Sąd Najwyższy podjął decyzję w sprawie prokurator Ewy Wrzosek

Aktualizacja: 08.12.2025 23:20 Publikacja: 08.12.2025 22:02
Ewa Wrzosek
Foto: PAP/Tomasz Gzell
Prokurator Wrzosek została obwiniona za dwa wpisy z lat 2022-2023 na X, a kiedyś Twitterze.
Jak informowaliśmy na rp.pl, Wrzosek miała we wpisach „atakować asesor prokuratorską, która sporządziła akt oskarżenia przeciwko raperowi Michałowi M., pseudonim »Mata«, związany z posiadaniem przez niego drobnej ilości (dokładnie 1,4 grama) marihuany”. „Akt oskarżenia za nazwisko – bo takie ilości i sprawy się umarza. Tak teraz działa prokuratura” – brzmiał komentarz prok. Wrzosek z czerwca 2022 r.
Rzecznik dyscyplinarny uznał, że wpisy Ewy Wrzosek naruszały dobre imię prokuratury oraz godność urzędu. W maju 2025 r. prokuratorka została za nie ukarana upomnieniem przez działający przy Prokuratorze Generalnym Sąd Dyscyplinarny. Już wtedy prok. Wrzosek zapowiedziała odwołanie od nieprawomocnego orzeczenia.
W poniedziałek Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN w trzyosobowym składzie pod przewodnictwem sędziego Wiesława Kozielewicza utrzymała w mocy karę dyscyplinarną wymierzoną przez sąd I instancji.
Jak mówiła podczas uzasadnienia sędzia sprawozdawca Barbara Skoczkowska, sprawa dotyczy przede wszystkim "ustalenia granicy wolności słowa" prokuratora w mediach społecznościowych.
- Oczywiście my nie uważamy, że nie wolno i nie można korzystać z mediów społecznościowych, ale osobom prywatnym wolno więcej. Osobom publicznym, a taką osobą jest pani prokurator, nie mówiąc o tym, że jest urzędnikiem państwowym, pewnych granic nie wolno przekraczać - wskazała sędzia Skoczkowska.
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
