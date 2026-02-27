Zaleca też, aby podróżujący zarejestrowali się w systemie Odyseusz, który pozwala na szybki kontakt ze służbami konsularnymi, umożliwia udzielenie pomocy, np. w ewakuacji, oraz przesyłanie ostrzeżeń w sytuacjach kryzysowych, takich jak zamieszki, klęski żywiołowe czy konflikty zbrojne. Dostępny jest na stronie odyseusz.msz.gov.pl.

Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Trump analizuje scenariusze ataku na Iran

Wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie ma związek z możliwym atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, ze względu na brak porozumienia w sprawie porozumienia nuklearnego.

USA chcą, by Iran zrezygnował całkowicie ze wzbogacania uranu na swoim terytorium, a także by zgodził się na ograniczenia dotyczące swojego programu rakietowego, przede wszystkim jeśli chodzi o rozwój pocisków balistycznych. W czwartek specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa Jared Kushner prowadzili w tej sprawie negocjacje w Genewie z delegacją irańską.

Rozmowy – jak podał mediujący między USA a Iranem Oman – doprowadziły do postępów, ale nie zakończyły się przełomem, a obecnej administracji USA pod wodzą Donalda Trumpa zależy, aby Iran nie posiadał broni atomowej. Trump powiedział w piątek, że jest niezadowolony ze stanowiska Iranu w trwających negocjacjach, stwierdzając, że Teheran „nie jest skłonny dać nam tego, co USA muszą dostać”.