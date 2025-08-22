Aktualizacja: 22.08.2025 10:11 Publikacja: 22.08.2025 09:06
Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki
Foto: PAP/Paweł Supernak
– Konstytucja bardzo jasno przyznaje odpowiednie, bardzo twarde prerogatywy prezydentowi, jako głowie państwa, wybranemu w powszechnych, demokratycznych, wolnych wyborach. Żaden organ w Polsce nie ma tak silnego mandatu jak prezydent, bo on pochodzi wprost z woli narodu – argumentował Bogucki, pytany w Polsat News o to, czy propozycja jest zwrotem w stronę systemu prezydenckiego.
Czytaj więcej
Zbigniew Bogucki dla Karola Nawrockiego miał cechy, których brakowało Przemysławowi Czarnkowi. Me...
– Mamy bardzo wymagający czas, czas wielkich przemian geopolitycznych, czas wielkich zagrożeń zewnętrznych, trudności wewnętrznych. Jeśli ten rząd chce procedować ustawy sprawnie, to ma trzy możliwości. Albo rozmawia z panem prezydentem na temat projektów przynajmniej najważniejszych tworzonych ustaw tak, żeby później nie spotykać się na przykład z odesłaniem ustawy do ponownego rozpatrzenia, powszechnie nazywanego wetem, co wynika wprost z artykułu 122 Konstytucji RP, albo ma taką siłę polityczną w polskim parlamencie, że ma 3/5 przy obecności połowy liczby posłów (...), albo ryzykuje, czy prezydent ją podpisze, czy nie podpisze – mówił Bogucki. – Jeśli ten rząd nie przewiduje tych ścieżek, to będzie miał pewien problem – dodał.
Czytaj więcej
W czwartek prezydent Karol Nawrocki ogłosił podpisanie 21 ustaw. Jednocześnie zdecydował o zaweto...
Bogucki powiedział, że „takie są zapisy konstytucji”. – Oczywiście to jest pewien skrót myślowy. Prezydent jest ostatnim, równoważnym elementem procesu legislacyjnego w Polsce. Podpis prezydenta nie jest oczywistością, nie jest mechanicznym działaniem, ale jest zakończeniem procesu legislacyjnego. Im szybciej zrozumieją to rządzący, tym lepiej – mówił szef prezydenckiej kancelarii.
– Nie można było tej ustawy podpisać z trzech zasadniczych powodów – mówił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, pytany o weto wobec tzw. ustawy wiatrakowej. – Pierwszy to kwestia społeczna, zbliżenie wiatraków do zabudowań do 500 metrów ze zwiększeniem wysokości i obniżeniem konsultacji społecznych. (…) Drugi argument (…) pochodził z wewnątrz rządu. W pierwotnym projekcie był zapis, który miał pełne poparcie MON, że nie można budować wiatraków ani w pobliżu baz wojskowych, ani w pobliżu tras przemieszczania się wojskowych statków powietrznych. (…) Trzeci argument znów pochodził z wewnątrz rządu. Ministerstwo infrastruktury wskazywało, że w ustawie powinien znaleźć się zapis, że wiatraki nie mogą być bliżej niż wysokość wiatraka od drogi – mówił Zbigniew Bogucki.
Jak dodał, "pierwszoplanowym problemem było to, żeby zapewnić Polakom niższe rachunki, zamrożenie cen energii elektrycznej po końcu września, od 1 października".
Czytaj więcej
Ceny energii dla odbiorców indywidualnych będą zamrożone do końca 2025 r. - poinformował przed po...
– Jeżeli rząd przewidywał, że prezydent z oczywistych powodów zawetuje tę ustawę, to dlaczego w sposób niekonstytucyjny, dopiero w II czytaniu, wrzucił zapisy dot. mrożenia cen energii? To miała być zasadzka, to miało być sidło, w które miał wpaść prezydent, ale tak jak wczoraj powiedział prezydent Nawrocki, nie będzie ulegał żadnemu szantażowi, bo to szantaż wobec Polaków, a nie tylko prezydenta – stwierdził Zbigniew Bogucki w Polsat News.
Pytany o to, czy prezydent często będzie zapraszał rząd na rady gabinetowe, posiedzenie ministrów pod przewodnictwem prezydenta, odrzekł, że w jego przekonaniu „będzie to praktyka częstsza niż dotychczas”. – Pewna systematyczność, cykliczność rad gabinetowych jest w przekonaniu pana prezydenta konieczna – powiedział Bogucki.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Konstytucja bardzo jasno przyznaje odpowiednie, bardzo twarde prerogatywy prezydentowi, jako głowie państwa, wybranemu w powszechnych, demokratycznych, wolnych wyborach. Żaden organ w Polsce nie ma tak silnego mandatu jak prezydent, bo on pochodzi wprost z woli narodu – argumentował Bogucki, pytany w Polsat News o to, czy propozycja jest zwrotem w stronę systemu prezydenckiego.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
„Kto Pani/Pana zdaniem jest odpowiedzialny za brak polskiego przedstawiciela na szczycie w Białym Domu dotyczący...
Ponad 450 tys. zł Kancelaria Senatu chce wydać na 36,5 tys. materiałów popularyzacyjnych, w tym apteczki, kable...
Afera KPO została chwilowo wyparta przez inne tematy polityczne. Ale wraca. PiS zastanawia się nad powołaniem ko...
Prezydent popełnił koszmarny błąd. To dopiero czwartek – a już dwa koszmarne błędy pana prezydenta, oba są złe z...
Coraz więcej firm świadomie inwestuje w jakość, nie tylko swoich produktów i usług, ale też w standardy współpracy z partnerami biznesowymi. Rośnie rola banków, które nie tylko dostarczają finansowanie, ale zapewniają również kompleksowe wsparcie operacyjne.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas