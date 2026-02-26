Rzeczpospolita
Norwegia murem za Ukrainą. Nowa pomoc już w drodze

W tym roku Oslo wspomoże Ukrainę 9 mld dol. pomocy wojskowej oraz urządzeniami dla systemu energetycznego i gazem na potrzeby cywilne.

Publikacja: 26.02.2026 16:59

Przewodniczący Rady Najwyższej (parlamentu Ukrainy) Rusłan Stefanczuk (L) przekazuje ukraińską flagę

Przewodniczący Rady Najwyższej (parlamentu Ukrainy) Rusłan Stefanczuk (L) przekazuje ukraińską flagę państwową premierowi Norwegii Jonasowi Gahrowi Støre (P) podczas ich spotkania w ukraińskim parlamencie w Kijowie.

Foto: PAP/EPA/STRINGER

Iwona Trusewicz

– Norwegia od lat udziela Ukrainie nadzwyczajnej pomocy – powiedziała premier Ukrainy Julia Swyrydenko po środowym spotkaniu z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stjøre. Nordycki sojusznik wniósł największy wkład w inicjatywę PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), w ramach której państwa NATO zapewniają pomoc wojskową dla Ukrainy.

Według Kijowa to Norwegia znacząco wzmocniła ukraiński system obrony powietrznej. W tym roku Oslo dorzuci do tej pomocy jeszcze 9 mld dol. Będzie też znaczne wsparcie dla energetyki i cywilów.

Norweski gaz popłynie nowym szlakiem

„Dziś największy nacisk (w rozmowach – red.) położono na bezpieczeństwo energetyczne. Pomoc Norwegii w imporcie gazu, składki na Fundusz Wsparcia Energetyki i granty są dla nas niezwykle ważne” – powiedziała szefowa ukraińskiego rządu, cytowana przez agencję Unian. Swyrydenko wyjaśniła, że Norwegia już dostarcza Ukrainie urządzenia do generacji rozproszonej, które będą działać w obiektach Grupy Naftogaz.

Czytaj więcej

Mona Juul, była ambasador Norwegii przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zdjęcie z 2022 r.
Przestępczość
Sprawa Jeffreya Epsteina wstrząsa także Norwegią. Dwoje dyplomatów objętych dochodzeniem

W czwartek minister energetyki Denis Szmyhal poinformował, że do końca marca Naftogaz, we współpracy z litewską firmą energetyczną Ignitis Group, dostarczy 90 mln metrów sześciennych LNG. Będzie to pierwsza taka dostawa z wykorzystaniem litewskiego terminalu w Kłajpedzie. Gaz zakupiony został w USA. Przez Kłajpedę może też dotrzeć na Ukrainę gaz z Norwegii.

Czas na Pionowy Korytarz Gazowy

Ukraina pracuje nad rozwojem innych regionalnych szlaków dostaw gazu, w szczególności tzw. Pionowego Korytarza Gazowego.

„Wspólnie z naszymi partnerami budujemy nowe bezpieczeństwo energetyczne dla Europy, w którym nie będzie miejsca dla rosyjskiego surowca, a Ukraina będzie jednym z regionalnych węzłów energetycznych” – podsumował Szmyhal.

Czytaj więcej

Orlen z nowymi koncesjami gazowymi w Norwegii
Gaz
Orlen z nowymi koncesjami gazowymi w Norwegii

Pionowy Korytarz Gazowy to strategiczna trasa transportu gazu z greckich terminali LNG przez Bułgarię, Rumunię i Mołdawię na Ukrainę, a następnie do Europy Środkowej (z południa na północ). Zapewnia dywersyfikację źródeł, obchodzi Rosję i wykorzystuje korytarz transbałkański do dostaw.

Tymczasem rosyjski agresor wziął na cel gazową infrastrukturę Ukrainy. 25 lutego Serhij Korecki, prezes zarządu Naftogazu Ukrainy, ogłosił, że Rosja drugi dzień z rzędu atakuje ukraińskie obiekty infrastruktury gazowej w obwodach charkowskim i czernihowskim.

Dzień wcześniej Rosja przez cały dzień atakowała dronami zakłady gazowe w obwodzie charkowskim. Od początku roku rosyjskie wojska przeprowadziły 26 ataków na obiekty Naftogazu.

