Dodatkowe pieniądze po 60. roku życia. Te osoby mają prawo do emerytury kapitałowej

Okresowa emerytura kapitałowa to świadczenie, o które mogą się ubiegać kobiety po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jednym z podstawowych warunków jej otrzymania jest przynależność do Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE).

Publikacja: 20.02.2026 15:20

Kto ma prawo do emerytury kapitałowej? Świadczenie przysługuje jednej grupie seniorów

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są warunki ubiegania się o okresową emeryturę kapitałową?
  • Kto może ubiegać się o okresową emeryturę kapitałową?
  • Jaką kwotę trzeba posiadać na subkoncie ZUS, by kwalifikować się do otrzymania okresowej emerytury kapitałowej?

Okresowa emerytura kapitałowa wypłacana jest przez ZUS. Jeśli zostanie przyznana przez organ emerytalny, będzie wypłacana emerytkom wraz ze świadczeniem podstawowym. Oto warunki, jakie trzeba spełnić.

Okresowa emerytura kapitałowa. Na jakiej podstawie jest wypłacana?

Okresowa emerytura kapitałowa jest świadczeniem wypłacanym w ramach tzw. II filaru systemu emerytalnego, który został wprowadzony przez reformę emerytalną z 1999 r. Zgodnie z ustawą, osoby odprowadzające składki emerytalne, które urodziły się po 1968 r., miały obowiązek zapisać się do wybranego Otwartego Funduszu Emerytalnego. Osoby urodzone między 1949 a 1968 r. mogły zapisać się dobrowolnie. Od 2014 r. uczestnictwo w OFE jest dobrowolne dla wszystkich.

„Trzynastki” już niedługo trafią na kontach emerytów
Praca, Emerytury i renty
Czy można otrzymać dwie 13. emerytury? ZUS stawia sprawę jasno

Składka emerytalna osób zapisanych do OFE dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich trafia na konto w ZUS (I filar emerytalny), natomiast druga jest przekazywana do OFE i na subkonto w ZUS (II filar). OFE zaczyna przekazywać zgromadzone środki do ZUS na 10 lat przed wiekiem emerytalnym w ramach tzw. suwaka emerytalnego. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego wszystkie środki zgromadzone w OFE powinny trafić na subkonto w ZUS.

Kto ma prawo do okresowej emerytury kapitałowej?

Emerytura kapitałowa jest świadczeniem wypłacanym ze środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS. Jest ona świadczeniem okresowym i przysługuje od 60. do 65. roku życia. Ze względu na różnice w powszechnym wieku emerytalnym, mogą ją otrzymać wyłącznie kobiety. Okresowa emerytura kapitałowa jest przyznawana paniom, które:

  • urodziły się po 31 grudnia 1948 r.
  • osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat
  • należą do OFE
  • mają ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach
  • zgromadziły na subkoncie ZUS kwotę równą lub wyższą niż dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego

Jaką kwotę trzeba mieć na subkoncie ZUS, by otrzymać emeryturę kapitałową?

Jednym z warunków do przyznania okresowej emerytury kapitałowej jest konieczność zgromadzenia na subkoncie kwoty stanowiącej co najmniej dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego. Świadczenie to podlega corocznej waloryzacji. Do końca lutego obowiązuje w wysokości 348,22 zł. Jego dwudziestokrotność wynosi zatem 6964,4 zł. Od 1 marca 2026 r. dodatek pielęgnacyjny powinien wzrosnąć do 366,68 zł. Wymagana kwota na subkoncie będzie musiała wynieść 7333,6 zł.

Jeżeli jednak kobieta przechodząca na emeryturę nie ma zgromadzonej wystarczającej ilości środków, by kwalifikować się do okresowej emerytury kapitałowej, zaoszczędzone na subkoncie pieniądze zostaną przez ZUS doliczane do podstawy, od której obliczana jest emerytura.

Ile wyniesie okresowa emerytura kapitałowa? Jak się o nią ubiegać? 

Aby ubiegać się o okresową emeryturę kapitałową wystarczy złożyć do ZUS-u standardowy wniosek o emeryturę. Jeśli dodatkowe świadczenie zostanie przyznane, będzie wypłacane co miesiąc razem z emeryturą.

ZUS wylicza wysokość okresowej emerytury kapitałowej dzieląc środki zapisane na subkoncie przez średnie dalsze trwanie życia osoby wnioskującej. Średnie dalsze trwania życia określa się na podstawie tablic publikowanych co roku przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim”. Obowiązują one od 1 kwietnia do 31 marca. Podobnie jak inne świadczenia emerytalne, okresowa emerytura kapitałowa podlega corocznej waloryzacji w marcu.

Do kiedy przysługuje okresowa emerytura kapitałowa?

Okresową emeryturę kapitałową można pobierać do dnia poprzedzającego osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn. Gdy kobieta ukończy 65 lat, jej podstawowe świadczenie zostanie ponownie przeliczone przez ZUS. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jej przeliczenie, jednak nie wcześniej niż od dnia ukończenia 65 lat.

Emerytura po ponownym ustaleniu jej wysokości nie może być niższa od dotychczasowej sumy emerytury i okresowej emerytury kapitałowej. Będą się na nią składać:

  • składki na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zapisane indywidualnym koncie w ZUS, z uwzględnieniem ich waloryzacji,
  • zwaloryzowany kapitał początkowy,
  • środki zapisane na subkoncie w ZUS, z uwzględnieniem ich waloryzacji.

