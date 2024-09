Śmierć Aleksieja Nawalnego. Czy Kreml kazał go otruć?

Śmierć Nawalnego. Znikające zatrucie, pojawiająca się choroba serca

Zniknęła ona z ostatecznej wersji dokumentu, który żona Aleksieja Julia Nawalna dostała na początku sierpnia. Zamiast objawów bardzo silnego zatrucia nieznaną substancją władze wpisały tam całą litanię chorób, na które miał cierpieć opozycjonista, o których nikt wcześniej nie wiedział – ani żona, ani adwokaci czy współpracownicy. Oficjalnie zmarł z powodu „złożonej choroby – nadciśnienia z uszkodzeniem naczyń i narządów, rozsianym stwardnieniem mięśnia sercowego, rozwoju obrzęku mózgu i płuc, migotania komór serca”.

– Aleksiej nigdy nie skarżył się na serce – powiedziała Julia Nawalna po przeczytaniu tego dokumentu. Przypomniała, że w chwili śmierci jej mąż znów odbywał karę w łagrowym karcerze (już 27.). Każdorazowo przed skierowaniem do karceru więźnia powinien obejrzeć lekarz. Nic nie wiadomo, by wykrył on jakiekolwiek jego choroby serca lub choćby anomalne ciśnienie.

To samo napisało w liście otwartym do rosyjskiego Komitetu Śledczego ponad 100 rosyjskich lekarzy, domagając się wszczęcia sprawy karnej z powodu śmierci Nawalnego.

Teraz zaś, po zapoznaniu się z dokumentami, które zdobył The Insider, wielu lekarzy uważa, że został on otruty. – Mało prawdopodobne, by takie objawy można było wytłumaczyć czymś innym niż zatruciem – powiedział Aleksandr Połupan, który leczył Nawalnego po próbie otrucia w 2020 roku.

Czyżby znów nowiczok

– Rozmawialiśmy z różnymi lekarzami, w tym specjalistami reanimacji, toksykologii. Doszli oni do wniosku, że obraz, jaki wyłania się z oficjalnych dokumentów – dokładniej: tego, co z nich usunięto – podobny jest do otrucia związkiem fosforoorganicznym. Tyle, że nie używanym zewnętrznie, na skórę, jak było z otruciem (Nawalnego) nowiczokiem w 2020 roku, ale wewnętrznie. Może to być ten sam nowiczok – a właściwie trucizna należące do tej grupy, może być coś innego, ale podanego w jedzeniu – wyjaśniał Roman Dobrochotow.