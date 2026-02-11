Tak wynika z ujawnionego przez „Miami Herald” zeznania, jakie Reiter (przeszedł na emeryturę w 2009 roku) złożył FBI w 2019 roku. Słowa Trumpa stawiają pod znakiem zapytania jego zapewnienia, że obecny prezydent USA nie wiedział niczego o przestępstwach seksualnych, jakich dopuszczał się Epstein.

Reklama Reklama

Donald Trump w 2006 roku: Dzięki Bogu, powstrzymujecie Jeffreya Epsteina

Departament Stanu USA ujawnił przed kilkoma tygodniami ok. 3 miliony dokumentów dotyczących sprawy Jeffreya Epsteina. Nazwisko Trumpa pada w nich wielokrotnie. Wiadomo, że obecny prezydent USA znał się z finansistą, ale ich drogi rozeszły się przed aresztowaniem Epsteina w 2006 roku (w 2008 roku, po zawarciu ugody, został skazany na 13 miesięcy więzienia za wykorzystanie seksualne nieletniej).

Z podsumowania zeznania Reitera z 2019 roku, które przygotowało FBI wynika, że Trump w rozmowie z nim z 2006 roku mówił m.in. „Dzięki Bogu powstrzymujecie go (Epsteina), wszyscy wiedzieli, że on to robił”.

Trump miał powiedzieć Reiterowi, że ludzie z Nowego Jorku wiedzieli o działaniach Epsteina i ostrzegali go przed Ghislaine Maxwell (współpracowniczką Epsteina, która odsiaduje wyrok 20 lat więzienia za współudział w wykorzystywaniu seksualnym nieletnich i handel ludźmi), którą nazywali „złą osobą”. Trump miał też powiedzieć, że był kiedyś z Epsteinem, któremu towarzyszyły nastolatki i „natychmiast się oddalił”.