Rozmowa była finałem trzydniowych, intensywnych negocjacji między wysokiej rangi urzędnikami USA i Ukrainy, prowadzonych w Miami w ramach konsultacji nad amerykańskim planem pokojowym.

Reklama Reklama

Trudne negocjacje terytorialne. Spór o Donbas

Rozmowa Zełenskiego z doradcami Trumpa odbyła się po tym, jak Witkoff i Kushner spędzili pięć godzin na spotkaniu z Władimirem Putinem w Moskwie. Według źródeł mieli zebrać stanowiska obu stron i wywierać presję zarówno na Putina, jak i na Zełenskiego, aby skłonili się ku koniecznym kompromisom.

Według jednego ze źródeł dyskusja o granicach była „trudna”. Rosja wciąż domaga się, aby Ukraina wycofała się z części obwodu donieckiego, które wciąż kontroluje. Waszyngton próbuje natomiast znaleźć nowe koncepcje, które mogłyby zmniejszyć dystans między stanowiskami obu stron.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Drugim kluczowym tematem były amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa, które miałyby wzmocnić pozycję Ukrainy po ewentualnym zawarciu pokoju.

Według jednego ze źródeł w niektórych elementach strony zbliżyły się do porozumienia, ale wciąż potrzebne są doprecyzowania – zwłaszcza aby obie strony w ten sam sposób interpretowały projekt gwarancji.