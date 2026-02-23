Z tego artykułu dowiesz się: Jakie okoliczności towarzyszyły publikacji książki dla dzieci napisanej przez oskarżoną Kouri Richins?

Prokuratura oskarżyła Kouri Richins o otrucie męża, 39-letniego Erica Richinsa, śmiertelną dawką fentanylu w 2022 r. W poniedziałek przed ławą przysięgłych rozpoczną się mowy otwierające w procesie, który od miesięcy budzi ogromne zainteresowanie w USA.

Kobieta nie przyznaje się do winy. Odpowiada za zabójstwo kwalifikowane, usiłowanie zabójstwa, oszustwo ubezpieczeniowe i fałszerstwo dokumentów. W przypadku skazania za najpoważniejszy zarzut grozi jej dożywocie.

Sprawa Kouri Richins. Mąż podejrzewał, że został otruty

Prokuratura twierdzi, że zabiła męża z pobudek finansowych oraz aby rozpocząć nowe życie z mężczyzną, z którym miała romans. Według śledczych próbowała otruć go już w Walentynki, kilka tygodni przed jego śmiercią.

Obrona podkreśla, że oskarżona „od niemal trzech lat czeka na możliwość przedstawienia faktów przed ławą przysięgłych” i że to na prokuraturze spoczywa obowiązek udowodnienia winy ponad wszelką wątpliwość.