Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego doszło do wznowienia konfliktu między Tajlandią a Kambodżą?

Jak sytuację na pograniczu opisuje Tajlandia, a jak Kambodża?

Dlaczego świątynia Preah Vihear stanowi kluczowy punkt sporny w relacjach tajsko-kambodżańskich?

Konflikt graniczny Tajlandii z Kambodżą to jedna z „ośmiu wojen”, o zakończeniu których regularnie mówi Donald Trump.

Kambodża twierdzi, że nie odpowiada na ataki Tajlandii. Tajlandia ewakuuje mieszkańców pogranicza

Tajska armia poinformowała w poniedziałek, że co najmniej jeden jej żołnierz zginął, a czterech zostało rannych w starciach, do jakich doszło w dwóch miejscach na pograniczu prowincji Ubon Ratchathani z kambodżańską prowincją Preah Vihear. Tajskie jednostki na pograniczu miały zostać ostrzelane z terytorium Kambodży.

„Strona tajska zaczęła używać lotnictwa do uderzania na cele wojskowe w kilku rejonach” – głosi oświadczenie wydane przez siły zbrojne Tajlandii.

Z kolei Ministerstwo Obrony Kambodży wydało komunikat, że tajska armia rozpoczęła o świcie ataki na jej siły w dwóch miejscach, po wcześniejszych „prowokacyjnych działaniach” podejmowanych w ostatnich dniach. Kambodża twierdzi, że nie odpowiedziała na ataki. Tego ostatniego nie potwierdza strona tajska – tajlandzka armia twierdzi, że armia Kambodży przeprowadziła ostrzał rakietowy z wyrzutni BM-21 obszarów zabudowanych po tajskiej stronie granicy.