Do zdarzenia doszło około godziny 21:15 czasu lokalnego w jednym z mieszkań kompleksu studenckiego Hugine Suites. Informację przekazano w oficjalnym komunikacie opublikowanym na profilu uczelni w mediach społecznościowych.

Na razie nie ujawniono tożsamości ofiar ani stanu zdrowia osoby rannej. Nie wiadomo również, czy sprawca lub sprawcy zostali zatrzymani. „Władze uczelni nie potwierdziły jeszcze tożsamości ofiar ani stanu osoby rannej” – poinformowano w komunikacie.

Strzelanina w USA. Brak informacji o tożsamości napastnika

Biuro ds. bezpieczeństwa publicznego uniwersytetu odmówiło udzielenia dodatkowych informacji, wskazując, że nie jest upoważnione do komentowania sprawy.