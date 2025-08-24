Rzeczpospolita
Wydarzenia
Siergiej Ławrow studzi nadzieje na szybki koniec wojny i spotkanie Putin-Zełenski

Spotkanie tylko po to, aby Zełenski miał kolejną okazję pojawić się na scenie, nie jest według nas przydatne - tak w wywiadzie dla NBC szanse na rozmowy przywódców Rosji i Ukrainy ocenił szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Minister podkreślił, że nie ma obecnie żadnych planów co do takiego spotkania.

Publikacja: 24.08.2025 18:36

Siergiej Ławrow

Siergiej Ławrow

Foto: Reuters, Alexander Zemlianichenko

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie przeszkody stoją na drodze do spotkania Putina i Zełenskiego?
  • Jakie wymagania Rosja stawia Ukrainie w kontekście zakończenia konfliktu?
  • Co Siergiej Ławrow mówi o rzekomych atakach na cele cywilne i jaka jest odpowiedź Ukrainy?
  • Jakie są działania Donalda Trumpa w kontekście rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą?

W programie „Meet the Press” stacji NBC News Ławrow stwierdził, że „Putin jest gotów spotkać się z prezydentem Zełenskim pod warunkiem, że to spotkanie faktycznie przyniesie konkretne decyzje.  – Spotkanie tylko po to, aby Zełenski miał kolejną okazję pojawić się na scenie, nie jest według nas przydatne – oznajmił minister.

Warunki spotkania Putina z Zełenskim

Według Ławrowa zanim dojdzie do jakiegokolwiek szczytu, muszą zostać spełnione określone warunki. Moskwa oczekuje od Ukrainy przede wszystkim rezygnacji z aspiracji do członkostwa w NATO oraz rozwiązania kwestii terytorialnych, w tym zrzeknięcia się anektowanego przez Rosję Krymu i części Donbasu. 

Czytaj więcej

Trump mówi Putinem. Groźby amerykańskiego prezydenta okazały się bez pokrycia
Polityka
Trump mówi Putinem. Groźby amerykańskiego prezydenta okazały się bez pokrycia

Ławrow nie omieszkał też skrytykować Zełenskiego, pytając: „Jak możemy rozmawiać z kimś, kto udaje lidera?”, oraz podkreślił, że Zełenski odmówił nawet zniesienia prawa ograniczającego używanie języka rosyjskiego na Ukrainie. Szef rosyjskiej dyplomacji stwierdził też, że  Ukraina „ma prawo do istnienia”, ale musi „pozwolić ludziom odejść”.

Putin od dawna twierdzi bezpodstawnie, że Kijów dopuścił się ludobójstwa na rosyjskojęzycznych mieszkańcach Donbasu, który obecnie okupują jego siły. Ławrow zapewnił, że  Rosja nie ma „żadnego interesu w posiadaniu tych terytoriów”,  ale jest zaniepokojona osobami identyfikującymi się jako etniczni Rosjanie, „którzy mieszkają na tych ziemiach i których przodkowie żyli tam od wieków”.

Ławrow: To Ukraina celowo atakuje cele cywilne w Rosji

Eksperci ONZ twierdzą, że podczas wojny Rosja zabiła lub raniła blisko 50 000 cywilów,  w tym w atakach na oddziały położnicze, kościoły, szkoły i szpitale, a liczba ofiar wśród cywilów osiągnęła w lipcu najwyższy miesięczny wynik od trzech lat.

Prowadząca program  „Meet the Press” Kristen Welker zasugerowała, że świadczy to albo o tym, że rosyjskie wojsko nie potrafi celować, albo świadomie atakuje cywilów.

Ławrow powiedział, że Rosja atakowała wyłącznie miejsca związane z ukraińskim wojskiem. –  Nigdy nie atakowaliśmy celów cywilnych – powiedział, dodając, że to Ukraina „celowo” atakowała kościoły i osiedla cywilne.

Czytaj więcej

Pogrzeb Natalii Ilnyckiej z oddziału obsługującego drony. Poległa w kontrolowanej przez Ukraińców cz
Konflikty zbrojne
Po co Putinowi „forteca Donbas”: Ukraina jak Czechosłowacja w 1938 roku

Trudności na drodze do pokoju

Mimo że Donald Trump w ostatnich tygodniach spotkał się osobno zarówno z Putinem, Zełenskim , jak i liderami europejskimi i próbuje wspierać rozmowy pokojowe, działania wojskowe Rosji wciąż trwają. Rosyjskie ataki na Ukrainę podwoiły się od czasu objęcia urzędu przez Trumpa w styczniu i były kontynuowane podczas rozmów z Putinem na Alasce, co skłoniło niektórych parlamentarzystów do pytania, czy Putin nie zwodzi Trumpa. Welker spytała Ławrowa, dlaczego, skoro  Putin tak bardzo szanuje prezydenta Trumpa, podejmuje działania, które podważają jego dążenie do pokoju.

Ławrow powiedział, że Putin szanuje skupienie Trumpa na interesie narodowym USA i że jego zdaniem „prezydent Trump szanuje takie samo podejście prezydenta Putina do ochrony interesów narodowych Rosji”. Ławrow przypomniał również, że Ukraina i część europejskich przywódców według Kremla nie chce pokoju.

Czytaj więcej

Czy dojdzie do spotkania w trójkącie Donald Trump - Władimir Putin - Wołodymyr Zełenski?
Konflikty zbrojne
Spotkanie Putin-Zełenski? Trump woli przy tym nie być

– Mówią: Nie możemy pozwolić na klęskę Ukrainy. Nie możemy dopuścić do zwycięstwa Rosji. Mówią w kategoriach wygranej i przegranej, co nie sprzyja kompromisowi – ciągnął Ławrow. 

Z kolei strona ukraińska jest pod presją, aby oddać kontrolę nad Krymem i Donbasem oraz porzucić plany dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zełenski zadeklarował gotowość do rozmów o terytoriach, ale stanowczo odmówił oddania ziem i podkreślił potrzebę bezpieczeństwa i wsparcia ze strony Zachodu.

Spotkanie Putina i Zełenskiego? „Agenda nie jest gotowa

Chociaż Putin wielokrotnie zapewniał o rzekomej gotowości spotkania z Zełenskim, Ławrow jasno zaznaczył, że warunki takiego spotkania to przygotowanie odpowiedniej agendy na najwyższym szczeblu, ustalenie, czy osoba podpisująca porozumienie ze strony Ukrainy jest legalnym przedstawicielem państwa, porzucenie przez Ukrainę aspiracji do NATO oraz ustępstwa terytorialne.

Według Ławrowa obecnie nie ma podstaw, by taki szczyt się odbył, bo „agenda spotkania nie jest w ogóle gotowa, a Zełenski odrzucił wszystkie propozycje, co utrudnia postęp.

Tymczasem Trump naciska na szybkie osiągnięcie porozumienia. Jednak nadal nie ma jasności, czy strony są gotowe na kompromisy.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Siergiej Ławrow Władimir Putin Donald Trump Wołodymyr Zełenski

