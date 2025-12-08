Przeciwni będą też niektórzy politycy Polski 2050 – zwłaszcza ci zgromadzeni wokół Ryszarda Petru. „Za” będą zapewne politycy partii Razem. Jeśli nic się w tych szacunkach nie zmieni, losy ustawy będą zależeć od tego, jaką decyzję podejmą posłowie PiS. Z naszych rozmów wynika jednak, że projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie może w tej chwili liczyć na automatyczne poparcie polityków ugrupowania Kaczyńskiego. – Będą podziały w klubie. Dużo zależy też od ostatecznego podejścia Solidarności – mówi nasz dobrze poinformowany rozmówca. I zwraca uwagę, że do projektu nie będą przekonani liberalni (w sensie gospodarczym) posłowie, którym gospodarczo bliżej jest do Konfederacji. Skrzydło „solidarne” powinno być łatwiejsze do przekonania.

Jeśli projekt wyjdzie z Sejmu, to trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Tu również postawa Piotra Dudy, lidera Solidarności może okazać się kluczowa. Nasi rozmówcy z PiS wskazują, że obecne stanowisko Solidarności jest takie, że chociaż „S” popiera oczywiście kierunek, to ma uwagi, co do samego sposobu realizacji postulatu zwiększającego uprawnienia PIP. Ostatecznie jednak trudno wyobrazić sobie, by związkowcy byli realnie przeciw takiej reformie. Bez poparcia PSL i części Polski 2050 rząd potrzebuje około 40 głosów, by reforma inspekcji pracy trafiła na biurko prezydenta. I to muszą być głosy PiS, bo wsparcie Konfederacji jest mało prawdopodobne.

Debata o PiS dopiero się zaczyna. Rząd nie ma zbyt wielkiego pola manewru

Ktoś mógłby powiedzieć, że skoro projekt jest tak kontrowersyjny, to może rząd powinien sobie „darować” jego forsowanie. Tyle że nie ma takiej możliwości. Po pierwsze dlatego, że projekt realizuje kamienie milowe z KPO – zamiast pełnego ozusowania umów cywilnoprawnych, które wpisał jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego, obecny rząd zdecydował się na wprowadzenie reformy PIP. A to oznacza, że brak jego szybkiej realizacji będzie skutkować – co podkreśla też resort funduszy i rozwoju regionalnego kierowany przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz – utratą miliardów z Krajowego Planu Odbudowy i późniejszymi karami dla Polski. Resort funduszy odpowiadał za rewizję KPO.

– To jest KPO? – dziwił się jeden z naszych rozmówców z PiS, gdy pytaliśmy go o poparcie dla tego projektu. Debata jeszcze się nie rozpoczęła. Uzyskanie środków z KPO to był i jest flagowy projekt, obietnica wyborcza Koalicji Obywatelskiej i jej sojuszników.

Ale jest też argument dotyczący stabilności budżetowej, podkreślanej przez resort finansów i Andrzeja Domańskiego w licznych dokumentach rządowych, które Rada Ministrów już przyjęła, a które zawierają jako element stabilizacji fiskalnej państwa w średnim terminie (kluczowe dla KE) reformę PIP. Ministerstwo Finansów szacuje, a resort rodziny akcentuje, że konwersja umów B2B i zleceń na umowy o etat – rdzeń nowych kompetencji PIP – przyniesie znaczne wpływy do budżetu. To sugeruje, że Andrzej Domański wewnątrz rządu po cichu liczy na wejście w życie reformy. – Trudno sobie wyobrazić, że łatwo będzie komukolwiek stanąć przeciw funduszom z KPO, liczonym w miliardach złotych – mówi nam rozmówca z Lewicy.