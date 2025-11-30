Z tego artykułu dowiesz się: Jak zmieniła się droga polityczna Gruzji od czasów rewolucji róż?

Jakie działania rządu Gruzińskiego Marzenia wpływają na opozycję i niezależne media?

Jaki jest obecny stan integracji Gruzji z Unią Europejską i jakie są jej perspektywy?

Jakie kroki podjęła Unia Europejska i Polska w reakcji na politykę Tbilisi?

Jakie czynniki gospodarcze wpływają na finansowy rozwój Gruzji w ostatnich latach?

Dlaczego Gruzja nie osiągnęła postępu w walce z korupcją mimo wcześniejszych sukcesów?

Rewolucja róż, gwałtowne zwalczanie przestępczości, rewolucyjne reformy antykorupcyjne, przyspieszona integracja z Unią Europejską i NATO, wojna z Rosją, historyczne przemówienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi, Partnerstwo Wschodnie, Umowa Stowarzyszeniowa z Unią Europejską, ruch bezwizowy i status kandydata do UE. Wydawać by się mogło, że akcesja Gruzji jest już przesądzona i przynajmniej część postsowieckiego Kaukazu na dobre wejdzie do wolnego europejskiego świata, powodując tym samym tektoniczne zmiany w całym regionie.

Sterujący z tylnego fotela rządzącym od 2012 r. Gruzińskim Marzeniem miliarder Bidzina Iwaniszwili poprowadził Gruzinów zupełnie inną drogą.

Gruzja. Opozycjoniści w więzieniu

Kilka dni temu sąd w Tbilisi skazał jednego z liderów opozycyjnej „Koalicji na rzecz zmian”, Nikę Melię, na ponad półtora roku więzienia. I to nie koniec. Ma też kilka innych spraw karnych i niebawem może usłyszeć kolejne zarzuty. Tuż po tym gruzińskie niezależne media poinformowały o zatrzymaniu jednego z liderów opozycyjnej partii „Silna Gruzja-Lelo”, Alekiego Alisaszwilego. Kilka miesięcy temu aresztowano innego lidera opozycji, Zuraba Dżaparidze, któremu grozi od 7 do 15 lat więzienia.

Za kratkami przebywa też Georgi Waszadze i kilku innych znanych liderów opozycyjnych ugrupowań. Im również grozi kilkanaście lat więzienia, bo władze oskarżają opozycję o „sabotaż i pomoc obcemu państwu we wrogich działaniach”. Cel rządzących jest bardzo czytelny (i wcale tego nie ukrywają) – dążą do całkowitej likwidacji prozachodnich sił politycznych.