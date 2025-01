Czesi nagle chwalą Polskę. Jak przestaliśmy być krajem nierobów i fanatyków

U Czechów pojawiła się nagle sympatia do naszego kraju. Do Polski się podróżuje, stawia się ją za przykład, elity polityczne widzą w niej gwaranta bezpieczeństwa. Nazwano ją tam nawet nową Chorwacją, a nad Wełtawą trudno o większy komplement. Skąd się to wszystko wzięło?