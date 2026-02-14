Dwa lata po śmierci Nawalnego w syberyjskiej kolonii karnej Wielka Brytania i jej sojusznicy, po przeprowadzeniu analizy próbek znalezionych przy jego ciele, winą obarczają Kreml. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że nie ma żadnego innego wyjaśnienia dotyczącego obecności epibatydyny w próbkach pobranych z ciała Nawalnego.

„Tylko Rosja miała środki, motyw i sposobność”, by otruć Nawalnego

Przemawiając na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, minister spraw zagranicznych Yvette Cooper powiedziała, że tylko Rosja miała środki, motyw i możliwość, aby użyć tej śmiercionośnej toksyny przeciwko Aleksiejowi Nawalnemu podczas jego pobytu w rosyjskim więzieniu.

Cooper spotkała się na konferencji z wdową po Nawalnym, Julią Nawalną.– Rosja postrzegała Nawalnego jako zagrożenie – powiedziała Cooper. – Wykorzystując tę formę trucizny, państwo rosyjskie pokazało, jakimi nikczemnymi narzędziami dysponuje, i jak wielki strach odczuwa wobec opozycji politycznej – dodała.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że Wielka Brytania poinformowała Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej o domniemanym naruszeniu Konwencji o zakazie broni chemicznej przez Rosję.