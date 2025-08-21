Czego zażądał Władimir Putin w Anchorage na Alasce

Aktualizacja: 21.08.2025 21:41 Publikacja: 21.08.2025 20:05
Powitanie Władimira Putina na lotnisku w Anchorage
Foto: Reuters
W piątek 15 sierpnia w Anchorage na Alasce Donald Trump i Władimir Putin spotkali się na pierwszym od ponad czterech lat szczycie rosyjsko-amerykańskim. Spotkanie to trwało około trzech godzin i w całości poświęcone było rozmowom na temat możliwego kompromisu dotyczącego Ukrainy.
Reuters opiera się na informacjach od trzech źródeł bliskich Kremlowi. Według nich w porównaniu do wcześniejszych danych z czerwca 2024 r., gdy Putin żądał oddania przez Ukrainę w całości czterech regionów - donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego, teraz zaproponował bardziej „ugodowe” warunki.
Zażądał mianowicie, by Ukraina wycofała się z całego Donbasu (obwodów ługańskiego i donieckiego), nawet z tych 12 proc. tego obszaru, które obecnie kontroluje. W takiej sytuacji Rosja byłaby gotowa zamrozić linie frontu na obszarach obwodów zaporoskiego i chersońskiego.
Ponadto Moskwa jest skłonna oddać niewielkie części obwodów charkowskiego, sumskiego i dniepropietrowskiego, które również zajęła podczas działań wojennych.To niewielkie zmiany, jakie w swoich żądaniach mogłaby wprowadzić Rosja.
Pozostałe kluczowe żądania Putina pozostały bez zmian. Rosja oczekuje natychmiastowej rezygnacji Ukrainy z zamiarów przystąpienia do NATO i jej neutralności, sam Sojusz Północnoatlantycki z kolei miałby złożyć prawnie wiążące zobowiązanie, że nie będzie rozszerzał swojej działalności na wschód.
Rosja domaga się także ograniczeń dotyczących ukraińskiej armii i wyklucza obecność zachodnich wojsk na terytorium Ukrainy po podpisaniu porozumienia pokojowego.
Kreml podważa także legitymację Wołodymyra Zełenskiego jako prezydenta Ukrainy, ponieważ jego kadencja upłynęła formalnie w maju 2024 roku. Przeprowadzenie wyborów uniemożliwia jednak stan wojenny, obowiązujący na Ukrainie od dnia wybuchu wojny.
Ukraińskie władze nie wydały na razie oficjalnego komentarza dotyczącego rosyjskich propozycji. Prezydent Wołodymyr Zełenski wielokrotnie jednak podkreślał, że wycofanie się z międzynarodowo uznanych granic Ukrainy jest dla niego nie do zaakceptowania. Donbas – przemysłowy region na wschodzie – według niego stanowi kluczową linię obrony przed dalszą rosyjską agresją.
- Jeżeli chodzi o proste wycofanie się z tego regionu na wschodzie, to nie możemy na to pozwolić – mówił wielokrotnie Zełenski. - To kwestia przetrwania naszego kraju, z uwzględnieniem najsilniejszych linii obrony.
Aspiracje Ukrainy do członkostwa w NATO z kolei pozostają wpisane w konstytucję i są traktowane jako najpewniejsza gwarancja bezpieczeństwa.
Trzy źródła bliskie Kremlowi stwierdziły, że szczyt w Anchorage na Alasce otworzył największą szansę na pokój od początku wojny, ponieważ odbyły się szczegółowe rozmowy na temat warunków Rosji, a Putin wyraził gotowość do ustępstw. „Putin jest gotowy na pokój – na kompromis. Taki przekaz przekazano Trumpowi” – powiedział jeden z informatorów.
Źródła zastrzegły, że Moskwa nie ma pewności, czy Ukraina będzie gotowa oddać pozostałości Donbasu, a jeśli nie, wojna będzie kontynuowana.
Według szacunków USA i danych z otwartych źródeł Rosja kontroluje około 88 proc. Donbasu i 73 proc. łącznie obwodów zaporoskiego i chersońskiego.
Politolog Samuel Charap, przewodniczący ds. polityki Rosji i Eurazji w RAND, amerykańskim think tanku zajmującym się globalną polityką, ocenił, że jakiekolwiek żądanie wycofania się Ukrainy z Donbasu pozostaje dla Kijowa nie do przyjęcia, zarówno politycznie, jak i strategicznie.
- Otwartość Rosji na „pokój” na warunkach kategorycznie nieakceptowalnych dla drugiej strony może być raczej gestem wobec Trumpa niż oznaką rzeczywistej gotowości do kompromisu – stwierdzil Charap.
Źródło: rp.pl, Reuters
