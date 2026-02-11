Reklama
Co Donald Trump wiedział o Jeffrey'u Epsteinie? Nowe fakty

W lipcu 2006 roku, gdy pojawiły się pierwsze zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych wobec Jeffreya Epsteina, Donald Trump miał zadzwonić do komendanta policji w Palm Beach na Florydzie, Michaela Reitera i mówić mu, że „wszyscy wiedzieli” czego dopuszcza się Epstein.

Publikacja: 11.02.2026 06:03

Jeffrey Epstein na zdjęciu, które znalazło się w ujawnionych przez Departament Sprawiedliwości aktac

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Tak wynika z ujawnionego przez „Miami Herald” zeznania, jakie Reiter (przeszedł na emeryturę w 2009 roku) złożył FBI w 2019 roku. Słowa Trumpa stawiają pod znakiem zapytania jego zapewnienia, że obecny prezydent USA nie wiedział niczego o przestępstwach seksualnych, jakich dopuszczał się Epstein. 

Donald Trump w 2006 roku: Dzięki Bogu, powstrzymujecie Jeffreya Epsteina

Departament Stanu USA ujawnił przed kilkoma tygodniami ok. 3 miliony dokumentów dotyczących sprawy Jeffreya Epsteina. Nazwisko Trumpa pada w nich wielokrotnie. Wiadomo, że obecny prezydent USA znał się z finansistą, ale ich drogi rozeszły się przed aresztowaniem Epsteina w 2006 roku (w 2008 roku, po zawarciu ugody, został skazany na 13 miesięcy więzienia za wykorzystanie seksualne nieletniej). 

Z podsumowania zeznania Reitera z 2019 roku, które przygotowało FBI wynika, że Trump w rozmowie z nim z 2006 roku mówił m.in. „Dzięki Bogu powstrzymujecie go (Epsteina), wszyscy wiedzieli, że on to robił”. 

Mona Juul, była ambasador Norwegii przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zdjęcie z 2022 r.
Przestępczość
Sprawa Jeffreya Epsteina wstrząsa także Norwegią. Dwoje dyplomatów objętych dochodzeniem

Trump miał powiedzieć Reiterowi, że ludzie z Nowego Jorku wiedzieli o działaniach Epsteina i ostrzegali go przed Ghislaine Maxwell (współpracowniczką Epsteina, która odsiaduje wyrok 20 lat więzienia za współudział w wykorzystywaniu seksualnym nieletnich i handel ludźmi), którą nazywali „złą osobą”. Trump miał też powiedzieć, że był kiedyś z Epsteinem, któremu towarzyszyły nastolatki i „natychmiast się oddalił”.

Reiter potwierdził w rozmowie z „Miami Herald”, że złożył takie zeznanie. Tymczasem Departament Sprawiedliwości na pytanie o publikację dziennika odpowiedział, że „nie ma żadnych dowodów potwierdzających, iż prezydent kontaktował się z organami ścigania 20 lat temu”. 

W przeszłości Trump wielokrotnie zapewniał, że nie wiedział nic o przestępczej działalności Epsteina. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt pytana na wtorkowej konferencji prasowej o całą sprawę zapewniła, że prezydent mówił prawdę, gdy zapewniał, że zakończył znajomość z Epsteinem. - To był telefon, który mógł mieć miejsce, lub mógł nie mieć miejsca w 2006 roku. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie – odpowiedziała dziennikarzom.  

Były komisarz UE i brytyjski ambasador w USA Peter Mandelson (z lewej) na kameralnym spotkaniu z Jef
Polityka
Jak Epstein dorobił się takich kontaktów? Przyciągał nawet zaciekłych rywali

Jeffreyowi Epsteinowi za stręczycielstwo nieletnich groziło 45 lat więzienia

Epstein, który w 2019 roku została aresztowany w związku z zarzutami federalnymi dotyczącymi handlu ludźmi w celach seksualnych. Finansista miał zmuszać niepełnoletnie dziewczęta (najmłodsze miały zaledwie 14 lat) do świadczenia usług seksualnych za pieniądze i stręczyć je swoim wpływowym znajomym. W wyszukiwaniu ofiar miała mu pomagać Ghislaine Maxwell. 

Epsteinowi groziło 45 lat więzienia, ale do procesu nie doszło, ponieważ finansistę przed rozpoczęciem procesu znaleziono martwego w celi. Oficjalnie stwierdzono, że Epstein popełnił samobójstwo, ale wokół jego śmierci narosło wiele teorii spiskowych. 

Wyrok więzienia odsiaduje Maxwell, która w poniedziałek miała zeznawać przed komisją Izby Reprezentantów, w związku z ujawnieniem przez Departament Sprawiedliwości akt ze sprawy Epsteina. Kobieta jednak odmówiła składania zeznań. 

Źródło: rp.pl

Osoby Donald Trump Jeffrey Epstein
