Dwa lata po śmierci Nawalnego w syberyjskiej kolonii karnej Wielka Brytania i jej sojusznicy, po przeprowadzeniu analizy próbek znalezionych przy jego ciele, winą obarczają Kreml. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że nie ma żadnego innego wyjaśnienia dotyczącego obecności epibatydyny w próbkach pobranych z ciała Nawalnego.
Przemawiając na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, minister spraw zagranicznych Yvette Cooper powiedziała, że tylko Rosja miała środki, motyw i możliwość, aby użyć tej śmiercionośnej toksyny przeciwko Aleksiejowi Nawalnemu podczas jego pobytu w rosyjskim więzieniu.
Cooper spotkała się na konferencji z wdową po Nawalnym, Julią Nawalną.– Rosja postrzegała Nawalnego jako zagrożenie – powiedziała Cooper. – Wykorzystując tę formę trucizny, państwo rosyjskie pokazało, jakimi nikczemnymi narzędziami dysponuje, i jak wielki strach odczuwa wobec opozycji politycznej – dodała.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że Wielka Brytania poinformowała Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej o domniemanym naruszeniu Konwencji o zakazie broni chemicznej przez Rosję.
Julia Nawalna, wdowa po rosyjskim dysydencie, pojawiła się na konferencji prasowej przy okazji konferencji bezpieczeństwa w Monachium, aby ogłosić odkrycie dokonane przez Brytyjczyków. Towarzyszyli jej ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji i Holandii. 16 lutego 2024 r., gdy – również podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa – dowiedziała się o śmierci męża, Nawalna wspominała jako „najstraszniejszy dzień jej życia”.– Weszłam na scenę i powiedziałam, że mój mąż, Aleksiej Nawalny, został otruty. Co innego mogłoby się stać, gdyby wróg numer jeden Putina siedział w rosyjskim więzieniu? - wspominała.
- 16 lutego 2024 Aleksiej Nawalny został zamordowany, zmarł męczeńską śmiercią. Został zamordowany w rosyjskim więzieniu – mówiła Nawalna.
Nawalny – działacz antykorupcyjny i najbardziej zagorzały lider opozycji w Rosji – zmarł nagle w więzieniu 16 lutego 2024 r. w wieku 47 lat.
W 2020 r. został otruty środkiem paralityczno-drgawkowym Nowiczok. Przeszedł leczenie w Niemczech i został aresztowany na lotnisku po powrocie do Rosji.
Na początku lutego Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie skargi złożonej przez Aleksieja Nawalnego w 2021 r. po jego aresztowaniu w Rosji. Sąd uznał, że aresztując opozycjonistę– który zmarł w łagrze w 2024 r. – Rosja naruszyła zapisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawo do życia.
Epibatydyna to organiczny związek chemiczny – alkaloid, wydzielany przez żabę Epipedobates tricolor – drzewołaza trójbarwnego. Rdzenne plemiona Ameryki Południowej używają tej toksyny w dmuchawkach lub strzelbach podczas polowań. Trucizna ta jest 200 razy silniejsza od morfiny.
Żaby drzewołazowate to rodzina płazów z rzędu bezogonowych, zamieszkująca Amerykę Południową i Środkową. Prowadzą dzienny tryb życia, a ich skóra przybiera jaskrawe barwy. Choć wszystkie dzikie drzewołazowate wytwarzają toksyny, poziom toksyczności różni się u poszczególnych gatunków.
Drzewołazy trójbarwne są jednymi z mniejszych gatunków drzewołazów, długość ich ciała nie przekracza 3 cm. W zależności od płci poszczególne osobniki różnią się wielkością. Osobniki męskie są mniejsze i osiągają wielkość około 23 mm, a żeńskie rosną do 26 mm. Ich podstawowym ubarwieniem jest kolor czerwony (od jaskrawoczerwonego, aż po ciemny granat), na grzbiecie widoczne są trzy pasy przeważnie białe lub zielonkawe (u niektórych populacji pasy te mogą być słabiej widoczne, zanikać lub rozszerzać).
