Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Rozmowa była finałem trzydniowych, intensywnych negocjacji między wysokiej rangi urzędnikami USA i Ukrainy, prowadzonych w Miami w ramach konsultacji nad amerykańskim planem pokojowym.
Rozmowa Zełenskiego z doradcami Trumpa odbyła się po tym, jak Witkoff i Kushner spędzili pięć godzin na spotkaniu z Władimirem Putinem w Moskwie. Według źródeł mieli zebrać stanowiska obu stron i wywierać presję zarówno na Putina, jak i na Zełenskiego, aby skłonili się ku koniecznym kompromisom.
Według jednego ze źródeł dyskusja o granicach była „trudna”. Rosja wciąż domaga się, aby Ukraina wycofała się z części obwodu donieckiego, które wciąż kontroluje. Waszyngton próbuje natomiast znaleźć nowe koncepcje, które mogłyby zmniejszyć dystans między stanowiskami obu stron.
Drugim kluczowym tematem były amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa, które miałyby wzmocnić pozycję Ukrainy po ewentualnym zawarciu pokoju.
Według jednego ze źródeł w niektórych elementach strony zbliżyły się do porozumienia, ale wciąż potrzebne są doprecyzowania – zwłaszcza aby obie strony w ten sam sposób interpretowały projekt gwarancji.
– Najtrudniejsze zagadnienia dotyczą kwestii terytorialnych i gwarancji bezpieczeństwa. Staramy się, aby ustalenia były realistyczne, sprawiedliwe i trwałe – powiedziała ambasador Ukrainy w Waszyngtonie Ołha Stefaniszyna.
Po zakończeniu rozmowy Zełenski napisał na platformie X, że dyskusja była „bardzo konkretna” i „konstruktywna”.
„Omówiliśmy kluczowe punkty, które mogą doprowadzić do zakończenia rozlewu krwi i wyeliminować ryzyko nowej rosyjskiej inwazji na pełną skalę, a także ryzyko, że Rosja nie dotrzyma obietnic – co już wielokrotnie miało miejsce” – podkreślił ukraiński prezydent.
Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Ukrainy Rustem Umerow oraz szef sztabu generał Andrij Hnatow mają powrócić z Miami do Europy i w poniedziałek spotkać się z Zełenskim w Londynie, aby przedstawić mu szczegółowe raporty.
– Musimy przeanalizować wszystkie projekty i zrobić wspólną burzę mózgów – powiedział przedstawiciel władz Ukrainy cytowany przez Axios.
Kolejne rozmowy z Witkoffem i Kushnerem mają odbyć się jeszcze w tym tygodniu. – Negocjacje będą kontynuowane, a spotkania bezpośrednie są kluczowe – dodała ambasador Stefaniszyna.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję przeciw Ukrainie.
– Dla nas po prostu oddanie terytorium jest nie do przyjęcia. Przecież właśnie dlatego walczymy, żeby nie oddać...
Internetowy rynek niezależnych łowców głów wciąż znajduje nowych rekrutów do walki z Ukrainą, dodając otuchy Wła...
USA chcą, by Europa przejęła w znacznej mierze odpowiedzialność za konwencjonalne zdolności obronne NATO do 2027...
Admirał Frank „Mitch” Bradley w czasie niejawnego wystąpienia przed członkami Kongresu przekonywał, że sekretarz...
