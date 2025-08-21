Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Czego zażądał Władimir Putin w Anchorage na Alasce

W najbardziej szczegółowym jak dotąd raporcie dotyczącym żądań Putina, jakie przedstawił podczas szczytu z Donaldem Trumpem na Alasce, agencja Reuters podaje warunki Kremla, po spełnieniu których Putin zdecydowałby się na rozmowy pokojowe z Zełenskim.

Publikacja: 21.08.2025 20:05

Powitanie Władimira Putina na lotnisku w Anchorage

Powitanie Władimira Putina na lotnisku w Anchorage

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są najnowsze żądania Władimira Putina dotyczące konfliktu na Ukrainie?
  • Jak zmieniły się warunki Putina w porównaniu do wcześniejszych żądań z czerwca 2024 roku?
  • Jakie polityczne i militarne żądania Rosji pozostają niezmienione?
  • Dlaczego Ukraina odrzuca oddanie Donbasu?
  • Jakie są potencjalne konsekwencje braku zgody Ukrainy na warunki Rosji?

W piątek 15 sierpnia w Anchorage na Alasce Donald Trump i Władimir Putin spotkali się na pierwszym od ponad czterech lat szczycie rosyjsko-amerykańskim. Spotkanie to trwało około trzech godzin i w całości poświęcone było rozmowom na temat możliwego kompromisu dotyczącego Ukrainy.

Lista żądań Putina

Reuters opiera się na informacjach od trzech źródeł bliskich Kremlowi. Według nich w porównaniu do wcześniejszych danych z czerwca 2024 r., gdy Putin żądał oddania przez Ukrainę w całości czterech regionów  - donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego, teraz zaproponował bardziej „ugodowe” warunki.

Zażądał mianowicie, by Ukraina wycofała się z całego Donbasu (obwodów ługańskiego i donieckiego), nawet z tych 12 proc. tego obszaru, które obecnie kontroluje. W takiej sytuacji Rosja byłaby gotowa zamrozić linie frontu na obszarach obwodów zaporoskiego i chersońskiego.

Ponadto  Moskwa jest skłonna oddać niewielkie części obwodów charkowskiego, sumskiego i dniepropietrowskiego, które również zajęła podczas działań wojennych.To niewielkie zmiany, jakie w swoich żądaniach mogłaby wprowadzić Rosja. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Ukraińscy żołnierze
Dyplomacja
Nieoficjalnie: Gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy będzie jej armia?

Warunki polityczne i militarne, których Rosja nie zamierza zmieniać

Pozostałe kluczowe żądania Putina pozostały bez zmian. Rosja oczekuje natychmiastowej rezygnacji Ukrainy z zamiarów przystąpienia do NATO i jej neutralności, sam Sojusz Północnoatlantycki z kolei miałby złożyć prawnie wiążące zobowiązanie, że nie będzie rozszerzał swojej działalności na wschód.

Rosja domaga się także ograniczeń dotyczących ukraińskiej armii i wyklucza obecność zachodnich wojsk na terytorium Ukrainy po podpisaniu porozumienia pokojowego. 

Kreml podważa także legitymację Wołodymyra Zełenskiego jako prezydenta Ukrainy, ponieważ jego kadencja upłynęła formalnie w maju 2024 roku. Przeprowadzenie wyborów uniemożliwia jednak stan wojenny, obowiązujący na Ukrainie od dnia wybuchu wojny. 

Ukraina wielokrotnie odrzucała oddanie Donbasu

Ukraińskie władze nie wydały na razie oficjalnego komentarza dotyczącego rosyjskich propozycji. Prezydent Wołodymyr Zełenski wielokrotnie jednak podkreślał, że wycofanie się z międzynarodowo uznanych granic Ukrainy jest dla niego nie do zaakceptowania. Donbas – przemysłowy region na wschodzie – według niego stanowi kluczową linię obrony przed dalszą rosyjską agresją.

