28 lutego mija ważny termin w ZUS. Obowiązkowy dla dwóch grup

Przekazanie tych danych jest konieczne, aby ZUS mógł sprawdzić, czy świadczenie było wypłacane w odpowiedniej wysokości. Rozliczenie odbywa się na podstawie zaświadczenia od pracodawcy lub oświadczenia w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Warto przy tym przedłożyć szczegółowe zestawienie miesięcznych zarobków, ponieważ dzięki temu ZUS będzie mógł rozliczyć świadczenie w najkorzystniejszy sposób.

Z informacji podawanych przez Iwonę Kowalską-Matis, regionalną rzeczniczkę prasową ZUS na Dolnym Śląsku wynika, że w 2024 r. dopuszczalna roczna kwota przychodu wynosiła 65 611,40 zł brutto, a graniczna 121 849,50 zł brutto. Z kolei w 2025 r. te wartości wzrosły odpowiednio do 72 562,00 zł brutto oraz 134 757,80 zł brutto. Kwoty odpowiadają 70 proc. i 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń z ubiegłego roku.

Kto nie musi składać informacji o przychodach?

Nie wszyscy świadczeniobiorcy mają obowiązek rozliczania się z ZUS. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować o swoich zarobkach. Istnieje jednak wyjątek dla osób, które osiągnęły ten wiek w trakcie 2024 r. i wcześniej pobierały wcześniejszą emeryturę. W ich przypadku konieczne jest rozliczenie dochodów uzyskanych przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Z obowiązku zwolnione są również osoby pobierające emeryturę częściową, renty inwalidów wojennych lub wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą, a także osoby otrzymujące renty rodzinne po takich inwalidach.

Informacji nie składają też uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci do 26. roku życia, którzy pobierają rentę rodzinną i pracują na podstawie umowy zlecenia lub agencyjnej. Warto pamiętać, że osoby pobierające rentę rodzinną, które osiągną wiek emerytalny i uzyskają prawo do emerytury, mogą po zmianie statusu dorabiać bez ograniczeń i bez konieczności rozliczania się z ZUS.