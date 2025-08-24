Aktualizacja: 24.08.2025 06:40 Publikacja: 24.08.2025 06:30
Wydarzenia z 1277. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.
Czytaj więcej
Ukraińskie drony po raz trzeci uderzyły w stację rurociągu „Drużba” w Rosji, co doprowadziło do w...
Rosja buduje gigantyczną antenę w obwodzie królewieckim, zaledwie 25 km od granicy z Polską - podał portal „Next...
Jak poinformowała w stacja NBC News, powołując się na wywiad, udzielony przez pierwszego wiceministra spraw zagr...
Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski są jak ogień i woda - ocenił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump dek...
W Strefie Gazy zapasy wzbogaconego mleka i past odżywczych zbliżają się do rekordowo niskiego poziomu, co pogłęb...
W najbardziej szczegółowym jak dotąd raporcie dotyczącym żądań Putina, jakie przedstawił podczas szczytu z Donal...
Coraz więcej firm świadomie inwestuje w jakość, nie tylko swoich produktów i usług, ale też w standardy współpracy z partnerami biznesowymi. Rośnie rola banków, które nie tylko dostarczają finansowanie, ale zapewniają również kompleksowe wsparcie operacyjne.
