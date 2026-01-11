Bessent zapowiedział również, że w przyszłym tygodniu spotka się z szefami Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) oraz Banku Światowego w sprawie ich ponownego zaangażowania w Wenezueli. Sekretarz skarbu powiedział w wywiadzie, że niemal 5 mld dol. zamrożonych obecnie specjalnych praw ciągnienia (SDR) MFW należących do Wenezueli mogłoby zostać wykorzystanych do odbudowy gospodarki kraju.

USA znoszą sankcje na wenezuelską ropę

– Znosimy sankcje na ropę, która ma zostać sprzedana – powiedział Bessent podczas wizyty w zakładzie inżynieryjnym Winnebago Industries. Departament Skarbu analizował zmiany, które umożliwiłyby repatriację wpływów ze sprzedaży ropy, obecnie w dużej mierze przechowywanej na statkach, z powrotem do Wenezueli.

Zapytany o to, kiedy kolejne sankcje wobec Wenezueli mogłyby zostać zniesione, Bessent odpowiedział: – To może nastąpić już w przyszłym tygodniu – nie precyzując jednak, o które sankcje chodzi.

Administracja Trumpa otwiera drogę do współpracy z Wenezuelą

Działania te są częścią wysiłków administracji Donalda Trumpa, mających na celu stabilizację Wenezueli i zachęcenie amerykańskich producentów ropy do powrotu do tego kraju, tydzień po tym, jak siły USA pojmały w Caracas przywódcę Wenezueli Nicolása Maduro i przetransportowały go do Nowego Jorku, gdzie ma stanąć przed zarzutami związanymi z handlem narkotykami.