał konkretną kwotę.  – Proponujemy, aby urealnienie za badanie techniczne samochodu osobowego wynosiło około 50 zł więcej, czyli do kwoty 149 zł – powiedział wiceminister. – Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie – dodał. 

Ze słów wiceministra wynika, że nowe stawki powinny zacząć obowiązywać od września tego roku.

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Infrastruktury Prawo Drogowe



