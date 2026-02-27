Praga, Czechy
Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) – czeskie Centrum Badania Opinii Publicznej, funkcjonujące jako departament Instytutu Socjologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej – zapytało respondentów o to, które kraje są ich zdaniem sojusznikami. Uczestnicy badania musieli zdecydować, czy postrzegają dany kraj za „sojusznika”, „niezbędnego partnera” czy „przeciwnika”. Do wyboru była także odpowiedź „nie wiem”.
Badanie CVVM wskazuje, że aż 81 proc. Czechów postrzega Polskę jako kluczowego sojusznika.
13 proc. badanych postrzega nas jako „niezbędnego partnera”, zaś 6 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Co istotne, nikt z badanych nie określił Polski mianem „przeciwnika”. Nasz kraj jest w sondażu liderem wśród wszystkich państw ocenionych przez naszych południowych sąsiadów.
Co istotne, w badaniu odnotowano wzrost zaufania Czechów do Polaków – w badaniu z marca 2025 r. 72 proc. naszych południowych sąsiadów uznało nas za sojusznika, 16 proc. za „niezbędnego partnera”, zaś 1 proc. za „przeciwnika”. 11 proc. respondentów nie miało wówczas zdania w tej sprawie.
W sondażu CVVM na drugim miejscu znaleźli się Niemcy oraz kraje skandynawskie – Norwegia, Dania, Szwecja i Finlandia. Za sojuszników uznało je 66 proc. ankietowanych. Podium zamknęła natomiast Francja, którą 62 proc. Czechów postrzega jako „kluczowego sojusznika”. Tuż za nią znalazły się zaś ex aequo Wielka Brytania oraz Słowacja – 59 proc., a następnie kraje bałtyckie: Litwa, Łotwa i Estonia (52 proc.).
Czesi w sondażu najgorzej ocenili Węgry, Stany Zjednoczone oraz Rosję. Pierwszy kraj za sojusznika uznało 35 proc. respondentów. 8 proc. badanych stwierdziło zaś, że Budapeszt można postrzegać jako przeciwnika Czech. Stany Zjednoczone mianem sojusznika określiło 23 proc., a przeciwnikiem – 10 proc. uczestników badania. Rosję za sojusznika uznało natomiast 4 proc. respondentów, za „niezbędnego partnera” – 12 proc., a za przeciwnika – 75 proc. badanych.
Respondenci dość negatywnie podchodzą także do polityki Donalda Trumpa – 73 proc. z nich jest zdania, że działania polityka osłabiają demokrację w USA. 55 proc. Czechów deklaruje także zainteresowanie rozwojem obecnej sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych, a 20 proc. ocenia dotychczasowe działania prezydenta USA jako pozytywne.
Badanie „Česká veřejnost o současné situaci v USA a diplomatických vztazích ČR s vybranými státy – leden 2026” zostało przeprowadzone przez Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), będące częścią Instytutu Socjologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Sondaż przeprowadzono w styczniu 2026 roku (wyniki opublikowano 24 lutego 2026 r.). na reprezentatywnej grupie około 1000 mieszkańców Czech.
