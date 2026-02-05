Z tego artykułu się dowiesz: Jakie związki łączyły Jeffrey'a Epsteina z Białorusią?

Kto jest tajemniczą Białorusinką wskazaną w testamencie Epsteina?

Dlaczego Karina S. wyjechała do Stanów Zjednoczonych?

W jaki sposób rodzina Kariny S. była związana z Epsteinem?

Jakie potencjalne zainteresowanie wzbudziła historia tej znajomości w białoruskich służbach?

Jakie nieznane szczegóły mogą pojawić się w przygotowywanym materiale śledczym dotyczącym Epsteina i Białorusi?

W odtajnionych przez Departament Sprawiedliwości aktach znajdziemy m.in. korespondencję, w której Jeffrey Epstein, pisząc do jednego z amerykańskich finansistów, zdradza wyniki swojego testu genetycznego. – Tam mówią, że jestem z Białorusi, jestem Żydem – stwierdza. W opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości dokumentach, zdjęciach, nagraniach i listach znajdziemy znacznie bardziej namacalne związki najbardziej znanego na świecie przestępcy seksualnego z państwem Aleksandra Łukaszenki.

Kim była Karina S., której Jeffrey Epstein pozostawił wielomilionowy majątek?

Dziennikarze ABC News zwrócili uwagę m.in. na testament, na podstawie której Epstein 8 sierpnia 2019 r. (dwa dni przed swoim samobójstwem w areszcie) przekazał niejakiej Karinie S. 50 mln dol., ranczo w Nowym Meksyku, posiadłość na Manhattanie (sprzedaną w 2021 r.) i apartamenty w Paryżu (przy Łuku Triumfalnym), willę w Palm Beach, a nawet feralną wyspę Little Saint James, okrzykniętą przez media „wyspą pedofilów”. Kobieta otrzymała też kolekcję biżuterii, w tym pierścionek z diamentem o masie prawie 33 karatów. Nie wiadomo, ile pozostanie z majątku, który władze USA zajęły na poczet wypłaty odszkodowań ofiarom pedofila. Według amerykańskich mediów Białorusinka pozostawała z nim w kontakcie także po aresztowaniu finansisty i była ostatnią osobą, z którą Epstein rozmawiał przed śmiercią. Kim tak naprawdę jest?

Karina S. pochodzi z Mińska, uczęszczała do Białoruskiego Uniwersytetu Medycznego. Nie zdążyła otrzymać dyplomu, bo nagle, w 2009 r., w wieku 20 lat wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Nie wiadomo, w jaki sposób poznała Epsteina, który wówczas był już na wolności po swojej pierwszej odsiadce (w areszcie przebywał przez 13 miesięcy w latach 2008–2009). Białorusinka szybko znalazła się w jego najbliższym otoczeniu. Co więcej, jak podaje niezależny białoruski portal Zerkalo, zaprzyjaźnili się z nim również mieszkający w Mińsku rodzice dziewczyny i nawet otrzymywali od niego przelewy (w sumie ok. 100 tys. dol.). Z kolei matce dziewczyny Epstein miał sponsorować kosztowne leczenie.