Donald Tusk: Polacy mieli problemy z Ukrainą, ale ona potrzebuje dziś pomocy

- Nie trzeba kochać Ukrainy. Można mieć różne oceny przeszłości, historii. Polacy mieli swoje problemy z Ukrainą. To wszystko jest oczywiste i jasne, przecież nikt nie ma zamiaru tej historii zakłamywać w żaden sposób. Ale dzisiaj Ukraina potrzebuje naszej pomocy - powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji, która odbyła się po spotkaniu z premierem Królestwa Norwegii Jonasem Gahrem Størem.

Aktualizacja: 23.02.2026 19:20 Publikacja: 23.02.2026 16:47

Premier Donald Tusk

Foto: PAP/Paweł Supernak

Ada Michalak

Premier Donald Tusk spotkał się w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba-Lipa z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Størem. Szef polskiego rządu pytany był między innymi o kwestię możliwości dołączenia Polski do programu odstraszania nuklearnego w Europie, nad którym pracują Francja i Niemcy. Co powiedział? 

Spotkanie Tuska i Størego w Camp Jomsborg. „Tu w praktyce działa współpraca militarna”

23 lutego premier Donald Tusk spotkał się z premierem Królestwa Norwegii Jonasem Gahrem Størem. Po godzinie 15.00, w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Camp Jomsborg, Lipa, odbyła się konferencja prasowa polityków. Szef polskiego rządu mówił podczas niej między innymi o możliwości dołączenia Polski do programu odstraszania nuklearnego w Europie oraz o programie SAFE.

– Jesteśmy w bardzo ważnym miejscu, ponieważ to tutaj, w praktyce, dokonuje się współpraca militarna między Polską a Norwegią – zaznaczył Tusk, rozpoczynając konferencję.

Emmanuel Macron i Friedrich Merz
Dyplomacja
Europa łamie tabu w sprawie broni atomowej. Czy jest w stanie zastąpić USA?

Polska w europejskim programie odstraszania nuklearnego? „To ciekawa perspektywa”

Podczas konferencji prasowej Tusk zapytany został między innymi o to, czy jest możliwość, by Polska dołączyła do programu odstraszania nuklearnego w Europie, nad którym pracują Francja i Niemcy. W trakcie Konferencji Bezpieczeństwa w bawarskiej stolicy Friedrich Merz przyznał, że prowadził już wstępne, poufne rozmowy z Emmanuelem Macronem w tej sprawie. 

Zdaniem szefa polskiego rządu „to jest ciekawa perspektywa”. – Trudno dzisiaj mówić o konkretach, pozostaję realistą, w pełni jestem świadom, że potrzebujemy adekwatnych, możliwych środków reakcji na możliwą agresję naszych wrogów – stwierdził. – Na ten moment ta propozycja nie jest doprecyzowana – dodał, zaznaczając, że nie chce poruszać tej kwestii bez poznania szczegółów. – Pomiędzy Polską a Francją rozpoczęliśmy rozmowy na temat odstraszania nuklearnego, ale na ten moment potrzebowałbym konkretów – powiedział szef polskiego rządu.

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Polityka
Spór o SAFE. Ilu Polaków wierzy, że program służy Niemcom?

Tusk zwrócił się do prezydenta Nawrockiego ws. programu SAFE. „Nie ma na co czekać”

Donald Tusk mówił także o programie SAFE (Security Action for Europe – Działanie na rzecz Bezpieczeństwa Europy) – instrumencie finansowym, który ma pozwolić państwom UE na pozyskanie środków, z zaciągniętej przez Unię Europejską pożyczki (oprocentowanej na ok. 3 proc. – co oznacza, że jest to pożyczka na korzystniejszych warunkach niż pożyczki, które większość państw UE może pozyskać na rynkach finansowych na własną rękę – red.) na wzmocnienie swojej obronności. Ze 150 mld euro, które mają być rozdysponowane w ramach SAFE, do Polski trafi 43,7 mld euro, co oznacza, że nasz kraj jest największym beneficjentem programu. Rząd przekonuje, że środki z SAFE zostaną w 80 proc. skierowane do polskiego przemysłu obronnego i wydane m.in. na budowę Tarczy Wschód (sieci umocnień na granicy wschodniej Polski), a także m.in. na program SAN – zintegrowany system do zwalczania celów powietrznych, m.in. dronów. Środki z SAFE mają być spłacane przez 45 lat, przy czym przez pierwsze 10 lat beneficjenci programu nie muszą ich spłacać (to okres tzw. karencji). 

Tusk, mówiąc o programie, zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego. – Przestańcie robić sobie i ludziom wodę z mózgu. To są pieniądze, które mają służyć polskiej obronności, polskiemu przemysłowi – powiedział. – Wszyscy, którzy chcą to zablokować, przeciw temu chcą protestować, działają przeciwko polskiemu interesowi, przeciwko najważniejszej sprawie, jaką jest bezpieczeństwo Polski i całego kontynentu – dodał. – Prezydencie, podpisuj, nie ma co tutaj zwlekać i dyskutować, bo od tego zależy los w przyszłości Polski, bezpiecznej Polski, a także przyszłość dziesiątek i setek polskich firm na terenie całego kraju – zaznaczył Tusk.

Premier o Ukrainie: Jeśli ktoś atakuje twojego przyjaciela, to trzeba twardo powiedzieć «nie»

Podczas konferencji prasowej Tusk mówił także o wnioskach, jakie płyną z trwającej już cztery lata wojny na Ukrainie. Jak podkreślił, wielu przywódców europejskich – w tym między innymi premier Støre – pojawi się we wtorek w Kijowie. – Ja byłem kilkanaście dni temu w Kijowie. I każdy człowiek, nie tylko polityk, który ma fundamentalną zdolność rozpoznawania tego, co jest złe i co jest dobre, stoi po stronie Ukrainy w tym konflikcie – powiedział szef rządu. – Nie trzeba kochać Ukrainy. Można mieć różne oceny przeszłości, historii. Polacy mieli swoje problemy z Ukrainą. To wszystko jest oczywiste i jasne, przecież nikt nie ma zamiaru tej historii zakłamywać w żaden sposób. Ale dzisiaj Ukraina potrzebuje naszej pomocy – norweskiej, polskiej, europejskiej, bo broni swojej niepodległości, ale w konsekwencji broni także bezpieczeństwa i niepodległości Polski, Norwegii, państw bałtyckich, całej Europy – dodał. Jak zaznaczył, „jeśli ktoś atakuje twojego przyjaciela, to trzeba twardo powiedzieć «nie»”. – Trzeba w sposób twardy, jednoznaczny i taki czarno-biały stawać po stronie tych, którzy są atakowani i którzy walczą także w naszym interesie. Będziemy wspierać Ukrainę w jej obronie przed agresją rosyjską (...) Sytuacja na froncie pokazuje, że Ukraina, kiedy może liczyć na naszą pomoc, nie musi kapitulować, nie podda się – stwierdził premier. 

Wojna w Ukrainie

Foto: PAP

Jak zauważył Tusk, „w naszym interesie jest, aby Ukraina w wojnie z Rosją się nie poddała”. – Dlatego będziemy kontynuować naszą pomoc i będziemy współpracować między innymi z Norwegią na rzecz różnych form pomocy dla Ukrainy – zapewnił 

Źródło: rp.pl

