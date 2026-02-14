Reklama
Rzeczpospolita
Sondaż. Polacy ocenili, czy polityka Donalda Trumpa jest korzystna dla naszych interesów

Tylko wyborcy opozycji dostrzegają w działaniach administracji prezydenta USA Donalda Trumpa korzyści dla Polski. Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Publikacja: 14.02.2026 17:21

Donald Trump

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak Polacy oceniają wpływ polityki Donalda Trumpa na interesy Polski?
  • W jaki sposób poglądy polityczne wpływają na ocenę polityki Donalda Trumpa przez Polaków?
  • Jakie są obecne tendencje w amerykańskich sondażach dotyczących prezydentury Donalda Trumpa?

„Czy obecna polityka Donalda Trumpa wspiera interesy Polski?” Na tak sformułowane pytanie pozytywnie odpowiedziało 28,4 proc. badanych, w tym 5,6 proc. zdecydowanie postrzega działalność Trumpa jako korzystną dla Polski, według 22,8 proc. są to działania raczej korzystne,

Ponad połowa ankietowanych, 52,3 proc. jest przeciwnego zdania. Prawie co 5. badany w tej grupie, 19,9 proc. zdecydowanie negatywnie ocenia politykę prezydenta USA, 32,4 proc. – jako raczej niekorzystną dla Polski.

Ponad 19 proc. respondentów, dokładnie 19,3 proc., nie ma na ten temat wyrobionego zdania.

Karol Nawrocki w czasie spotkania z Donaldem Trumpem w Białym Domu
Dyplomacja
Sondaż: Czy USA są wiarygodnym sojusznikiem Polski? Znamy zdanie Polaków
Wyborcy koalicji rządzącej zdecydowanie krytyczni 

Znaczące różnice w ocenie polityki Donalda Trumpa widać, gdy ankietowanych spytamy dodatkowo o poglądy polityczne.

Najbardziej krytyczni wobec polityki USA są wyborcy rządzącej Koalicji 15 października. W tej grupie żaden ankietowany nie ocenił działań Donalda Trumpa jako zdecydowanie korzystne dla Polski. 4 proc. respondentów uważa je za „raczej korzystne”.

Ponad trzy czwarte badanych wyborców koalicji rządzącej, 76 proc., uważa, że Donald Trump prowadzi politykę niekorzystną dla Polski, w tym 36 proc. taką ocenę wyraża zdecydowanie, pozostali – raczej. 

Co piąty respondent z tej grupy, 20 proc.,  nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie United Surveys. 

Ambasador Thomas Rose
Dyplomacja
Ambasador USA dla „Rzeczpospolitej”: Nasze wojska zostaną w Polsce

Ponad połowa wyborców opozycji zadowolona z polityki Donalda Trumpa

Ankietowani, którzy deklarują poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji Wolność i Niepodległość, są zdecydowanie bardziej przychylni działaniom prezydenta USA. Ogółem 57 proc. z nich uznało jego politykę za korzystną dla Polski, przy czym zdecydowanie wyraziło taką opinię 154 proc., a 43 proc. uznało ją za raczej korzystną. 

Jednak co trzeci respondent w grupie przychylnej obecnej opozycji krytycznie ocenia poczynania Trumpa. 4 proc. zdecydowanie uważa je za niekorzystne, a 26 proc. za raczej niekorzystne dla Polski. 

W tej grupie najmniej liczna jest grupa niezdecydowanych – tylko 13 proc. wyborców obecnej opozycji uznało, że nie ma wyrobionej opinii. 

Donald Trump i Dr Mehmet Oz
Polityka
Współpracownik Donalda Trumpa w 2016 roku zapraszał Jeffreya Epsteina na Walentynki

Wyborcy o niesprecyzowanych sympatiach politycznych krytycznie o polityce prezydenta USA

Ankietowani sklasyfikowani jako „pozostali wyborcy” w nieznacznym stopniu widzą w polityce Donalda Trumpa elementy korzystne dla Polski. Zdecydowanie dostrzega je 1 proc. ankietowanych w tej grupie, a raczej – 5 proc.

Znacznie większy odsetek, bo 67 proc., takich korzyści nie dostrzega, w tym 12 proc. – zdecydowanie.

W tej grupie jest także największy odsetek niezdecydowanych – odpowiedzi na zadane przez sondażownię pytanie nie udzieliło 29 proc. ankietowanych.

Jeffrey Epstein na zdjęciu, które znalazło się w ujawnionych przez Departament Sprawiedliwości aktac
Polityka
Co Donald Trump wiedział o Jeffrey'u Epsteinie? Nowe fakty

Sondaże w USA coraz bardziej niekorzystne dla Donalda Trumpa

Z trzech opublikowanych w ostatnich dniach sondaży wynika, że odsetek Amerykanów uważających, że Donald Trump jest gorszym prezydentem niż Joe Biden, jest wyższy, niż tych, którzy uważają obecnego prezydenta USA za lepszą głowę państwa od jego poprzednika.

Sondaże, które omawia portal Axios, wskazują że coraz więcej Amerykanów uważa, iż Joe Biden radził sobie jako prezydent lepiej niż Donald Trump.

Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Osoby Donald Trump
