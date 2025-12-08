Sąd Najwyższy podjął decyzję w sprawie prokurator Ewy Wrzosek

Prokurator Wrzosek została obwiniona za dwa wpisy z lat 2022-2023 na X, a kiedyś Twitterze.

Reklama Reklama

Dyscyplinarka dla Ewy Wrzosek za komentarz do sprawy rapera „Maty”

Jak informowaliśmy na rp.pl, Wrzosek miała we wpisach „atakować asesor prokuratorską, która sporządziła akt oskarżenia przeciwko raperowi Michałowi M., pseudonim »Mata«, związany z posiadaniem przez niego drobnej ilości (dokładnie 1,4 grama) marihuany”. „Akt oskarżenia za nazwisko – bo takie ilości i sprawy się umarza. Tak teraz działa prokuratura” – brzmiał komentarz prok. Wrzosek z czerwca 2022 r.

Rzecznik dyscyplinarny uznał, że wpisy Ewy Wrzosek naruszały dobre imię prokuratury oraz godność urzędu. W maju 2025 r. prokuratorka została za nie ukarana upomnieniem przez działający przy Prokuratorze Generalnym Sąd Dyscyplinarny. Już wtedy prok. Wrzosek zapowiedziała odwołanie od nieprawomocnego orzeczenia.

W poniedziałek Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN w trzyosobowym składzie pod przewodnictwem sędziego Wiesława Kozielewicza utrzymała w mocy karę dyscyplinarną wymierzoną przez sąd I instancji.