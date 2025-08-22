– Konstytucja bardzo jasno przyznaje odpowiednie, bardzo twarde prerogatywy prezydentowi, jako głowie państwa, wybranemu w powszechnych, demokratycznych, wolnych wyborach. Żaden organ w Polsce nie ma tak silnego mandatu jak prezydent, bo on pochodzi wprost z woli narodu – argumentował Bogucki, pytany w Polsat News o to, czy propozycja jest zwrotem w stronę systemu prezydenckiego.

Zbigniew Bogucki: Im szybciej rząd to zrozumie, tym lepiej

– Mamy bardzo wymagający czas, czas wielkich przemian geopolitycznych, czas wielkich zagrożeń zewnętrznych, trudności wewnętrznych. Jeśli ten rząd chce procedować ustawy sprawnie, to ma trzy możliwości. Albo rozmawia z panem prezydentem na temat projektów przynajmniej najważniejszych tworzonych ustaw tak, żeby później nie spotykać się na przykład z odesłaniem ustawy do ponownego rozpatrzenia, powszechnie nazywanego wetem, co wynika wprost z artykułu 122 Konstytucji RP, albo ma taką siłę polityczną w polskim parlamencie, że ma 3/5 przy obecności połowy liczby posłów (...), albo ryzykuje, czy prezydent ją podpisze, czy nie podpisze – mówił Bogucki. – Jeśli ten rząd nie przewiduje tych ścieżek, to będzie miał pewien problem – dodał.

Bogucki powiedział, że „takie są zapisy konstytucji”. – Oczywiście to jest pewien skrót myślowy. Prezydent jest ostatnim, równoważnym elementem procesu legislacyjnego w Polsce. Podpis prezydenta nie jest oczywistością, nie jest mechanicznym działaniem, ale jest zakończeniem procesu legislacyjnego. Im szybciej zrozumieją to rządzący, tym lepiej – mówił szef prezydenckiej kancelarii.