Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

28 lutego mija ważny termin w ZUS. Obowiązkowy dla dwóch grup

Do końca lutego część emerytów i rencistów musi rozliczyć się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Niedopełnienie obowiązku może wpłynąć na wysokość wypłacanych świadczeń.

Publikacja: 27.02.2026 20:02

Ważny dla emerytów termin w ZUS

ZUS

Ważny dla emerytów termin w ZUS

Foto: Remigiusz Gora

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie osoby muszą rozliczyć się z ZUS do końca lutego?
  • Jakie rodzaje przychodów muszą być uwzględnione przy rozliczaniu z ZUS?
  • Jakie są graniczne kwoty przychodu dla świadczeniobiorców w latach 2024 i 2025?
  • Kto jest zwolniony z obowiązku składania informacji o przychodach do ZUS?

Zbliża się ważna data dla osób, które pobierają świadczenia z ZUS i jednocześnie osiągają dodatkowe przychody. Do 28 lutego muszą one przekazać informacje o zarobkach uzyskanych w ubiegłym roku. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie określonych grup świadczeniobiorców. Informacje są potrzebne Zakładowi do zweryfikowania prawidłowości wypłat.

Czytaj więcej

Kto ma prawo do emerytury kapitałowej? Świadczenie przysługuje jednej grupie seniorów
Praca, Emerytury i renty
Dodatkowe pieniądze po 60. roku życia. Te osoby mają do nich prawo

Kto musi rozliczyć się z ZUS do końca lutego?

Obowiązek przekazania informacji o dodatkowych przychodach dotyczy przede wszystkim osób pobierających wcześniejszą emeryturę oraz rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. W praktyce oznacza to kobiety poniżej 60. roku życia oraz mężczyzn poniżej 65 lat.

Osoby te, jeśli w ubiegłym roku dorabiały do świadczenia, muszą poinformować ZUS o wszystkich uzyskanych przychodach. Dotyczy to wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia, prowadzenia działalności gospodarczej, a także przychodów związanych z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej. Uwzględniane są również dochody osiągnięte za granicą.

Reklama
Reklama

Przekazanie tych danych jest konieczne, aby ZUS mógł sprawdzić, czy świadczenie było wypłacane w odpowiedniej wysokości. Rozliczenie odbywa się na podstawie zaświadczenia od pracodawcy lub oświadczenia w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Warto przy tym przedłożyć szczegółowe zestawienie miesięcznych zarobków, ponieważ dzięki temu ZUS będzie mógł rozliczyć świadczenie w najkorzystniejszy sposób.

Z informacji podawanych przez Iwonę Kowalską-Matis, regionalną rzeczniczkę prasową ZUS na Dolnym Śląsku wynika, że w 2024 r. dopuszczalna roczna kwota przychodu wynosiła 65 611,40 zł brutto, a graniczna 121 849,50 zł brutto. Z kolei w 2025 r. te wartości wzrosły odpowiednio do 72 562,00 zł brutto oraz 134 757,80 zł brutto. Kwoty odpowiadają 70 proc. i 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń z ubiegłego roku.

Czytaj więcej

Emerytury i renty w górę. Ile wyniosą po podwyżce?
Praca, Emerytury i renty
Emerytury i renty w górę. Ile wyniosą po podwyżce?

Kto nie musi składać informacji o przychodach?

Nie wszyscy świadczeniobiorcy mają obowiązek rozliczania się z ZUS. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować o swoich zarobkach. Istnieje jednak wyjątek dla osób, które osiągnęły ten wiek w trakcie 2024 r. i wcześniej pobierały wcześniejszą emeryturę. W ich przypadku konieczne jest rozliczenie dochodów uzyskanych przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Z obowiązku zwolnione są również osoby pobierające emeryturę częściową, renty inwalidów wojennych lub wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą, a także osoby otrzymujące renty rodzinne po takich inwalidach.

Informacji nie składają też uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci do 26. roku życia, którzy pobierają rentę rodzinną i pracują na podstawie umowy zlecenia lub agencyjnej. Warto pamiętać, że osoby pobierające rentę rodzinną, które osiągną wiek emerytalny i uzyskają prawo do emerytury, mogą po zmianie statusu dorabiać bez ograniczeń i bez konieczności rozliczania się z ZUS.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Te grupy nie zapłacą podatku PIT
Podatki
Te osoby nie zapłacą podatku. Trzeba spełnić kilka warunków

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przelewu od żony lub męża nie musisz zgłaszać. Ale są wyjątki
Podatki
Przelewu od żony lub męża nie musisz zgłaszać. Ale są wyjątki
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Kierowca, który na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej poza terenem zabudowanym, przekroczy dozwo
Prawo drogowe
Duże zmiany dla kierowców. Pojawi się nowa przesłanka zatrzymania prawa jazdy
Obowiązek czipowania obejmie wszystkie psy.
Prawo w Polsce
Będzie nowy obowiązek dla właścicieli psów. Rząd przyjął projekt ustawy
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów
Praca, Emerytury i renty
13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama