07:40 JD Vance: Pokój może zostać wypracowany przez mądrych ludzi żyjących w realnym świecie

„Każdy plan pokojowy dotyczący Ukrainy i Rosji musi:

1. Zatrzymać zabijanie przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności Ukrainy.

2. Być akceptowalny zarówno dla Rosji, jak i dla Ukrainy.

3. Zmaksymalizować szanse, że wojna nie rozpocznie się ponownie.

Każda krytyka ramowego porozumienia pokojowego, nad którym pracuje administracja, albo źle je rozumie, albo błędnie przedstawia kluczowe realia sytuacji.

Istnieje fantazja, że jeśli po prostu damy więcej pieniędzy, więcej broni lub nałożymy więcej sankcji, zwycięstwo będzie na wyciągnięcie ręki. Pokój nie zostanie zawarty przez nieudolnych dyplomatów czy polityków żyjących w świecie iluzji. Może zostać wypracowany przez mądrych ludzi żyjących w realnym świecie.” - napisał wiceprezydent USA JD Vance.

07:25 Liczba ofiar śmiertelnych w Tarnopolu wzrosła do 32. Wśród ofiar dzieci

Liczba ofiar śmiertelnych w Tarnopolu wzrosła do 32 osób, w tym sześciorga dzieci — informuje Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Ciało kolejnej kobiety ratownicy odnaleźli pod gruzami zniszczonego budynk

Rannych zostały 94 osoby, w tym 18 dzieci. Za zaginione uznaje się 7 osób. Na miejscu wciąż prowadzone są działania ratunkowe.

07:05 W obwodzie donieckim za działalność kolaboracyjną zaocznie skazano byłych ratowników

W obwodzie donieckim dwóch byłych ratowników skazano zaocznie na 14 lat pozbawienia wolności za współpracę z Rosjanami.

Według prokuratury, dwóch mężczyzn w 2022 roku, podczas zdobycia Łymanu przez wojska rosyjskie, wbrew rozkazowi ewakuacji na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, pozostało w mieście i dobrowolnie przeszło na stronę najeźdźców. Po wyzwoleniu miasta w październiku 2022 roku uciekli razem z Rosjanami.

06:45 Dzieci zabite przez Rosję na Ukrainie zostały uhonorowane w Kanadzie

Przy głównym wejściu do budynku parlamentu kanadyjskiej prowincji Manitoba zorganizowano tymczasowy memoriał ku pamięci dzieci zabitych przez Rosję w Ukrainie. Organizatorzy ustawili 750 par dziecięcych butów i zapalili świece przy głównym wejściu do parlamentu.

06:34 Europejscy przywódcy będą omawiać plan pokojowy Trumpa podczas szczytu G20

Przywódcy Unii Europejskiej oraz głównych krajów UE odbędą osobne spotkanie na temat Ukrainy na marginesie szczytu Grupy Dwudziestu (G20) w RPA w ten weekend i omówią amerykański „plan pokojowy” oraz dalsze kroki wspierające Kijów – informuje Bloomberg.

06:30 Podsumowanie piątkowych wydarzeń