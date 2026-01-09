Z tego artykułu się dowiesz: Jakie było oficjalne uzasadnienie przeprowadzenia zmasowanego ataku powietrznego na Ukrainę przez Rosję?

Jak nocny atak skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski?

Co było celem ataku przy użyciu pocisku Oriesznik?

Resort obrony Rosji poinformował, że do ataku na Ukrainę użyto m.in. pocisku balistycznego Oriesznik. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że Rosjanie użyli Oriesznika do ataku na Lwów. Ukraińskie Siły Powietrzne podały, że na Lwów spadł pocisk balistyczny poruszający się z prędkością 13 tys. kilometrów na godzinę.

Rosjanie informują o ataku na fabryki produkujące drony i infrastrukturę energetyczną

Celem ataku na Lwów był prawdopodobnie największy na Ukrainie podziemny magazyn gazu (kompleks Bilcze-Wołycko-Uherski), w którym ma znajdować się nawet 17 mld m3 gazu, połowa ukraińskich rezerw tego surowca.

W nocy Rosjanie intensywnie atakowali również Kijów. Z informacji przekazywanych przez władze ukraińskiej stolicy wynika, że w ataku ucierpiały budynki mieszkalne. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 19 zostało rannych. Z informacji przekazywanych przez władze Kijowa wynika, że stolica była celem ataku z użyciem dronów-kamikadze. W związku z atakiem w Kijowie doszło do przerw w dostawach prądu.