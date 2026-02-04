Rzeczpospolita
Giorgia Meloni aniołem? Kontrowersyjny fresk usunięty z bazyliki

Po renowacji cherubin na fresku w jednym z kościołów w Rzymie miał twarz przypominającą premier Włoch Giorgię Meloni. Sprawa stała się głośna, a teraz podobizna została zamalowana na polecenie miejscowego proboszcza.

Publikacja: 04.02.2026 15:18

Na fresku w bazylice św. Wawrzyńca w Rzymie jeden z aniołów miał twarz podobną do premier Włoch Giorgii Meloni

Foto: REUTERS/Vincenzo Livieri

Jakub Czermiński

Sprawę anioła o twarzy Giorgii Meloni nagłośnił centrolewicowy dziennik „La Repubblica”. W publikacji zauważono, że jeden z cherubinów na fresku w bazylice św. Wawrzyńca po odrestaurowaniu przypomina Giorgię Meloni, pierwszą kobietę na stanowisku premiera Włoch.

W gazecie opublikowano fotografie sprzed i po renowacji fresku, znajdującego się na ścianie w pobliżu marmurowego popiersia króla Humberta II. Według redakcji, anioł wcześniej wyglądał jak zwyczajny cherubin.

Giorgia Meloni
Polityka
Giorgia Meloni o nowej strategii USA: Mogę tylko powiedzieć: dzień dobry, Europo

Giorgia Meloni: Nie wyglądam jak anioł

W reakcji Giorgia Meloni opublikowała w mediach społecznościowych fotografię z kaplicy bazyliki, zapewniając przy tym, że sama „zdecydowanie nie wygląda jak anioł”. Premier Włoch dodała do wpisu emotikonkę symbolizującą uśmiech.

Sprawa wywołała oburzenie włoskiej opozycji oraz irytację u kard. Baldo Reiny, wikariusza generalnego papieża dla diecezji rzymskiej. Deputowana Partii Demokratycznej Irene Manzi przekonywała, że umieszczenie współczesnego wizerunku na fresku jest niedopuszczalne. Z kolei Ruch Pięciu Gwiazd wypowiedział się przeciw wykorzystywaniu kultury i sztuki do propagandy.

Fresk z podobizną Giorgii Meloni usunięty z kościoła w Rzymie

Agencja Reutera podała, że w środę po otwarciu kościoła okazało się, że przypominająca Meloni twarz została zamalowana, w wyniku czego anioł pozostał bez głowy.

Po renowacji jeden z aniołów na fresku w bazylice św. Wawrzyńca w Rzymie przypominał twarz premier W

Po renowacji jeden z aniołów na fresku w bazylice św. Wawrzyńca w Rzymie przypominał twarz premier Włoch Giorgii Meloni

Foto: REUTERS/Vincenzo Livieri

Twarz anioła została zamalowana

Foto: REUTERS/Remo Casilli

– Od początku ostrzegałem, że jeśli (wizerunek Meloni – red.) okaże się kontrowersyjny, to go usuniemy – powiedział w rozmowie z włoską agencją ANSA proboszcz Daniele Micheletti. Duchowny podkreślił, że fresk przyciągał tłumy ludzi, którzy przychodzili obejrzeć malowidło, zamiast uczestniczyć we mszy lub modlić się. – To niedopuszczalne – ocenił.

Kto usunął twarz anioła, przypominającą Giorgię Meloni? W rozmowie z „La Repubblica” artysta odpowiedzialny za odrestaurowanie malowidła, Bruno Valentinetti, powiedział, że został o to poproszony przez Watykan. Agencja Reutera zaznaczyła, że rzecznik Stolicy Apostolskiej odmówił komentarza. Diecezja rzymska ma wydać komunikat dotyczący sprawy.

Giorgia Meloni
Polityka
Włoski rząd zmieni ordynację wyborczą, by ułatwić Giorgii Meloni utrzymanie władzy?
W sobotę kardynał Reina wyraził rozgoryczenie z powodu incydentu oraz polecił zbadanie sprawy. Podkreślił przy tym, że sztuka sakralna oraz tradycja chrześcijańska nie mogą być niewłaściwie używane ani wykorzystywane. Malowidłem i okolicznościami jego powstania zainteresowało się także Ministerstwo Kultury Włoch, na czele którego stoi Alessandro Giuli.

Oryginalne malowidło na ścianie kaplicy bazyliki św. Wawrzyńca w Rzymie powstało w 2000 r. i nie jest objęte ochroną, jaka przysługuje zabytkom. Ksiądz Micheletti mówił w sobotę, że autor fresku, Bruno Valentinetti, został poproszony o prace renowacyjne w celu usunięcia szkód wyrządzonych przez wodę.

Źródło: rp.pl / Reuters

