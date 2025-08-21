Czego zażądał Władimir Putin w Anchorage na Alasce

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są najnowsze żądania Władimira Putina dotyczące konfliktu na Ukrainie?

Jak zmieniły się warunki Putina w porównaniu do wcześniejszych żądań z czerwca 2024 roku?

Jakie polityczne i militarne żądania Rosji pozostają niezmienione?

Dlaczego Ukraina odrzuca oddanie Donbasu?

Jakie są potencjalne konsekwencje braku zgody Ukrainy na warunki Rosji?

W piątek 15 sierpnia w Anchorage na Alasce Donald Trump i Władimir Putin spotkali się na pierwszym od ponad czterech lat szczycie rosyjsko-amerykańskim. Spotkanie to trwało około trzech godzin i w całości poświęcone było rozmowom na temat możliwego kompromisu dotyczącego Ukrainy.

Lista żądań Putina

Reuters opiera się na informacjach od trzech źródeł bliskich Kremlowi. Według nich w porównaniu do wcześniejszych danych z czerwca 2024 r., gdy Putin żądał oddania przez Ukrainę w całości czterech regionów - donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego, teraz zaproponował bardziej „ugodowe” warunki.

Zażądał mianowicie, by Ukraina wycofała się z całego Donbasu (obwodów ługańskiego i donieckiego), nawet z tych 12 proc. tego obszaru, które obecnie kontroluje. W takiej sytuacji Rosja byłaby gotowa zamrozić linie frontu na obszarach obwodów zaporoskiego i chersońskiego.

Ponadto Moskwa jest skłonna oddać niewielkie części obwodów charkowskiego, sumskiego i dniepropietrowskiego, które również zajęła podczas działań wojennych.To niewielkie zmiany, jakie w swoich żądaniach mogłaby wprowadzić Rosja.