Aktualizacja: 04.02.2026 16:03 Publikacja: 04.02.2026 15:18
Na fresku w bazylice św. Wawrzyńca w Rzymie jeden z aniołów miał twarz podobną do premier Włoch Giorgii Meloni
Foto: REUTERS/Vincenzo Livieri
Sprawę anioła o twarzy Giorgii Meloni nagłośnił centrolewicowy dziennik „La Repubblica”. W publikacji zauważono, że jeden z cherubinów na fresku w bazylice św. Wawrzyńca po odrestaurowaniu przypomina Giorgię Meloni, pierwszą kobietę na stanowisku premiera Włoch.
W gazecie opublikowano fotografie sprzed i po renowacji fresku, znajdującego się na ścianie w pobliżu marmurowego popiersia króla Humberta II. Według redakcji, anioł wcześniej wyglądał jak zwyczajny cherubin.
Czytaj więcej
Włoska premier Giorgia Meloni określiła nową doktrynę bezpieczeństwa narodowego prezydenta Donald...
W reakcji Giorgia Meloni opublikowała w mediach społecznościowych fotografię z kaplicy bazyliki, zapewniając przy tym, że sama „zdecydowanie nie wygląda jak anioł”. Premier Włoch dodała do wpisu emotikonkę symbolizującą uśmiech.
Sprawa wywołała oburzenie włoskiej opozycji oraz irytację u kard. Baldo Reiny, wikariusza generalnego papieża dla diecezji rzymskiej. Deputowana Partii Demokratycznej Irene Manzi przekonywała, że umieszczenie współczesnego wizerunku na fresku jest niedopuszczalne. Z kolei Ruch Pięciu Gwiazd wypowiedział się przeciw wykorzystywaniu kultury i sztuki do propagandy.
Agencja Reutera podała, że w środę po otwarciu kościoła okazało się, że przypominająca Meloni twarz została zamalowana, w wyniku czego anioł pozostał bez głowy.
Po renowacji jeden z aniołów na fresku w bazylice św. Wawrzyńca w Rzymie przypominał twarz premier Włoch Giorgii Meloni
Foto: REUTERS/Vincenzo Livieri
Twarz anioła została zamalowana
Foto: REUTERS/Remo Casilli
– Od początku ostrzegałem, że jeśli (wizerunek Meloni – red.) okaże się kontrowersyjny, to go usuniemy – powiedział w rozmowie z włoską agencją ANSA proboszcz Daniele Micheletti. Duchowny podkreślił, że fresk przyciągał tłumy ludzi, którzy przychodzili obejrzeć malowidło, zamiast uczestniczyć we mszy lub modlić się. – To niedopuszczalne – ocenił.
Kto usunął twarz anioła, przypominającą Giorgię Meloni? W rozmowie z „La Repubblica” artysta odpowiedzialny za odrestaurowanie malowidła, Bruno Valentinetti, powiedział, że został o to poproszony przez Watykan. Agencja Reutera zaznaczyła, że rzecznik Stolicy Apostolskiej odmówił komentarza. Diecezja rzymska ma wydać komunikat dotyczący sprawy.
Czytaj więcej
Szef MSZ Włoch Antonio Tajani zasugerował, że włoska ordynacja wyborcza powinna zostać zmieniona...
W sobotę kardynał Reina wyraził rozgoryczenie z powodu incydentu oraz polecił zbadanie sprawy. Podkreślił przy tym, że sztuka sakralna oraz tradycja chrześcijańska nie mogą być niewłaściwie używane ani wykorzystywane. Malowidłem i okolicznościami jego powstania zainteresowało się także Ministerstwo Kultury Włoch, na czele którego stoi Alessandro Giuli.
Oryginalne malowidło na ścianie kaplicy bazyliki św. Wawrzyńca w Rzymie powstało w 2000 r. i nie jest objęte ochroną, jaka przysługuje zabytkom. Ksiądz Micheletti mówił w sobotę, że autor fresku, Bruno Valentinetti, został poproszony o prace renowacyjne w celu usunięcia szkód wyrządzonych przez wodę.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / Reuters
W czwartek wygasa ostatni traktat wstrzymujący atomowy wyścig zbrojeń. Moskwa wzywa USA do dalszego przestrzegan...
141 ze 169 norweskich parlamentarzystów zdecydowało, że Norwegia nie zmieni ustroju.
Ponad trzy miliony dokumentów, zdjęć, nagrań i zapisów sądowych z akt oskarżonego o przestępstwa seksualne Jeffr...
Gdy 5 lutego traktat Nowy START (New START) wygaśnie, wówczas Stany Zjednoczone i Rosja będą mogły, po raz pierw...
Podczas rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu prezydent USA Donald Trump zapewnił, że nie zamierza zmniejszać l...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas