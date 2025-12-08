Aktualizacja: 08.12.2025 07:02 Publikacja: 08.12.2025 06:07
Tajlandia zaczęła ewakuować mieszkańców z pogranicza
Konflikt graniczny Tajlandii z Kambodżą to jedna z „ośmiu wojen”, o zakończeniu których regularnie mówi Donald Trump.
Tajska armia poinformowała w poniedziałek, że co najmniej jeden jej żołnierz zginął, a czterech zostało rannych w starciach, do jakich doszło w dwóch miejscach na pograniczu prowincji Ubon Ratchathani z kambodżańską prowincją Preah Vihear. Tajskie jednostki na pograniczu miały zostać ostrzelane z terytorium Kambodży.
„Strona tajska zaczęła używać lotnictwa do uderzania na cele wojskowe w kilku rejonach” – głosi oświadczenie wydane przez siły zbrojne Tajlandii.
Z kolei Ministerstwo Obrony Kambodży wydało komunikat, że tajska armia rozpoczęła o świcie ataki na jej siły w dwóch miejscach, po wcześniejszych „prowokacyjnych działaniach” podejmowanych w ostatnich dniach. Kambodża twierdzi, że nie odpowiedziała na ataki. Tego ostatniego nie potwierdza strona tajska – tajlandzka armia twierdzi, że armia Kambodży przeprowadziła ostrzał rakietowy z wyrzutni BM-21 obszarów zabudowanych po tajskiej stronie granicy.
W 2011 roku doszło do konfliktu zbrojnego między Kambodżą a Tajlandią na spornym odcinku granicy wokół świątyni Preah Vihear. Walki rozpoczęły się w lutym, ale ich najbardziej intensywna faza miała miejsce w kwietniu i maju, gdy doszło do wymiany ognia między armiami obu państw z użyciem artylerii oraz wyrzutni rakiet. W strciach zginęło co najmniej 15 osób (zarówno żołnierzy, jak i cywilów), a kilkadziesiąt zostało rannych. Ponadto około 500 tysięcy mieszkańców przygranicznych terenów zostało ewakuowanych.
Konflikt dotyczył sporu o kontrolę nad terenem wokół świątyni Preah Vihear, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, która znajduje się na granicy obu krajów. Obie strony oskarżały się nawzajem o prowokacje i naruszanie granicy. Kambodża wezwała ONZ do utworzenia strefy buforowej, a Tajlandia wycofała się z konwencji UNESCO w proteście przeciwko decyzjom dotyczącym świątyni.
Walki zakończyły się formalnym zawieszeniem broni 4 maja 2011 roku. Wobec niemożności osiągnięcia porozumienia w rozmowach z Tajlandią Kambodża zwróciła się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który w 2013 roku orzekł, że sporny teren należy do Kambodży, a Tajlandia musi wycofać swoje wojska.
Były przywódca Kambodży, Hun Sen, ojciec obecnego premiera kraju, Hun Maneta, oświadczył, że tajska armia to „agresorzy”, którzy chcą sprowokować działania odwetowe. Wezwał przy tym armię Kambodży do okazania powściągliwości. „Czerwona linia co do odpowiedzi została ustanowiona” – napisał Hun Sen na Facebooku, wzywając dowódców „wszystkich szczebli” do przekazania odpowiedniej wiedzy podwładnym. Hun Sen nie wskazał jednak, co Kambodża uznaje za „czerwoną linię”. Tymczasem w Tajlandii rozpoczęto ewakuację 385 tys. cywilów z pogranicza. 35 tys. osób umieszczono już w tymczasowych schronieniach zastępczych – wynika z informacji przekazywanych przez tajską armię.
W lipcu między Tajlandią a Kambodżą doszło do kilkudniowego konfliktu granicznego, zakończonego zawieszeniem broni wynegocjowanym przez premiera Malezji Anwara Ibrahima i Donalda Trumpa. Trump był w październiku przy podpisaniu porozumienia pokojowego między Tajlandią a Kambodżą w Kuala Lumpur. W czasie lipcowych starć zginęło co najmniej 48 osób, a ok. 300 tysięcy musiało opuścić swoje domy. W trakcie konfliktu obie strony prowadziły ostrzał rakietowy terytorium sąsiada.
W ubiegłym miesiącu jeden z tajskich żołnierzy został okaleczony przez eksplozję miny lądowej. Tajlandia poinformowała wówczas, że wstrzymuje implementację umowy o zawieszeniu broni z Kambodżą.
Od ponad wieku Tajlandia i Kambodża spierają się o suwerenność nad różnymi fragmentami długiej na 817 km granicy, co w ostatnich latach prowadziło do licznych starć, w których zginęło co najmniej kilkanaście osób. W 2011 roku przez tydzień dochodziło do wymiany ognia tajskiej i kambodżańskiej artylerii.
Spory terytorialne między obydwoma państwami dotyczą obszarów granicznych i kontroli nad historycznymi świątyniami na granicy. Najważniejszym punktem sporu jest teren wokół pochodzącej z XI wieku świątyni Preah Vihear, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Sporne są także tereny położone wokół innych świątyń – Ta Moan Thom, Ta Moan Tauch i Ta Krabei. Oba kraje roszczą sobie prawa do tych terenów m.in. na podstawie różnych interpretacji traktatów granicznych z początku XX wieku.
W 1962 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał jurysdykcję Kambodży nad świątynią Preah Vihear. W czerwcu tego roku Kambodża ponownie zwróciła się do tego Trybunału o rozwiązanie sporów terytorialnych między oboma krajami. Tajlandia od 1960 roku nie uznaje jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (ICJ) jako obowiązującej automatycznie i preferuje dwustronne mechanizmy rozwiązywania kwestii spornych.
