Jak przyznaje Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspertka ds. społeczno-gospodarczych w Federacji Przedsiębiorców Polskich, dla pracodawców może być pewnym zaskoczeniem fakt, że w przypadku przedstawicieli pokolenia Z elastyczność przegrywa z potrzebą bezpieczeństwa. Wyżej też sobie cenią stabilność zatrudnienia niż np. możliwość zdalnej pracy i lepszy work life balance.

– Podobnie jak wszystkie poprzednie pokolenia, zetki wchodzące na rynek pracy dążą do zbudowania swojej niezależności finansowej, a otaczająca je rzeczywistość wymusza na nich zarabianie na konkretnym poziomie i ograniczoną elastyczność w tym obszarze – komentuje Agnieszka Czarnecka, menedżer HR Consultancy w firmie rekrutacyjnej Hays Poland, która nie dziwi się wynikom WorkWarZ. Zwraca uwagę, że chociaż zetki są często określane jako roszczeniowe, leniwe i niekompatybilne z oczekiwaniami pracodawców, to w fundamentalnych kwestiach związanych z pracą nie różnią się od przedstawicieli starszych pokoleń. I przypomina, że również ubiegłoroczne badanie Hays i fundacji OFF school wykazało, że profesjonalistom, niezależnie od wieku, najczęściej zależy na tym, by pracować w miejscu, gdzie szanuje się i docenia pracowników.

Jak rozmawiać z młodymi? Otwarcie

Magdalena Pietkiewicz zwraca uwagę, że istotną różnią, jaka dzieli pokolenie Z od starszych generacji, jest komunikacja i oczekiwania wobec przełożonych. Co czwarty z młodych ludzi podkreśla znaczenie otwartej komunikacji, a 43 proc. chciałoby mieć wspierającego i dostępnego szefa. (Na drugim miejscu [16 proc.] znalazł się szef, który wyznacza jasne cele, dba o precyzyjne przekazywanie zadań i oczekuje konkretnych efektów).

– Nauczyliśmy młodych, że mają prawo głosu i mogą otwarcie mówić, czego oczekują, a co im się nie podoba, więc nie dziwmy się, że to robią – podkreśla założyciela Enpulse, zwracając uwagę, że choć większość, bo dwie trzecie badanych, mówi o klarownej komunikacji swego pracodawcy, to co trzeci z badanych negatywnie ocenia jej jakość.

Jak dodaje Agnieszka Czarnecka, przedstawiciele pokolenia Z rzeczywiście mogą podchodzić do wielu kwestii bardziej asertywnie od swoich starszych współpracowników i komunikować to w sposób bezpośredni, co wielu pracodawców interpretuje negatywnie.

Podobnie jest z bardzo ważnym dla młodych ludzi uznaniem i docenianiem w pracy. Wprawdzie głównym czynnikiem, który motywuje zetki do pracy, jest atrakcyjne wynagrodzenie i benefity, ale na drugim miejscu znalazło się docenianie (które w odróżnieniu od benefitów nie oznacza dodatkowych kosztów dla pracodawcy). Tymczasem prawie połowa młodych ludzi (47 proc.) nie czuje się doceniona w pracy.