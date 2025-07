W najnowszym badaniu zaufania do czynnych polityków, przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu w dniach 23–24 czerwca 2025 r., pierwsze miejsce zajął minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ufa mu łącznie 43,2 proc. ankietowanych, a niemal 15,9 proc. deklaruje wobec niego neutralny stosunek. Wątpliwości co do wiarygodności szefa MSZ ma łącznie 38,3 proc. badanych. Sikorski jest jednym z zaledwie trzech polityków w rankingu, którzy mają przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi – drugi to Sławomir Mentzen, a trzeci Piotr Zgorzelski, który jednocześnie jest jednak politykiem najmniej rozpoznawalnym.

Reklama

Na drugim miejscu znalazł się prezydent elekt Karol Nawrocki z poparciem 41,9 proc., przy wyższym poziomie deklarowanej nieufności (łącznie 46,3 proc.). Na trzecim miejscu uplasował się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który przegrał z Nawrockim w drugiej turze wyborów na prezydenta RP. Obecnie ufa mu 41,7 proc. respondentów. Jednocześnie 44,4 proc. ankietowanych wskazało brak zaufania wobec niego. W porównaniu z badaniem sprzed miesiąca Trzaskowski zanotował największy spadek pozytywnych ocen (o 1,9 pkt proc.).

Ranking nieufności. Na szczycie Jarosław Kaczyński przed Mateuszem Morawieckim

Czołową piątkę zamykają prezydent Andrzej Duda (40,2 proc. zaufania) i lider Konfederacji Sławomir Mentzen (38,5 proc.). W dalszej części zestawienia znaleźli się premierzy – aktualni i poprzedni. Donald Tusk jest szósty z wynikiem 35,4 proc. zaufania i 52,3 proc. deklarowanej nieufności. Z kolei Mateusz Morawiecki cieszy się zaufaniem 35,1 proc. respondentów, a nie ufa mu łącznie 55,4 proc. badanych. To drugi najwyższy wynik w tej kategorii – pod względem nieufności wyprzedza go tylko Jarosław Kaczyński (58,6 proc.). Takim samym zaufaniem jak Morawiecki cieszy się także Krzysztof Bosak z Konfederacji, ale ma on zdecydowanie niższy odbiór negatywny (nie ufa mu łącznie 37,8 proc. pytanych).

Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wybrany w ostatnią niedzielę na kolejną kadencję, znalazł się poza pierwszą dziesiątką rankingu zaufania z wynikiem 30,4 proc. Wyprzedzili go jeszcze lewicowi kandydaci w ostatnich wyborach prezydenckich - Adrian Zandberg (ufa mu łącznie 34,4 proc. respondentów) i Magdalena Biejat (31,6 proc.) - a także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (30,6 proc.).