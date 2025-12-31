Aktualizacja: 31.12.2025 15:07 Publikacja: 31.12.2025 13:39
Giorgia Meloni
Foto: REUTERS
Taka zmiana – jak pisze Reuters – miałaby ułatwić prawicowej koalicji rządzącej Włochami utrzymanie władzy po wyborach w 2027 roku.
Włochami rządzi obecnie koalicyjny rząd tworzony przez prawicowe ugrupowania – Bracia Włosi (partia premier Giorgii Meloni), Ligę i partię Forza Italia, której liderem jest Tajani. Centroprawicowy blok tworzony przez te ugrupowania zdobył w wyborach z 2022 roku 237 miejsc w liczącym 400 mandatów parlamencie (w 2020 roku Włosi zmniejszyli liczbę parlamentarzystów zasiadających w Izbie Deputowanych, niższej izbie parlamentu, z 630 do 400).
Antonio Tajani, szef MSZ Włoch, lider Forza Italia
We Włoszech obowiązuje obecnie mieszana ordynacja w wyborach do parlamentu – większa część mandatów obsadzanych jest proporcjonalnie, ale ok. 37 proc. obsadza się w jednomandatowych okręgach wyborczych, w których obowiązuje zasada większości względnej (czyli kandydat, który zdobywa najwięcej głosów obsadza mandat, nawet jeśli głosowała na niego mniej niż połowa wyborców w danym okręgu).
Tajani proponuje teraz zmianę w kierunku systemu bardziej proporcjonalnego, który dawałby premię zwycięzcy wyborów. W ten sposób, jak przekonuje, rządy we Włoszech byłyby stabilniejsze.
– Będziemy to omawiać. Nikt nie chce wykluczać centrolewicy, ale reforma musi zostać przeprowadzona – powiedział Tajani w rozmowie z dziennikiem „Il Messaggero”.
Tajani dodał, że proporcjonalna reprezentacja w parlamencie będzie lepiej odzwierciedlać lokalne interesy, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia liczby parlamentarzystów w wyniku reformy z 2020 roku. – Z proporcjonalną reprezentacją regiony będą lepiej reprezentowane – stwierdził.
Czytaj więcej
Już 40 procent Hiszpanów w wieku 18-34 lat popiera post-frankistowskie ugrupowanie Vox. Czują się...
Wyraźne zwycięstwo centrolewicowej opozycji w wyborach lokalnych w Kampanii i Apulii w 2025 roku było sygnałem, że koalicja premier Meloni nie może być pewna utrzymania władzy w nadchodzących wyborach.
W wyborach z 2022 roku centrolewica przegrała w dużej mierze dlatego, że nie była w stanie porozumieć się w sprawie stworzenia szerokiego sojuszu, przez co w okręgach jednomandatowych kandydaci opozycyjnych dziś partii z tej strony sceny politycznej odbierali sobie nawzajem głosy, co dawało zwycięstwo kandydatom prawicy.
Dziś jednak analitycy włoskiej sceny politycznej są zdania, że centrolewica jest w stanie w najbliższych wyborach pozbawić Meloni szansy na drugą kadencję w fotelu premiera.
Obecna ordynacja wyborcza obowiązuje od 2017 roku. Jej wprowadzenie miało na celu ustabilizowanie sceny politycznej, która we Włoszech tradycyjnie charakteryzowała się dużym rozdrobnieniem kolejnych parlamentów, w których trudno było wyłonić stabilną większość. Jednak od czasu reformy obecny sposób wyłaniania parlamentu był już poddawany krytyce, ponieważ nie spełnił wszystkich nadziei, jakie z nim wiązano.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prokurator generalna USA Pam Bondi usunęła wpis, z którego wynikało, że administracja Joe Bidena odniosła znaczą...
Końcówka pierwszego roku drugiej kadencji Donalda Trumpa nie wygląda dobrze – ani dla niego, ani dla Ameryki. Ce...
Pozornie nieistotne zdarzenie podczas gry w hokeja pokazało, jak krucha jest białoruska dyktatura i jak bardzo k...
Po spotkaniu z Donaldem Trumpem w rezydencji prezydenta USA Mar-a-Lago na Florydzie premier Izraela Beniamin Net...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump pozostaje postacią wyraźnie niepopularną w Europie, także wśród wybo...
Polskie banki zabezpieczyły finansowanie jednej z kilku kluczowych inwestycji gazowych, jaką jest blok gazowy w Kozienicach, realizowany przez Eneę. Budowa ma rozpocząć się na początku przyszłego roku. Jednym z finansujących jest Bank Pekao.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas