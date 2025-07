Foto: rp.pl/Weronika Porębska

W związku z obecnymi nastrojami pracownia SW Research przeprowadziła dla Onetu sondaż. „Czy Radosław Sikorski byłby Pani/Pana zdaniem lepszym premierem niż Donald Tusk?” – takie pytanie zadano w ramach badania. Co z niego wynika?

Sondaż: 33 proc. Polaków uważa, że Radosław Sikorski byłby lepszym premierem niż Donald Tusk

Odpowiedzi „tak” w sondażu udzieliło 33,3 proc. ankietowanych, zaś „nie” – 31,4 proc. respondentów. Największa grupa wybrała wariant „trudno powiedzieć/nie mam zdania” (35,3 proc.).

Według badania Radosław Sikorski jest wyraźnie lepiej postrzegany przez mężczyzn (41,9 proc. z nich) niż kobiety (25,8 proc.). Przede wszystkim najmłodsi uczestnicy sondażu – do 24. roku życia – są zdania, że minister spraw zagranicznych byłby lepszym premierem (47,9 proc.) niż Donald Tusk. W kolejnych grupach wiekowych szef dyplomacji wypada już słabiej.

Radosław Sikorski zyskuje w rankingach zaufania

Co istotne, Radosław Sikorski notuje w ostatnim czasie rekordowe wyniki zaufania społecznego. Z lipcowego sondażu IBRiS dla Onetu wynika, że uzyskał on pierwsze miejsce z 43,2 proc. pozytywnych ocen – wyprzedził m.in. prezydenta elekta Karola Nawrockiego i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Donald Tusk natomiast poparcie traci poparcie. W tym samym sondażu 52,3 proc. ankietowanych stwierdziło, że ma brak zaufania do obecnego premiera.