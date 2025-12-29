– Jasne, że chciałbym kiedyś założyć rodzinę. Ale niby gdzie? Nie mam żadnych szans na zakup mieszkania. Bez stałej umowy o pracę, żaden bank nie udzieli przecież kredytu – mówi Angel. Metr kwadratowy kosztuje teraz średnio w Madrycie 6,2 tys. euro, 26 tys. zł. – Żyjemy chwilą. Skoro nie da się budować planów na przyszłość, stać nas przynajmniej na pójście do klubu, wyjazd na wakacje – tłumaczy, dlaczego w szczególności w piątkowe i sobotnie wieczory madryckie bary są pełne młodzieży.

Po entuzjazmie, jaki wywołał Jan Paweł II, pozostało niewiele

Od dwóch lat Angel przygotowuje więc „oposiciones”: egzaminy, które dają przepustkę do pracy dla państwa, czy to na poziomie centralnym, regionalnym czy poszczególnych miast. Ci, co mają bogatych rodziców, mogą poświęcić na to cały czas. Większość kuje jednak po nocach, bo w dzień musi zarabiać. Próba składa się z czterech etapów. Najpierw esej. Potem znajomość angielskiego lub francuskiego. Dalej egzamin ustny przed specjalną komisją ze 166 obszarów tematycznych, jak system finansowy kraju czy prawo konstytucyjne. Wreszcie symulacja trudnej sytuacji w potencjalnym miejscu pracy. Ma wykazać, na ile kandydat posiada zdolności organizacyjne. Średnio przepustkę do państwowego raju dostaje co dziesiąty aplikujący. Reszta po oblaniu egzaminów wraca do życia od jednej krótkoterminowej fuchy do drugiej w sektorze prywatnym.

Praca na publicznym to inna bajka. W policji można dostać już w pierwszych latach nawet 2,5 tys. euro miesięcznie, podobnie w jednym z ministerstw. Szczytem marzeń jest wyjazd za granicę, jak do hiszpańskiej ambasady w Warszawie. Wtedy wpada do portfela kilka razy więcej, bo państwo zakłada, że życie poza królestwem jest czymś w rodzaju przekleństwa, a partner czy partnerka urzędnika nie dostanie tu pracy.

– Młodzież kraju bogatego wiarą, inteligencją, odwagą, sztuką, wielkimi przedsięwzięciami humanistycznymi i religijnymi będzie chciała żyć otwarta na nadzieję, jaką niesie Chrystus i kierując się odpowiedzialną wizją przyszłości? – pytał 3 listopada 1982 r. Jan Paweł II setek tysięcy młodych zgromadzonych na stadionie Bernabéu i równie wielu, którzy musieli zadowolić się miejscem poza ogromną areną. Odpowiedziało mu gromkie „si!” (tak). Madryt nigdy nie widział takich tłumów zgromadzonych w jednym miejscu.

Ale dziś po tamtym entuzjazmie pozostało niewiele. Królestwo jest jednym z krajów Europy, gdzie laicyzacja społeczeństwa poszła najdalej. Angel nie może wymienić ani jednego kolegi, ani jednej koleżanki, która zachowałaby wiarę. On też jej nie ma.