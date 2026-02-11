Aktualizacja: 11.02.2026 06:22 Publikacja: 11.02.2026 06:03
Jeffrey Epstein na zdjęciu, które znalazło się w ujawnionych przez Departament Sprawiedliwości aktach
Foto: REUTERS
Tak wynika z ujawnionego przez „Miami Herald” zeznania, jakie Reiter (przeszedł na emeryturę w 2009 roku) złożył FBI w 2019 roku. Słowa Trumpa stawiają pod znakiem zapytania jego zapewnienia, że obecny prezydent USA nie wiedział niczego o przestępstwach seksualnych, jakich dopuszczał się Epstein.
Departament Stanu USA ujawnił przed kilkoma tygodniami ok. 3 miliony dokumentów dotyczących sprawy Jeffreya Epsteina. Nazwisko Trumpa pada w nich wielokrotnie. Wiadomo, że obecny prezydent USA znał się z finansistą, ale ich drogi rozeszły się przed aresztowaniem Epsteina w 2006 roku (w 2008 roku, po zawarciu ugody, został skazany na 13 miesięcy więzienia za wykorzystanie seksualne nieletniej).
Z podsumowania zeznania Reitera z 2019 roku, które przygotowało FBI wynika, że Trump w rozmowie z nim z 2006 roku mówił m.in. „Dzięki Bogu powstrzymujecie go (Epsteina), wszyscy wiedzieli, że on to robił”.
Czytaj więcej
Dwoje wpływowych norweskich dyplomatów, Mona Juul i jej mąż Terje Rød-Larsen, zostało objętych do...
Trump miał powiedzieć Reiterowi, że ludzie z Nowego Jorku wiedzieli o działaniach Epsteina i ostrzegali go przed Ghislaine Maxwell (współpracowniczką Epsteina, która odsiaduje wyrok 20 lat więzienia za współudział w wykorzystywaniu seksualnym nieletnich i handel ludźmi), którą nazywali „złą osobą”. Trump miał też powiedzieć, że był kiedyś z Epsteinem, któremu towarzyszyły nastolatki i „natychmiast się oddalił”.
Reiter potwierdził w rozmowie z „Miami Herald”, że złożył takie zeznanie. Tymczasem Departament Sprawiedliwości na pytanie o publikację dziennika odpowiedział, że „nie ma żadnych dowodów potwierdzających, iż prezydent kontaktował się z organami ścigania 20 lat temu”.
W przeszłości Trump wielokrotnie zapewniał, że nie wiedział nic o przestępczej działalności Epsteina. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt pytana na wtorkowej konferencji prasowej o całą sprawę zapewniła, że prezydent mówił prawdę, gdy zapewniał, że zakończył znajomość z Epsteinem. - To był telefon, który mógł mieć miejsce, lub mógł nie mieć miejsca w 2006 roku. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie – odpowiedziała dziennikarzom.
Czytaj więcej
Pod koniec lutego Bill i Hillary Clinton chcą publicznie zeznawać przed Kongresem w sprawie związ...
Epstein, który w 2019 roku została aresztowany w związku z zarzutami federalnymi dotyczącymi handlu ludźmi w celach seksualnych. Finansista miał zmuszać niepełnoletnie dziewczęta (najmłodsze miały zaledwie 14 lat) do świadczenia usług seksualnych za pieniądze i stręczyć je swoim wpływowym znajomym. W wyszukiwaniu ofiar miała mu pomagać Ghislaine Maxwell.
Epsteinowi groziło 45 lat więzienia, ale do procesu nie doszło, ponieważ finansistę przed rozpoczęciem procesu znaleziono martwego w celi. Oficjalnie stwierdzono, że Epstein popełnił samobójstwo, ale wokół jego śmierci narosło wiele teorii spiskowych.
Wyrok więzienia odsiaduje Maxwell, która w poniedziałek miała zeznawać przed komisją Izby Reprezentantów, w związku z ujawnieniem przez Departament Sprawiedliwości akt ze sprawy Epsteina. Kobieta jednak odmówiła składania zeznań.
Więcej informacji wkrótce
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kreml waha się, czy z powodu „Wyspy Wolności” zacząć spór z USA. Czy może porzucić sojuszników na zachodniej pół...
Rosja już w 2026 roku zajmuje przesmyk suwalski w trzy dni, a NATO jest sparaliżowane i kompletnie bezradne - wy...
- Każdy Polak ma oczywiście prawo do dzielenia się swoimi opiniami. Ale my też mamy prawo na te opinie czy oceny...
Premier Węgier Viktor Orbán wywołał kontrowersje, oświadczając, że Ukraina jest „nie przeciwnikiem, lecz wrogiem...
Donald Trump ostro skrytykował występ Bad Bunny’ego podczas występu w przerwie Super Bowl, nazywając go „jednym...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas