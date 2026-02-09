Aktualizacja: 09.02.2026 04:39 Publikacja: 09.02.2026 04:30
Były komisarz UE i brytyjski ambasador w USA Peter Mandelson (z lewej) na kameralnym spotkaniu z Jeffreyem Epsteinem
Foto: REUTERS
Szeroka sieć kontaktów wśród najbogatszych i najpotężniejszych tego świata zbudowana przez Jeffreya Epsteina ostatecznie go nie uratowała. 8 lipca 2019 r. został aresztowany, a w sierpniu rzekomo powiesił się w swojej celi. Jednak archiwum zdjęć, nagrań, maili, które zgromadził, aby mieć haki na swoich gości, zostało w całości przejęte przez FBI. A Donald Trump pod naciskiem swoich wyborców, którzy od zawsze podejrzewali „zmowę pedofili rządzących światem”, musiał się zgodzić na ich ujawnienie.
Czytaj więcej
Ponad trzy miliony dokumentów, zdjęć, nagrań i zapisów sądowych z akt oskarżonego o przestępstwa...
Na razie wynika z tego więcej zamieszania, niż dowodów. Mowa o trzech milionach dokumentów, połowa tych, które pozostawił Epstein. Światła dziennego miały nie ujrzeć te najbardziej drastyczne, związane z pornografią, przemocą i morderstwami. A część tych, która została opublikowana, poddano w jakimś stopniu cenzurze władzy. Nie da się, czy w każdym razie niezwykle trudno jest na razie rozdzielić tych, którzy mieli po prostu styczność ze skazanym przestępcą od tych, którzy sami wykorzystywali seksualnie nieletnie, a więc powinni zostać skazani.
Mimo wszystko szokuje skala siatki znajomości, jaką zbudował przez lata i dekady Jeffrey Epstein. Jak pokazują dokumenty, stosował różne środki. Jednym pomagał odzyskać utracone fortuny, ratował przed bankructwem. Innym doradzał, jak unikać podatków. Jeszcze innych kusił seksem z dala od opinii publicznej. A jeszcze innym imponował znajomościami w świecie finansów, sztuki czy władzy.
Rysuje się z tego obraz zaskakujący. Człowieka potrafiącego przyciągnąć ludzi, których ścieżki oficjalnie skrzyżować się nie mogły. Clinton, prezydent demokratyczny, utrzymywał bliską znajomość z Epsteinem od początku lat dziewięćdziesiątych do pierwszych lat XXI wieku. Zapraszał kilkakrotnie finansistę do Białego Domu, kilkakrotnie odwiedził go też na Little Saint James na Karaibach, którą lokalni nazywali „wyspą pedofilów”. Ale to był mniej więcej ten sam okres, w którym bliskie kontakty z Epsteinem utrzymywał Donald Trump. I jego widać na licznych zdjęciach i nagraniach ze skazanym przestępcą w towarzystwie rozbawionych dziewczyn.
Czytaj więcej
Przestępca seksualny Jeffrey Epstein otaczał się nie tylko młodymi Rosjankami. Pozostawił fortunę...
Ale w orbicie pedofila znaleźli się też czołowi ideologiczni oponenci. Światowej sławy lewicowy lingwista i publicysta Noam Chomsky bronił Epsteina jeszcze w ostatnich miesiącach przed jego aresztowaniem, kiedy o wykorzystywaniu przez niego tysiąca i więcej nieletnich zrobiło się głośno. Jeszcze w lutym 2019 r. radził przestępcy, aby zachował „zimną krew” w obliczu „histerii”, jaka się wokół niego rozpętała. Jednak opublikowane dokumenty pokazują trudne do identyfikacji przelewy ze strony Epsteina na rzecz lingwisty obejmujące setki tysięcy dol. Brał on też udział w legendarnych już imprezach pedofila.
Tyle że w domu Jeffreya Epsteina powstało także forum, na którym Chomsky spotkał się ze swoim zaciekłym, ideowym oponentem. Dokumenty wskazują, że ideolog Trumpa Steve Bannon prowadził tu między seansami zabaw dysputy czy też wciągające konwersacje z Chomskym. Ten, który był jednym z najważniejszych teoretyków „deep state”, czyli rzekomej zmowy elit przeciw „zwykłym elitom”, nie miał też oporów, by bratać się też z inną ikoną lewicowego czy liberalnego świata: Woody Allenem.
Epstein stał się magnesem dla oficjalnie zażartych przeciwników świata finansjery. W archiwum pozostawionym po pedofilu pojawiają się największe nazwy. Jak JP Morgan, którego dyrektor generalny Jes Staley utrzymywał z nim na tyle zażyłe kontakty, że nawet kiedy w 2008 r. Jeffrey Epstein znalazł się na kilka miesięcy w więzieniu, prosił go o radę, jak wysoką pensję powinien wypłacić prezesowi banku Jamiemu Dimonowi. Bliską powierniczką przestępcy w latach 2013–2019 była z kolei Ariane de Rothschild, szefowa francuskiej części słynnej grupy finansowej. Okazała się, jak mówi, dozgonnie wdzięczna Epsteinowi za wyciągnięcie jej z pieniężnych tarapatów.
Czytaj więcej
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer przeprosił ofiary Jeffreya Epsteina za to, że mianował Pet...
Nowojorczyk miał dzięki swoim rozległym kontaktom uprzywilejowany dostęp do informacji finansowych. W Wielkiej Brytanii rozwija się w związku z tym skandal, który może doprowadzić do upadku samego Keira Starmera. Premier co prawda sam nigdy nie miał bezpośrednich kontaktów z Epsteinem, ale jego bliski współpracownik Peter Mandelson – już tak. Były komisarz UE ds. handlu (gdy Wielka Brytania należała jeszcze do Unii), sekretarz handlu Królestwa czy ostatnio ambasador Jego Królewskiej Mości w Waszyngtonie, miał przekazywać pedofilowi kluczowe informacje dotyczące np. planów Londynu i szerzej krajów G7 u szczytu kryzysu finansowego. I w tej lidze nie był on jedyny. Na przyjęciach u Epsteina pojawiał się na przykład Larry Summers, były sekretarz skarbu USA, a ostatnio wykładowca na Uniwersytecie Harvarda.
Równie zaskakujące związki odkrywamy w świecie biznesu. I tu Epstein przyciągał postacie, które na co dzień są zaciekłymi rywalami. Pojawia się więc w aktach przestępcy nazwisko najbogatszego człowieka świata Elona Muska, który w pewnym momencie wyraża nawet chęć odwiedzenia „wyspy pedofili” (do podróży ostatecznie nigdy miało nie dojść). Ale związki z Epsteinem okazały się też jednym z ważnych powodów rozwodu Melindy Gates z szefem Microsoftu Billem Gatesem, który rzekomo miał nawet zarazić się chorobą weneryczną od jednej z rosyjskich dziewczyn sprowadzonych przez Epsteina.
Śledztwo się rozwija. Niektóre media twierdzą, że może ono nawet wykazać, że Epstein, który wielokrotnie chciał spotkać się z Władimirem Putinem i ofiarowywał mu informacje o Donaldzie Trumpie przed szczytem obu przywódców w Helsinkach w 2018 r., przekazał Moskwie „kompromat” na najważniejsze osoby w USA.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pod przywództwem pierwszej w historii kobiety na czele rządu Partia Liberalno-Demokratyczna (PLD) uzyskała przyt...
Antonio José Seguro – polityk Partii Socjalistycznej – wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Portugalii – wy...
Premier Sanae Takaichi poprowadziła swoją koalicję do historycznego zwycięstwa w wyborach do japońskiej Izby Rep...
Prezydent Trump od dawna próbuje wpłynąć na sposób przeprowadzenia wyborów. Jego najnowszy pomysł polega na tym,...
Represje i obietnice zwiększenia wydatków na służbę zdrowia wygasiły protesty w Maroku. - Pod wieloma względami...
Podczas spotkania z wyborcami w Szombathely na zachodzie Węgier premier Wiktor Orbán bagatelizował pesymistyczne...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas