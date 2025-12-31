Taka zmiana – jak pisze Reuters – miałaby ułatwić prawicowej koalicji rządzącej Włochami utrzymanie władzy po wyborach w 2027 roku.

We Włoszech obowiązuje mieszana ordynacja wyborcza. Ponad 1/3 mandatów obsadzanych w okręgach jednomandatowych

Włochami rządzi obecnie koalicyjny rząd tworzony przez prawicowe ugrupowania – Bracia Włosi (partia premier Giorgii Meloni), Ligę i partię Forza Italia, której liderem jest Tajani. Centroprawicowy blok tworzony przez te ugrupowania zdobył w wyborach z 2022 roku 237 miejsc w liczącym 400 mandatów parlamencie (w 2020 roku Włosi zmniejszyli liczbę parlamentarzystów zasiadających w Izbie Deputowanych, niższej izbie parlamentu, z 630 do 400).

Będziemy to omawiać. Nikt nie chce wykluczać centrolewicy, ale reforma musi zostać przeprowadzona Antonio Tajani, szef MSZ Włoch, lider Forza Italia

We Włoszech obowiązuje obecnie mieszana ordynacja w wyborach do parlamentu – większa część mandatów obsadzanych jest proporcjonalnie, ale ok. 37 proc. obsadza się w jednomandatowych okręgach wyborczych, w których obowiązuje zasada większości względnej (czyli kandydat, który zdobywa najwięcej głosów obsadza mandat, nawet jeśli głosowała na niego mniej niż połowa wyborców w danym okręgu).

Jaką zmianę ordynacji wyborczej proponuje Antonio Tajani

Tajani proponuje teraz zmianę w kierunku systemu bardziej proporcjonalnego, który dawałby premię zwycięzcy wyborów. W ten sposób, jak przekonuje, rządy we Włoszech byłyby stabilniejsze.