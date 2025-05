Joanna Liksza przypomina, że dyrektywa, która wymusi na pracodawcach obliczanie luki płacowej ze względu na płeć, definiuje wynagrodzenie dużo szerzej niż to jest powszechnie przyjęte w Polsce. Bierze pod uwagę nie tylko pensje i premie, ale także wszelkie świadczenia pieniężne i rzeczowe dla pracowników, czyli wszystkie benefity, firmowe zniżki i szkolenia. – Trzeba będzie ocenić i porównać wartość oraz dostępność wszystkich świadczeń w danej kategorii stanowisk – zaznacza Joanna Liksza. Według niej może to wywołać sporo zmian np. w polityce samochodowej wielu firm, które uznaniowo przydzielają służbowe auta swoim menedżerom.

Ryzyko przejrzystości

Ta uznaniowość dotyczy też często płac. Według Krzysztofa Gugały, eksperta w dziedzinie wynagrodzeń i dyrektora w firmie WTW Consulting, wiele przedsiębiorstw ma dzisiaj mocno zaburzoną strukturę wynagrodzeń, co jest pokłosiem silnego „rynku pracownika” po pandemii, a potem gwałtownego, okresowego wzrostu inflacji.

Zabiegając o kandydatów do pracy, firmy często przebijały się stawkami, co pogłębiło różnice płac w ramach jednej kategorii stanowisk lub nawet jednego stanowiska. Dostosowanie się do unijnych regulacji będzie więc dla nich sporym wyzwaniem.

Jak przypomina Krzysztof Gugała, choć dyrektywa nie wymaga pełnej jawności płac, to zobowiązuje duże firmy, by co roku informowały każdego pracownika o tym, jak przedstawia się jego wynagrodzenia na tle średniej całkowitej płacy w danej kategorii zaszeregowania. I porównując też średnie wynagrodzenie kobiet i mężczyzn. Jeśli luka płacowa ze względu na płeć przekroczy (już po korektach) 5 proc. firma musi podjąć konkretne działania, by ją ograniczyć.