- Jeżeli chodzi o proste wycofanie się z tego regionu na wschodzie, to nie możemy na to pozwolić – mówił wielokrotnie Zełenski. -  To kwestia przetrwania naszego kraju, z uwzględnieniem najsilniejszych linii obrony.

Reklama
Reklama

Aspiracje Ukrainy do członkostwa w NATO z kolei pozostają wpisane w konstytucję i są traktowane jako najpewniejsza gwarancja bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Analityk wojskowy: Rosjanie osiągają dziś sukcesy na froncie tylko dzięki słabości Ukraińców
Konflikty zbrojne
Analityk wojskowy: Rosjanie osiągają dziś sukcesy na froncie tylko dzięki słabości Ukraińców

Albo Donbas, albo wojna

Trzy źródła bliskie Kremlowi stwierdziły, że szczyt w Anchorage na Alasce otworzył największą szansę na pokój od początku wojny, ponieważ odbyły się szczegółowe rozmowy na temat warunków Rosji, a Putin wyraził gotowość do ustępstw. „Putin jest gotowy na pokój – na kompromis. Taki przekaz przekazano Trumpowi” – ​​powiedział jeden z informatorów.

Źródła zastrzegły, że Moskwa nie ma pewności, czy Ukraina będzie gotowa oddać pozostałości Donbasu, a jeśli nie, wojna będzie kontynuowana.

Czytaj więcej

Donald Trump i Władimir Putin po spotkaniu w bazie w Anchorage na Alasce, USA, 15 sierpnia 2025 r.
Konflikty zbrojne
Trump wycofuje się z roli pośrednika w rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą

Według szacunków USA i danych z otwartych źródeł Rosja kontroluje około 88 proc. Donbasu i 73 proc. łącznie obwodów zaporoskiego i chersońskiego.

Reklama
Reklama

Politolog Samuel Charap, przewodniczący ds. polityki Rosji i Eurazji w RAND, amerykańskim think tanku zajmującym się globalną polityką, ocenił, że jakiekolwiek żądanie wycofania się Ukrainy z Donbasu pozostaje dla Kijowa nie do przyjęcia, zarówno politycznie, jak i strategicznie.

Otwartość Rosji na „pokój” na warunkach kategorycznie nieakceptowalnych dla drugiej strony może być raczej gestem wobec Trumpa niż oznaką rzeczywistej gotowości do kompromisu – stwierdzil Charap.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Reuters

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Władimir Putin Donald Trump Wołodymyr Zełenski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są najnowsze żądania Władimira Putina dotyczące konfliktu na Ukrainie?
  • Jak zmieniły się warunki Putina w porównaniu do wcześniejszych żądań z czerwca 2024 roku?
  • Jakie polityczne i militarne żądania Rosji pozostają niezmienione?
  • Dlaczego Ukraina odrzuca oddanie Donbasu?
  • Jakie są potencjalne konsekwencje braku zgody Ukrainy na warunki Rosji?

Pozostało jeszcze 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Donald Trump i Władimir Putin po spotkaniu w bazie w Anchorage na Alasce, USA, 15 sierpnia 2025 r.
Konflikty zbrojne
Trump wycofuje się z roli pośrednika w rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Friedrich Merz
Konflikty zbrojne
Niemieccy żołnierze na Ukrainie? Rząd Friedricha Merza ma problem
Skutki ataku na Mukaczewo
Konflikty zbrojne
Ukraińcy: Rosjanie zaatakowali amerykański zakład produkujący elektronikę
Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Władimir Putin nie chce pokoju. I nie chce też szczytu z Wołodymyrem Zełenskim
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Izraelski transporter opancerzony (APC) manewruje po izraelskiej stronie granicy z Gazą, Izrael, 20
Konflikty zbrojne
Armia Izraela rozpoczęła ofensywę. Rzecznik IDF: Nasze siły kontrolują już obrzeża Gazy
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie