Włoski rząd zmieni ordynację wyborczą, by ułatwić Giorgii Meloni utrzymanie władzy?

Szef MSZ Włoch Antonio Tajani zasugerował, że włoska ordynacja wyborcza powinna zostać zmieniona w kierunku ordynacji bardziej proporcjonalnej.

Publikacja: 31.12.2025 13:39

Giorgia Meloni

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Taka zmiana – jak pisze Reuters – miałaby ułatwić prawicowej koalicji rządzącej Włochami utrzymanie władzy po wyborach w 2027 roku. 

We Włoszech obowiązuje mieszana ordynacja wyborcza. Ponad 1/3 mandatów obsadzanych w okręgach jednomandatowych

Włochami rządzi obecnie koalicyjny rząd tworzony przez prawicowe ugrupowania – Bracia Włosi (partia premier Giorgii Meloni), Ligę i partię Forza Italia, której liderem jest Tajani. Centroprawicowy blok tworzony przez te ugrupowania zdobył w wyborach z 2022 roku 237 miejsc w liczącym 400 mandatów parlamencie (w 2020 roku Włosi zmniejszyli liczbę parlamentarzystów zasiadających w Izbie Deputowanych, niższej izbie parlamentu, z 630 do 400). 

Będziemy to omawiać. Nikt nie chce wykluczać centrolewicy, ale reforma musi zostać przeprowadzona

Antonio Tajani, szef MSZ Włoch, lider Forza Italia

We Włoszech obowiązuje obecnie mieszana ordynacja w wyborach do parlamentu – większa część mandatów obsadzanych jest proporcjonalnie, ale ok. 37 proc. obsadza się w jednomandatowych okręgach wyborczych, w których obowiązuje zasada większości względnej (czyli kandydat, który zdobywa najwięcej głosów obsadza mandat, nawet jeśli głosowała na niego mniej niż połowa wyborców w danym okręgu). 

Jaką zmianę ordynacji wyborczej proponuje Antonio Tajani

Tajani proponuje teraz zmianę w kierunku systemu bardziej proporcjonalnego, który dawałby premię zwycięzcy wyborów. W ten sposób, jak przekonuje, rządy we Włoszech byłyby stabilniejsze. 

– Będziemy to omawiać. Nikt nie chce wykluczać centrolewicy, ale reforma musi zostać przeprowadzona – powiedział Tajani w rozmowie z dziennikiem „Il Messaggero”.

Tajani dodał, że proporcjonalna reprezentacja w parlamencie będzie lepiej odzwierciedlać lokalne interesy, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia liczby parlamentarzystów w wyniku reformy z 2020 roku. – Z proporcjonalną reprezentacją regiony będą lepiej reprezentowane – stwierdził.

Wyraźne zwycięstwo centrolewicowej opozycji w wyborach lokalnych w Kampanii i Apulii w 2025 roku było sygnałem, że koalicja premier Meloni nie może być pewna utrzymania władzy w nadchodzących wyborach. 

W wyborach z 2022 roku centrolewica przegrała w dużej mierze dlatego, że nie była w stanie porozumieć się w sprawie stworzenia szerokiego sojuszu, przez co w okręgach jednomandatowych kandydaci opozycyjnych dziś partii z tej strony sceny politycznej odbierali sobie nawzajem głosy, co dawało zwycięstwo kandydatom prawicy. 

Dziś jednak analitycy włoskiej sceny politycznej są zdania, że centrolewica jest w stanie w najbliższych wyborach pozbawić Meloni szansy na drugą kadencję w fotelu premiera. 

Obecna ordynacja wyborcza obowiązuje od 2017 roku. Jej wprowadzenie miało na celu ustabilizowanie sceny politycznej, która we Włoszech tradycyjnie charakteryzowała się dużym rozdrobnieniem kolejnych parlamentów, w których trudno było wyłonić stabilną większość. Jednak od czasu reformy obecny sposób wyłaniania parlamentu był już poddawany krytyce, ponieważ nie spełnił wszystkich nadziei, jakie z nim wiązano. 

Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Osoby Warszawa Giorgia Meloni Antonio Tajani Włochy
e-Wydanie
