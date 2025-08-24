Putin od dawna twierdzi bezpodstawnie, że Kijów dopuścił się ludobójstwa na rosyjskojęzycznych mieszkańcach Donbasu, który obecnie okupują jego siły. Ławrow zapewnił, że Rosja nie ma „żadnego interesu w posiadaniu tych terytoriów”, ale jest zaniepokojona osobami identyfikującymi się jako etniczni Rosjanie, „którzy mieszkają na tych ziemiach i których przodkowie żyli tam od wieków”.

Ławrow: To Ukraina celowo atakuje cele cywilne w Rosji

Eksperci ONZ twierdzą, że podczas wojny Rosja zabiła lub raniła blisko 50 000 cywilów, w tym w atakach na oddziały położnicze, kościoły, szkoły i szpitale, a liczba ofiar wśród cywilów osiągnęła w lipcu najwyższy miesięczny wynik od trzech lat.

Prowadząca program „Meet the Press” Kristen Welker zasugerowała, że świadczy to albo o tym, że rosyjskie wojsko nie potrafi celować, albo świadomie atakuje cywilów.

Ławrow powiedział, że Rosja atakowała wyłącznie miejsca związane z ukraińskim wojskiem. – Nigdy nie atakowaliśmy celów cywilnych – powiedział, dodając, że to Ukraina „celowo” atakowała kościoły i osiedla cywilne.

Trudności na drodze do pokoju

Mimo że Donald Trump w ostatnich tygodniach spotkał się osobno zarówno z Putinem, Zełenskim , jak i liderami europejskimi i próbuje wspierać rozmowy pokojowe, działania wojskowe Rosji wciąż trwają. Rosyjskie ataki na Ukrainę podwoiły się od czasu objęcia urzędu przez Trumpa w styczniu i były kontynuowane podczas rozmów z Putinem na Alasce, co skłoniło niektórych parlamentarzystów do pytania, czy Putin nie zwodzi Trumpa. Welker spytała Ławrowa, dlaczego, skoro Putin tak bardzo szanuje prezydenta Trumpa, podejmuje działania, które podważają jego dążenie do pokoju.