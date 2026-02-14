Sondaż. Polacy ocenili, czy polityka Donalda Trumpa jest korzystna dla naszych interesów

Z tego artykułu się dowiesz: Jak Polacy oceniają wpływ polityki Donalda Trumpa na interesy Polski?

W jaki sposób poglądy polityczne wpływają na ocenę polityki Donalda Trumpa przez Polaków?

Jakie są obecne tendencje w amerykańskich sondażach dotyczących prezydentury Donalda Trumpa?

„Czy obecna polityka Donalda Trumpa wspiera interesy Polski?” Na tak sformułowane pytanie pozytywnie odpowiedziało 28,4 proc. badanych, w tym 5,6 proc. zdecydowanie postrzega działalność Trumpa jako korzystną dla Polski, według 22,8 proc. są to działania raczej korzystne,

Ponad połowa ankietowanych, 52,3 proc. jest przeciwnego zdania. Prawie co 5. badany w tej grupie, 19,9 proc. zdecydowanie negatywnie ocenia politykę prezydenta USA, 32,4 proc. – jako raczej niekorzystną dla Polski.

Ponad 19 proc. respondentów, dokładnie 19,3 proc., nie ma na ten temat wyrobionego zdania.