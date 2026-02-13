– Więź transatlantycka nie jest już gwarantowana – oświadczył otwarcie kanclerz. I przedstawił szeroki program postawienia na nogi Europy. Teoretycznie w ramach NATO. Ale także na wypadek, gdyby sojusz z Ameryką został zerwany.

Niemcy nie ulegną już iluzji samodzielnego hegemona – powiedział kanclerz

– Proponujemy Amerykanom deal: akceptujemy wasze przywództwo, ale w zamian za większy szacunek do nas – oświadczył tuż przed zabraniem głosu przez kanclerza premier Bawarii Markus Söder, niejako odzwierciedlając debatę, która w ostatnim czasie toczy się także i w Polsce.

Niemcy mają znaleźć się w środku tego planu „przebudzenia Europy”. Ze względu na swój potencjał, historię, geografię. Kanclerz powtórzył, że jego zamiarem jest przekształcenie Bundeswehry w najpotężniejszą siłę konwencjonalną w Europie. Wskazał, że prowadzi z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem rozmowy o „europejskim odstraszaniu nuklearnym”, choć w porozumieniu z NATO. Uznał, że także gospodarczo Europa zbyt długo dała się uzależnić od Stanów. I teraz musi stawiać na współpracę z nowymi partnerami, od Mercosuru po Indie.

Ale Friedrich Merz bardzo starannie podkreślił, że w tym procesie Niemcy „nigdy nie będą szły same, zawsze ze swoimi aliantami”. - Nie wrócimy do utopii samodzielnego hegemona” – zaznaczył. Zaapelował do pozostałych wielkich krajów europejskich, w tym Polski, o przyłączenie się do budowy tej „suwerennej Europy”. I przypomniał słowa Radosława Sikorskiego sprzed 15 lat o tym, że bardziej obawia się niemieckiej bezczynności niż niemieckiej potęgi.

Wojna skończy się dopiero, gdy Rosja będzie wyczerpana

Bo też zdaniem kanclerza Europa nie ma wyboru, musi „wrócić z wakacji od historii”. Bo świat się zmienił nie do poznania. Stał się miejscem rywalizacji wielkich potęg. Układ międzynarodowy oparty na rządach prawa przestał istnieć – powiedział Merz. I wymienił czynniki, które do tego doprowadziły: brutalna wojna Rosji w Ukrainie; strategia Chin bezwzględnego wykorzystania zależności innych państw, aby zbudować równą Ameryce potęgę wojskową; autorytarne zapędy w samych krajach demokratycznych. I wreszcie strategia obecnej administracji USA, która nie tylko stara się dostosować się do tego nowego świata, ale swoim działaniem przyspiesza jego niezwykle niebezpieczną ewolucję.