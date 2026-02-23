Zabitym jest 59-letni Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, przywódca kartelu Jalisco New Generation Cartel (CJNG). W ostatnich latach organizacja ta urosła do rangi najpotężniejszej i najbardziej brutalnej grupy przestępczej w Meksyku.

Choć CJNG pozostawał w cieniu kartelu z Sinaloi, kierowanego niegdyś przez uwięzionego dziś Joaquín Guzmán, w samym Meksyku uchodził za synonim bezwzględnej przemocy i dysponował arsenałem przypominającym wyposażenie regularnej armii.

Jak doszło do zabicia „El Mencho”?

Do akcji doszło w stanie Jalisco, w górskiej miejscowości Tapalpa, położonej około 130 km na południowy zachód od Guadalajary. Według komunikatu resortu obrony, podczas próby zatrzymania poszukiwanego doszło do wymiany ognia.

Na miejscu zginęło czterech członków kartelu, a trzech kolejnych – w tym „El Mencho” – zmarło podczas transportu lotniczego do stolicy. Zatrzymano dwie osoby, przy których znaleziono m.in. granatniki zdolne do niszczenia pojazdów opancerzonych i zestrzeliwania statków powietrznych.

W operacji rannych zostało trzech żołnierzy. Według nieoficjalnych informacji cytowanych przez Associated Press, w różnych częściach stanu zginęli również funkcjonariusze Gwardii Narodowej, strażnik więzienny oraz pracownik prokuratury stanowej.