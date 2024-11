Oferta Unii Europejskiej dla Gruzji została wyczerpana. Dokąd pójdą władze w Tbilisi?

Ogłoszenie zatrzymania integracji Gruzji z UE też nie jest żadnym przełomem. Bruksela odnotowała to już znacznie wcześniej, niż powiedział o tym gruziński premier. Od początku wojny Rosji z Ukrainą było wiadomo, że władze w Tbilisi nie są w stanie jednoznacznie stanąć po stronie Zachodu i dołączyć chociażby do antyrosyjskich sankcji. Boją się powtórki sytuacji z 2008 roku, bo wiedzą, że w razie kolejnej inwazji Putina na ich kraj, nikt nie przyjdzie im z pomocą. W grę wchodzą też powody czysto ekonomiczne. Gruzini tkwią pomiędzy Rosją a Turcją. I to z tymi krajami mają największą wymianę handlową. Rosjanie i Turcy stanowią też lwią część turystów odwiedzających gruzińskie plaże i góry.

Po zniesieniu wiz dla Gruzinów i podpisaniu umowy stowarzyszeniowej (a później nadaniu statusu kandydata) oferta UE dla Tbilisi w zasadzie została wyczerpana. Władze gruzińskie doskonale zdawały sprawę z tego, że ich kraj nie zostanie przyjęty do Wspólnoty jutro, a nawet pojutrze. Zwłaszcza, że sąsiednia Turcja taki sam status kandydata uzyskała jeszcze w 1999 roku. Gruzja więc cofa się do punktu wyjścia, do stanu sprzed rewolucji róż. I nikt dzisiaj nie odważy się powiedzieć, dokąd zmierza ten dumny kaukaski naród.