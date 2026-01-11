Aktualizacja: 11.01.2026 12:02 Publikacja: 11.01.2026 10:50
Scott Bessent powiedział, że amerykańskie sankcje wobec Wenezueli mogą zostać zniesione już w przyszłym tygodniu
Bessent zapowiedział również, że w przyszłym tygodniu spotka się z szefami Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) oraz Banku Światowego w sprawie ich ponownego zaangażowania w Wenezueli. Sekretarz skarbu powiedział w wywiadzie, że niemal 5 mld dol. zamrożonych obecnie specjalnych praw ciągnienia (SDR) MFW należących do Wenezueli mogłoby zostać wykorzystanych do odbudowy gospodarki kraju.
– Znosimy sankcje na ropę, która ma zostać sprzedana – powiedział Bessent podczas wizyty w zakładzie inżynieryjnym Winnebago Industries. Departament Skarbu analizował zmiany, które umożliwiłyby repatriację wpływów ze sprzedaży ropy, obecnie w dużej mierze przechowywanej na statkach, z powrotem do Wenezueli.
Zapytany o to, kiedy kolejne sankcje wobec Wenezueli mogłyby zostać zniesione, Bessent odpowiedział: – To może nastąpić już w przyszłym tygodniu – nie precyzując jednak, o które sankcje chodzi.
Działania te są częścią wysiłków administracji Donalda Trumpa, mających na celu stabilizację Wenezueli i zachęcenie amerykańskich producentów ropy do powrotu do tego kraju, tydzień po tym, jak siły USA pojmały w Caracas przywódcę Wenezueli Nicolása Maduro i przetransportowały go do Nowego Jorku, gdzie ma stanąć przed zarzutami związanymi z handlem narkotykami.
Amerykańskie sankcje zakazują międzynarodowym bankom i innym wierzycielom współpracy z rządem Wenezueli bez specjalnej licencji. Instytucje finansowe wskazują, że stanowi to poważną przeszkodę dla skomplikowanej restrukturyzacji długu o wartości 150 mld dol., powszechnie uznawanej za kluczową dla powrotu prywatnego kapitału do Wenezueli.
Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze blokujące sądy i wierzycieli przed zajmowaniem przychodów Wenezueli z ropy naftowej zdeponowanych na kontach Departamentu Skarbu USA, oświadczając, że środki te powinny być chronione, aby pomóc Wenezueli w budowie „pokoju, dobrobytu i stabilności”.
Scott Bessent, który nadzoruje dominujący udział USA w MFW i Banku Światowym, powiedział, że obie instytucje już skontaktowały się z nim w sprawie Wenezueli. Szef resortu skarbu dodał, że Departament Skarbu USA byłby gotów zamienić wenezuelskie SDR-y zdeponowane w MFW na dolary, aby wykorzystać je do odbudowy kraju.
Wenezuela posiada obecnie około 3,59 mld SDR, co według piątkowego kursu odpowiada około 4,9 mld dol., jednak nie ma obecnie dostępu do tych środków. SDR-y składają się z dolara amerykańskiego, euro, jena, funta szterlinga oraz chińskiego juana.
Rzecznik MFW powiedział, że Fundusz uważnie monitoruje rozwój sytuacji w Wenezueli, ale odmówił komentarza na temat zapowiadanego przez Bessenta spotkania w przyszłym tygodniu.
MFW nie współpracuje z Wenezuelą od ponad dwóch dekad – ostatnia formalna ocena gospodarki tego kraju została przeprowadzona w 2004 r. Wenezuela spłaciła ostatni kredyt Banku Światowego w 2007 r., kiedy poprzednik Maduro, zmarły Hugo Chávez, ogłosił, że Wenezuela „nie będzie już musiała jeździć do Waszyngtonu po finansowanie”.
