Sąd Najwyższy podjął decyzję w sprawie prokurator Ewy Wrzosek

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego utrzymała orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym w sprawie wpisów prokurator Ewy Wrzosek na platformie X.

Publikacja: 08.12.2025 22:02

Ewa Wrzosek

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Dorota Gajos-Kaniewska

Prokurator Wrzosek została obwiniona za dwa wpisy z lat 2022-2023 na X, a kiedyś Twitterze.

Dyscyplinarka dla Ewy Wrzosek za komentarz do sprawy rapera „Maty”

Jak informowaliśmy na rp.pl, Wrzosek miała we wpisach „atakować asesor prokuratorską, która sporządziła akt oskarżenia przeciwko raperowi Michałowi M., pseudonim »Mata«, związany z posiadaniem przez niego drobnej ilości (dokładnie 1,4 grama) marihuany”. „Akt oskarżenia za nazwisko – bo takie ilości i sprawy się umarza. Tak teraz działa prokuratura” – brzmiał komentarz prok. Wrzosek z czerwca 2022 r. 

Zawody prawnicze
Rzecznik dyscyplinarny uznał, że wpisy Ewy Wrzosek naruszały dobre imię prokuratury oraz godność urzędu. W maju 2025 r. prokuratorka została za nie ukarana upomnieniem przez działający przy Prokuratorze Generalnym Sąd Dyscyplinarny. Już wtedy prok. Wrzosek zapowiedziała odwołanie od nieprawomocnego orzeczenia.  

W poniedziałek Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN w trzyosobowym składzie pod przewodnictwem sędziego Wiesława Kozielewicza utrzymała w mocy karę dyscyplinarną wymierzoną przez sąd I instancji.

SN: prokurator nie może przekraczać pewnych granic

Jak mówiła podczas uzasadnienia sędzia sprawozdawca Barbara Skoczkowska, sprawa dotyczy przede wszystkim "ustalenia granicy wolności słowa" prokuratora w mediach społecznościowych.

- Oczywiście my nie uważamy, że nie wolno i nie można korzystać z mediów społecznościowych, ale osobom prywatnym wolno więcej. Osobom publicznym, a taką osobą jest pani prokurator, nie mówiąc o tym, że jest urzędnikiem państwowym, pewnych granic nie wolno przekraczać - wskazała sędzia Skoczkowska.

 

Źródło: rp.pl

Ewa Wrzosek
