Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są warunki ubiegania się o okresową emeryturę kapitałową?

Kto może ubiegać się o okresową emeryturę kapitałową?

Jaką kwotę trzeba posiadać na subkoncie ZUS, by kwalifikować się do otrzymania okresowej emerytury kapitałowej?

Okresowa emerytura kapitałowa wypłacana jest przez ZUS. Jeśli zostanie przyznana przez organ emerytalny, będzie wypłacana emerytkom wraz ze świadczeniem podstawowym. Oto warunki, jakie trzeba spełnić.

Okresowa emerytura kapitałowa. Na jakiej podstawie jest wypłacana?

Okresowa emerytura kapitałowa jest świadczeniem wypłacanym w ramach tzw. II filaru systemu emerytalnego, który został wprowadzony przez reformę emerytalną z 1999 r. Zgodnie z ustawą, osoby odprowadzające składki emerytalne, które urodziły się po 1968 r., miały obowiązek zapisać się do wybranego Otwartego Funduszu Emerytalnego. Osoby urodzone między 1949 a 1968 r. mogły zapisać się dobrowolnie. Od 2014 r. uczestnictwo w OFE jest dobrowolne dla wszystkich.

Składka emerytalna osób zapisanych do OFE dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich trafia na konto w ZUS (I filar emerytalny), natomiast druga jest przekazywana do OFE i na subkonto w ZUS (II filar). OFE zaczyna przekazywać zgromadzone środki do ZUS na 10 lat przed wiekiem emerytalnym w ramach tzw. suwaka emerytalnego. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego wszystkie środki zgromadzone w OFE powinny trafić na subkonto w ZUS.