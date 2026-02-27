Antyamerykański banner na jednym z budynków w Teheranie
Resort spraw zagranicznych ostrzega, że sytuacja w regionie jest niestabilna i w każdej chwili może nastąpić eskalacja.
Wiąże się to z możliwością zamknięcia przestrzeni powietrznej, co może uczynić powrót do Polski drogą lotniczą niemożliwym lub przynajmniej znacznie utrudnionym.
„Jeżeli przebywasz na Bliskim Wschodzie, zabezpiecz środki finansowe, zawsze miej przy sobie paszport, naładowany telefon i podstawowe leki” – apeluje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Zaleca też, aby podróżujący zarejestrowali się w systemie Odyseusz, który pozwala na szybki kontakt ze służbami konsularnymi, umożliwia udzielenie pomocy, np. w ewakuacji, oraz przesyłanie ostrzeżeń w sytuacjach kryzysowych, takich jak zamieszki, klęski żywiołowe czy konflikty zbrojne. Dostępny jest na stronie odyseusz.msz.gov.pl.
Wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie ma związek z możliwym atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, ze względu na brak porozumienia w sprawie porozumienia nuklearnego.
USA chcą, by Iran zrezygnował całkowicie ze wzbogacania uranu na swoim terytorium, a także by zgodził się na ograniczenia dotyczące swojego programu rakietowego, przede wszystkim jeśli chodzi o rozwój pocisków balistycznych. W czwartek specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa Jared Kushner prowadzili w tej sprawie negocjacje w Genewie z delegacją irańską.
Rozmowy – jak podał mediujący między USA a Iranem Oman – doprowadziły do postępów, ale nie zakończyły się przełomem, a obecnej administracji USA pod wodzą Donalda Trumpa zależy, aby Iran nie posiadał broni atomowej. Trump powiedział w piątek, że jest niezadowolony ze stanowiska Iranu w trwających negocjacjach, stwierdzając, że Teheran „nie jest skłonny dać nam tego, co USA muszą dostać”.
USA gromadzą wokół Iranu siły powietrzne i morskie na skalę niespotykaną od inwazji na Irak w 2003 r.. Trump wysłał okręty wojenne, lotniskowce, łodzie podwodne i tankowce na Bliski Wschód. Do regionu trafiły m.in. lotniskowce USS Abraham Lincoln i USS Gerald R. Ford.
Według piątkowych doniesień portu lotniczego w Stambule, Turkish Airlines i kilka irańskich linii lotniczych odwołało zaplanowane na dzisiejszy wieczór loty na trasie Stambuł–Teheran.
Powodem są rosnące obawy o możliwy amerykański atak powietrzny na Iran.
Gmina Ber-Szeba w południowym Izraelu podjęła w piątek decyzję o otwarciu publicznych schronów w mieście w ramach środka zapobiegawczego, pomimo zapewnień izraelskiej armii, że nie wprowadzono żadnych zmian w wytycznych Dowództwa Frontu Wewnętrznego
Lokalny portal Hadshot 24/7, specjalizujący się w wiadomościach z Ber-Szeby, poinformował, że decyzja ta została podjęta w związku z obawami o możliwą eskalację konfliktu z Iranem, w związku z przewidywanym atakiem USA na Teheran.
W piątek armia izraelska poinformowała, że „uważnie monitoruje sytuację w Iranie” i pozostaje gotowa „do obrony” kraju, jak donosi ten sam portal. Rzecznik armii, Effy Defrin, powiedział, że jest świadomy „poczucia niepewności i napięcia wśród społeczeństwa w związku z rozwojem sytuacji w regionie”, dodając, że armia izraelska jest „gotowa do obrony”.
