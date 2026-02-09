Rysuje się z tego obraz zaskakujący. Człowieka potrafiącego przyciągnąć ludzi, których ścieżki oficjalnie skrzyżować się nie mogły. Clinton, prezydent demokratyczny, utrzymywał bliską znajomość z Epsteinem od początku lat dziewięćdziesiątych do pierwszych lat XXI wieku. Zapraszał kilkakrotnie finansistę do Białego Domu, kilkakrotnie odwiedził go też na Little Saint James na Karaibach, którą lokalni nazywali „wyspą pedofilów”. Ale to był mniej więcej ten sam okres, w którym bliskie kontakty z Epsteinem utrzymywał Donald Trump. I jego widać na licznych zdjęciach i nagraniach ze skazanym przestępcą w towarzystwie rozbawionych dziewczyn.

Ale w orbicie pedofila znaleźli się też czołowi ideologiczni oponenci. Światowej sławy lewicowy lingwista i publicysta Noam Chomsky bronił Epsteina jeszcze w ostatnich miesiącach przed jego aresztowaniem, kiedy o wykorzystywaniu przez niego tysiąca i więcej nieletnich zrobiło się głośno. Jeszcze w lutym 2019 r. radził przestępcy, aby zachował „zimną krew” w obliczu „histerii”, jaka się wokół niego rozpętała. Jednak opublikowane dokumenty pokazują trudne do identyfikacji przelewy ze strony Epsteina na rzecz lingwisty obejmujące setki tysięcy dol. Brał on też udział w legendarnych już imprezach pedofila.

Tyle że w domu Jeffreya Epsteina powstało także forum, na którym Chomsky spotkał się ze swoim zaciekłym, ideowym oponentem. Dokumenty wskazują, że ideolog Trumpa Steve Bannon prowadził tu między seansami zabaw dysputy czy też wciągające konwersacje z Chomskym. Ten, który był jednym z najważniejszych teoretyków „deep state”, czyli rzekomej zmowy elit przeciw „zwykłym elitom”, nie miał też oporów, by bratać się też z inną ikoną lewicowego czy liberalnego świata: Woody Allenem.

Afera Epsteina może obalić premiera Wielkiej Brytanii

Epstein stał się magnesem dla oficjalnie zażartych przeciwników świata finansjery. W archiwum pozostawionym po pedofilu pojawiają się największe nazwy. Jak JP Morgan, którego dyrektor generalny Jes Staley utrzymywał z nim na tyle zażyłe kontakty, że nawet kiedy w 2008 r. Jeffrey Epstein znalazł się na kilka miesięcy w więzieniu, prosił go o radę, jak wysoką pensję powinien wypłacić prezesowi banku Jamiemu Dimonowi. Bliską powierniczką przestępcy w latach 2013–2019 była z kolei Ariane de Rothschild, szefowa francuskiej części słynnej grupy finansowej. Okazała się, jak mówi, dozgonnie wdzięczna Epsteinowi za wyciągnięcie jej z pieniężnych tarapatów.