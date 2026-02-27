Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sondaż: Czesi najbardziej ufają Polsce. Jesteśmy kluczowym sojusznikiem

Zdecydowana większość Czechów – bo aż 81 procent – traktuje Polskę jako sojusznika – wskazuje najnowszy sondaż CVVM. Nasz kraj jest w sondażu liderem wśród wszystkich państw ocenionych w badaniu.

Aktualizacja: 27.02.2026 11:51 Publikacja: 27.02.2026 11:45

Praga, Czechy

Foto: Adobe Stock

Ada Michalak

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) – czeskie Centrum Badania Opinii Publicznej, funkcjonujące jako departament Instytutu Socjologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej – zapytało respondentów o to, które kraje są ich zdaniem sojusznikami. Uczestnicy badania musieli zdecydować, czy postrzegają dany kraj za „sojusznika”, „niezbędnego partnera” czy „przeciwnika”. Do wyboru była także odpowiedź „nie wiem”.

Sondaż: Polska liderem zaufania w Czechach. 81 proc. wskazuje nas jako kluczowego sojusznika

Badanie CVVM wskazuje, że aż 81 proc. Czechów postrzega Polskę jako kluczowego sojusznika.

13 proc. badanych postrzega nas jako „niezbędnego partnera”, zaś 6 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Co istotne, nikt z badanych nie określił Polski mianem „przeciwnika”. Nasz kraj jest w sondażu liderem wśród wszystkich państw ocenionych przez naszych południowych sąsiadów.

Co istotne, w badaniu odnotowano wzrost zaufania Czechów do Polaków – w badaniu z marca 2025 r. 72 proc. naszych południowych sąsiadów uznało nas za sojusznika, 16 proc. za „niezbędnego partnera”, zaś 1 proc. za „przeciwnika”. 11 proc. respondentów nie miało wówczas zdania w tej sprawie. 

W sondażu CVVM na drugim miejscu znaleźli się Niemcy oraz kraje skandynawskie – Norwegia, Dania, Szwecja i Finlandia. Za sojuszników uznało je 66 proc. ankietowanych. Podium zamknęła natomiast Francja, którą 62 proc. Czechów postrzega jako „kluczowego sojusznika”. Tuż za nią znalazły się zaś ex aequo Wielka Brytania oraz Słowacja – 59 proc., a następnie kraje bałtyckie: Litwa, Łotwa i Estonia (52 proc.).

Komu najmniej ufają Czesi? Nowy sondaż 

Czesi w sondażu najgorzej ocenili Węgry, Stany Zjednoczone oraz Rosję. Pierwszy kraj za sojusznika uznało 35 proc. respondentów. 8 proc. badanych stwierdziło zaś, że Budapeszt można postrzegać jako przeciwnika Czech. Stany Zjednoczone mianem sojusznika określiło 23 proc., a przeciwnikiem – 10 proc. uczestników badania. Rosję za sojusznika uznało natomiast 4 proc. respondentów, za „niezbędnego partnera” – 12 proc., a za przeciwnika – 75 proc. badanych.

Respondenci dość negatywnie podchodzą także do polityki Donalda Trumpa –  73 proc. z nich jest zdania, że działania polityka osłabiają demokrację w USA. 55 proc. Czechów deklaruje także zainteresowanie rozwojem obecnej sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych, a 20 proc. ocenia dotychczasowe działania prezydenta USA jako pozytywne.

Metodologia badania

Badanie „Česká veřejnost o současné situaci v USA a diplomatických vztazích ČR s vybranými státy – leden 2026” zostało przeprowadzone przez Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), będące częścią Instytutu Socjologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Sondaż przeprowadzono w styczniu 2026 roku (wyniki opublikowano 24 lutego 2026 r.). na reprezentatywnej grupie około 1000 mieszkańców Czech.

Źródło: rp.pl

