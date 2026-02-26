Przewodniczący Rady Najwyższej (parlamentu Ukrainy) Rusłan Stefanczuk (L) przekazuje ukraińską flagę państwową premierowi Norwegii Jonasowi Gahrowi Støre (P) podczas ich spotkania w ukraińskim parlamencie w Kijowie.
– Norwegia od lat udziela Ukrainie nadzwyczajnej pomocy – powiedziała premier Ukrainy Julia Swyrydenko po środowym spotkaniu z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stjøre. Nordycki sojusznik wniósł największy wkład w inicjatywę PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), w ramach której państwa NATO zapewniają pomoc wojskową dla Ukrainy.
Według Kijowa to Norwegia znacząco wzmocniła ukraiński system obrony powietrznej. W tym roku Oslo dorzuci do tej pomocy jeszcze 9 mld dol. Będzie też znaczne wsparcie dla energetyki i cywilów.
„Dziś największy nacisk (w rozmowach – red.) położono na bezpieczeństwo energetyczne. Pomoc Norwegii w imporcie gazu, składki na Fundusz Wsparcia Energetyki i granty są dla nas niezwykle ważne” – powiedziała szefowa ukraińskiego rządu, cytowana przez agencję Unian. Swyrydenko wyjaśniła, że Norwegia już dostarcza Ukrainie urządzenia do generacji rozproszonej, które będą działać w obiektach Grupy Naftogaz.
W czwartek minister energetyki Denis Szmyhal poinformował, że do końca marca Naftogaz, we współpracy z litewską firmą energetyczną Ignitis Group, dostarczy 90 mln metrów sześciennych LNG. Będzie to pierwsza taka dostawa z wykorzystaniem litewskiego terminalu w Kłajpedzie. Gaz zakupiony został w USA. Przez Kłajpedę może też dotrzeć na Ukrainę gaz z Norwegii.
Ukraina pracuje nad rozwojem innych regionalnych szlaków dostaw gazu, w szczególności tzw. Pionowego Korytarza Gazowego.
„Wspólnie z naszymi partnerami budujemy nowe bezpieczeństwo energetyczne dla Europy, w którym nie będzie miejsca dla rosyjskiego surowca, a Ukraina będzie jednym z regionalnych węzłów energetycznych” – podsumował Szmyhal.
Pionowy Korytarz Gazowy to strategiczna trasa transportu gazu z greckich terminali LNG przez Bułgarię, Rumunię i Mołdawię na Ukrainę, a następnie do Europy Środkowej (z południa na północ). Zapewnia dywersyfikację źródeł, obchodzi Rosję i wykorzystuje korytarz transbałkański do dostaw.
Tymczasem rosyjski agresor wziął na cel gazową infrastrukturę Ukrainy. 25 lutego Serhij Korecki, prezes zarządu Naftogazu Ukrainy, ogłosił, że Rosja drugi dzień z rzędu atakuje ukraińskie obiekty infrastruktury gazowej w obwodach charkowskim i czernihowskim.
Dzień wcześniej Rosja przez cały dzień atakowała dronami zakłady gazowe w obwodzie charkowskim. Od początku roku rosyjskie wojska przeprowadziły 26 ataków na obiekty Naftogazu.
