– Norwegia od lat udziela Ukrainie nadzwyczajnej pomocy – powiedziała premier Ukrainy Julia Swyrydenko po środowym spotkaniu z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stjøre. Nordycki sojusznik wniósł największy wkład w inicjatywę PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), w ramach której państwa NATO zapewniają pomoc wojskową dla Ukrainy.

Według Kijowa to Norwegia znacząco wzmocniła ukraiński system obrony powietrznej. W tym roku Oslo dorzuci do tej pomocy jeszcze 9 mld dol. Będzie też znaczne wsparcie dla energetyki i cywilów.

Norweski gaz popłynie nowym szlakiem

„Dziś największy nacisk (w rozmowach – red.) położono na bezpieczeństwo energetyczne. Pomoc Norwegii w imporcie gazu, składki na Fundusz Wsparcia Energetyki i granty są dla nas niezwykle ważne” – powiedziała szefowa ukraińskiego rządu, cytowana przez agencję Unian. Swyrydenko wyjaśniła, że Norwegia już dostarcza Ukrainie urządzenia do generacji rozproszonej, które będą działać w obiektach Grupy Naftogaz.

W czwartek minister energetyki Denis Szmyhal poinformował, że do końca marca Naftogaz, we współpracy z litewską firmą energetyczną Ignitis Group, dostarczy 90 mln metrów sześciennych LNG. Będzie to pierwsza taka dostawa z wykorzystaniem litewskiego terminalu w Kłajpedzie. Gaz zakupiony został w USA. Przez Kłajpedę może też dotrzeć na Ukrainę gaz z Norwegii.