Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) – czeskie Centrum Badania Opinii Publicznej, funkcjonujące jako departament Instytutu Socjologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej – zapytało respondentów o to, które kraje są ich zdaniem sojusznikami. Uczestnicy badania musieli zdecydować, czy postrzegają dany kraj za „sojusznika”, „niezbędnego partnera” czy „przeciwnika”. Do wyboru była także odpowiedź „nie wiem”.

Sondaż: Polska liderem zaufania w Czechach. 81 proc. wskazuje nas jako kluczowego sojusznika

Badanie CVVM wskazuje, że aż 81 proc. Czechów postrzega Polskę jako kluczowego sojusznika.

13 proc. badanych postrzega nas jako „niezbędnego partnera”, zaś 6 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Co istotne, nikt z badanych nie określił Polski mianem „przeciwnika”. Nasz kraj jest w sondażu liderem wśród wszystkich państw ocenionych przez naszych południowych sąsiadów.