Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są obecne relacje między USA a Europą w kontekście ochrony jądrowej?

Dlaczego niektórzy europejscy politycy rozważają alternatywne programy odstraszania jądrowego?

Jakie inicjatywy w sprawie jądrowej ochrony podejmowane są przez Niemcy i Francję?

Jakie stanowisko wobec broni jądrowej zajmują Polska oraz inne kraje europejskie?

Jakie są potencjalne ograniczenia europejskich programów odstraszania jądrowego?

To jest jak stąpanie po cienkim lodzie. W trakcie Konferencji Bezpieczeństwa w bawarskiej stolicy Friedrich Merz przyznał, że prowadził już wstępne, poufne rozmowy z Emmanuelem Macronem w sprawie przystąpienia Niemiec do programu francuskiego odstraszania jądrowego. Jednak jego własny minister obrony Boris Pistorius w tym samym czasie okazał się o wiele bardziej ostrożny.

– Nadal łączy nas sojusz – oświadczył odnosząc się do relacji z Ameryką. – Nie jestem gotowy pogrzebać tego sojuszu zanim sam nie skona. I nie widzę w tej chwili takiego niebezpieczeństwa – dodał.

W poniedziałek, gdy już wszyscy uczestnicy monachijskiej konferencji się rozjechali, jeden z rzeczników Merza zapewniał w Berlinie, że rozmowy z Francuzami „są na bardzo wstępnym etapie a ich celem w żadnym wypadku nie jest zastąpienie amerykańskiego parasola atomowego”.