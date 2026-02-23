Rzeczpospolita
Napisała książkę dla dzieci o żałobie po mężu. Teraz stanie przed sądem za jego zabójstwo

Około rok po śmierci męża 35-letnia Kouri Richins wydała książkę dla dzieci, która miała pomóc jej trzem synom poradzić sobie z żałobą. W wywiadzie dla lokalnej telewizji w kwietniu 2023 r. przekonywała, że choć ojciec „nie jest fizycznie obecny”, jego obecność „wciąż jest z nimi, tylko w inny sposób”. Miesiąc później kobieta została aresztowana.

Publikacja: 23.02.2026 09:12

Kouri Richins

Kouri Richins

Foto: YouTube/CourtyTV

Przemysław Malinowski

Prokuratura oskarżyła Kouri Richins o otrucie męża, 39-letniego Erica Richinsa, śmiertelną dawką fentanylu w 2022 r. W poniedziałek przed ławą przysięgłych rozpoczną się mowy otwierające w procesie, który od miesięcy budzi ogromne zainteresowanie w USA.

Kobieta nie przyznaje się do winy. Odpowiada za zabójstwo kwalifikowane, usiłowanie zabójstwa, oszustwo ubezpieczeniowe i fałszerstwo dokumentów. W przypadku skazania za najpoważniejszy zarzut grozi jej dożywocie.

Sprawa Kouri Richins. Mąż podejrzewał, że został otruty

Prokuratura twierdzi, że zabiła męża z pobudek finansowych oraz aby rozpocząć nowe życie z mężczyzną, z którym miała romans. Według śledczych próbowała otruć go już w Walentynki, kilka tygodni przed jego śmiercią.

Obrona podkreśla, że oskarżona „od niemal trzech lat czeka na możliwość przedstawienia faktów przed ławą przysięgłych” i że to na prokuraturze spoczywa obowiązek udowodnienia winy ponad wszelką wątpliwość.

Ciało Erica Richinsa znaleziono nad ranem 4 marca 2022 r. w sypialni domu małżeństwa w Kamas, niedaleko Salt Lake City w stanie Utah.

Według relacji żony, wieczorem para świętowała sukces w jej biznesie nieruchomościowym. Kobieta miała przynieść do sypialni drinki. Około godz. 21.30 miała pójść spać do pokoju jednego z synów, który miał koszmary. Gdy wróciła do sypialni nad ranem, mąż był martwy.

Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu było przedawkowanie fentanylu. W organizmie mężczyzny stwierdzono stężenie odpowiadające około pięciokrotności dawki śmiertelnej. Prokuratura podaje, że analiza telefonu oskarżonej wykazała jego odblokowanie sześć razy w ciągu 15 minut poprzedzających wezwanie numeru alarmowego 911 o godz. 3.21 w nocy. To ma podważać jej wersję, że natychmiast zadzwoniła po pomoc.

Śmierć Erica Richinsa. Fentanyl kupiony przez sprzątaczkę

Z dokumentów sądowych wynika, że sprzątaczka pracująca dla Richinsów miała na prośbę kobiety kupić od dilera ponad 15 tabletek zawierających fentanyl. Do transakcji miało dojść 11 lutego 2022 r. W Walentynki oskarżona zostawiła mężowi kanapkę i liścik, po czym wyszła na spotkanie z kochankiem – twierdzi prokuratura. Tego dnia Eric Richins miał napisać do żony, że jeśli nie poczuje się lepiej, pojedzie do szpitala. Dwóm znajomym powiedział, że po zjedzeniu kanapki „czuł się, jakby miał umrzeć” i że podejrzewa, iż żona próbowała go otruć.

Mężczyzna nie miał alergii pokarmowych, jednak opioidy, w tym fentanyl, mogą wywoływać reakcje przypominające alergię.

Prokuratura twierdzi, że oskarżona usunęła ręcznie ponad 800 wiadomości wymienionych ze sprzątaczką między styczniem a połową marca 2022 r., a także znaczną część danych z telefonu. W historii przeglądarki miały pojawić się m.in. zapytania dotyczące więzień dla kobiet w Utah, wypłat z polis na życie oraz sposobów odzyskiwania przez policję skasowanych danych. Latem 2022 r. telefonem wyszukiwano także pytanie: „jeśli ktoś zostanie otruty, co wpisuje się w akcie zgonu”.

Obrona utrzymuje, że wyszukiwania były reakcją na toczące się śledztwo, a nie dowodem winy.

Zdaniem prokuratury w dniu śmierci majątek Erica Richinsa był wart około 5 mln dolarów, a jego życie było ubezpieczone na ponad 2 mln dolarów w kilku polisach. Jedną z nich żona miała wykupić podstępem kilka tygodni przed jego śmiercią.

Śledczy twierdzą, że kobieta znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej, a jej biznes nieruchomościowy zmierzał ku upadkowi. W grudniu 2021 r. miała powiedzieć znajomemu, że czuje się uwięziona w małżeństwie i „byłoby lepiej, gdyby mąż nie żył”. Jednocześnie z dokumentów wynika, że Eric Richins wcześniej zmienił zapisy dotyczące swojego majątku, wyłączając żonę z części uprawnień. Miał obawiać się nadużyć finansowych z jej strony i powierzył zarządzanie swoim majątkiem siostrze.

Kluczowym elementem procesu może być kwestia pochodzenia substancji. Diler, który miał sprzedać sprzątaczce tabletki, w 2023 r. potwierdził, że dostarczył jej fentanyl. Rok później zmienił jednak zeznania, twierdząc, że przekazał inny narkotyk.

