Sprawę anioła o twarzy Giorgii Meloni nagłośnił centrolewicowy dziennik „La Repubblica”. W publikacji zauważono, że jeden z cherubinów na fresku w bazylice św. Wawrzyńca po odrestaurowaniu przypomina Giorgię Meloni, pierwszą kobietę na stanowisku premiera Włoch.

W gazecie opublikowano fotografie sprzed i po renowacji fresku, znajdującego się na ścianie w pobliżu marmurowego popiersia króla Humberta II. Według redakcji, anioł wcześniej wyglądał jak zwyczajny cherubin.

Giorgia Meloni: Nie wyglądam jak anioł

W reakcji Giorgia Meloni opublikowała w mediach społecznościowych fotografię z kaplicy bazyliki, zapewniając przy tym, że sama „zdecydowanie nie wygląda jak anioł”. Premier Włoch dodała do wpisu emotikonkę symbolizującą uśmiech.

Sprawa wywołała oburzenie włoskiej opozycji oraz irytację u kard. Baldo Reiny, wikariusza generalnego papieża dla diecezji rzymskiej. Deputowana Partii Demokratycznej Irene Manzi przekonywała, że umieszczenie współczesnego wizerunku na fresku jest niedopuszczalne. Z kolei Ruch Pięciu Gwiazd wypowiedział się przeciw wykorzystywaniu kultury i sztuki do propagandy.