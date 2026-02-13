Uniwersytet Karoliny Południowej
Do zdarzenia doszło około godziny 21:15 czasu lokalnego w jednym z mieszkań kompleksu studenckiego Hugine Suites. Informację przekazano w oficjalnym komunikacie opublikowanym na profilu uczelni w mediach społecznościowych.
Na razie nie ujawniono tożsamości ofiar ani stanu zdrowia osoby rannej. Nie wiadomo również, czy sprawca lub sprawcy zostali zatrzymani. „Władze uczelni nie potwierdziły jeszcze tożsamości ofiar ani stanu osoby rannej” – poinformowano w komunikacie.
Biuro ds. bezpieczeństwa publicznego uniwersytetu odmówiło udzielenia dodatkowych informacji, wskazując, że nie jest upoważnione do komentowania sprawy.
Uniwersytet Karoliny Południowej w mieście Orangeburg to jedna z dwóch uczelni założonych z myślą o studentach afroamerykańskich. Kształci się tam ok. 3000 studentów. Druga to Claflin University.
Orangeburg to niewielkie miasto akademickie położone około 65 kilometrów na południowy wschód od stolicy stanu, Columbii.
Władze uczelni poinformowały, że zwróciły się do lokalnych władz o przejęcie i prowadzenie śledztwa w sprawie strzelaniny. W związku z tragicznymi wydarzeniami wszystkie zajęcia zaplanowane na piątek zostały odwołane.
„Przerwijcie to, co robicie, i módlcie się. Uniwersytet Karoliny Południowej jest dziś wieczorem objęty lockdownem w związku z doniesieniami o możliwym incydencie z użyciem broni. Dołączcie do modlitwy za studentów, pracowników i ich rodziny. Niech Bóg błogosławi funkcjonariuszy służb, którzy interweniują tej nocy.” - zaapelowała kongresmenka z Karoliny Południowej Nancy Mace.
Do użycie broni na terenie uniwersytetu doszło w październiku ubiegłego roku. Służby informowały o dwóch niepowiązanych ze sobą strzelaninach. W jednej z nich zginęła kobieta, w drugiej ranny został mężczyzna.
