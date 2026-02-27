Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Pilny apel MSZ do Polaków na Bliskim Wschodzie. „Natychmiast opuścić region”

W związku z zaostrzającą się sytuacją w Iranie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało do obywateli RP o natychmiastowe opuszczenie tego kraju, a także Libanu i Izraela.

Publikacja: 27.02.2026 18:47

Antyamerykański banner na jednym z budynków w Teheranie

Antyamerykański banner na jednym z budynków w Teheranie

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie jest stanowisko polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie pobytu obywateli RP w Iranie?
  • Jakie zagrożenia wynikają z sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie?
  • Jakie działania są rekomendowane przez MSZ dla podróżujących po Bliskim Wschodzie?
  • Jakie są aktualne działania Stanów Zjednoczonych wobec Iranu?
  • Jakie kroki podejmują lokalne władze w Izraelu w odpowiedzi na wzrost napięcia?

Resort spraw zagranicznych ostrzega, że sytuacja w regionie jest niestabilna i w każdej chwili może nastąpić eskalacja. 

Wiąże się to z możliwością zamknięcia przestrzeni powietrznej, co może uczynić powrót do Polski drogą lotniczą niemożliwym lub przynajmniej znacznie utrudnionym. 

„Jeżeli przebywasz na Bliskim Wschodzie, zabezpiecz środki finansowe, zawsze miej przy sobie paszport, naładowany telefon i podstawowe leki” – apeluje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Reklama
Reklama

Zaleca też, aby podróżujący zarejestrowali się w systemie Odyseusz, który pozwala na szybki kontakt ze służbami konsularnymi, umożliwia udzielenie pomocy, np. w ewakuacji, oraz przesyłanie ostrzeżeń w sytuacjach kryzysowych, takich jak zamieszki, klęski żywiołowe czy konflikty zbrojne. Dostępny jest na stronie odyseusz.msz.gov.pl.

Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Trump analizuje scenariusze ataku na Iran

Wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie ma związek z możliwym atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, ze względu na brak porozumienia w sprawie porozumienia nuklearnego. 

Czytaj więcej

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie
Konflikty zbrojne
Podjęto decyzję ws. pracowników ambasady USA w Izraelu. Chodzi o zagrożenie konfliktu z Iranem

USA chcą, by Iran zrezygnował całkowicie ze wzbogacania uranu na swoim terytorium, a także by zgodził się na ograniczenia dotyczące swojego programu rakietowego, przede wszystkim jeśli chodzi o rozwój pocisków balistycznych. W czwartek specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa Jared Kushner prowadzili w tej sprawie negocjacje w Genewie z delegacją irańską.

Rozmowy – jak podał mediujący między USA a Iranem Oman – doprowadziły do postępów, ale nie zakończyły się przełomem, a obecnej administracji USA pod wodzą Donalda Trumpa zależy, aby Iran nie posiadał broni atomowej. Trump powiedział w piątek, że jest niezadowolony ze stanowiska Iranu w trwających negocjacjach, stwierdzając, że Teheran „nie jest skłonny dać nam tego, co USA muszą dostać”. 

Reklama
Reklama

USA gromadzą wokół Iranu  siły powietrzne i morskie na skalę niespotykaną od inwazji na Irak w 2003 r.. Trump wysłał okręty wojenne, lotniskowce, łodzie podwodne i tankowce na Bliski Wschód. Do regionu trafiły m.in. lotniskowce USS Abraham Lincoln i USS Gerald R. Ford.

Zawieszone loty Stambuł–Teheran, Izrael otwiera schrony

Według piątkowych doniesień portu lotniczego w Stambule, Turkish Airlines i kilka irańskich linii lotniczych odwołało zaplanowane na dzisiejszy wieczór loty na trasie Stambuł–Teheran.

Powodem są rosnące obawy o możliwy amerykański atak powietrzny na Iran.

Czytaj więcej

Lotniskowiec USS Gerald Ford (na zdjęciu) został skierowany w rejon Bliskiego Wschodu
Konflikty zbrojne
USA poczekają aż Izrael zaatakuje Iran?

Gmina Ber-Szeba w południowym Izraelu podjęła w piątek decyzję o otwarciu publicznych schronów w mieście w ramach środka zapobiegawczego, pomimo zapewnień izraelskiej armii, że nie wprowadzono żadnych zmian w wytycznych Dowództwa Frontu Wewnętrznego

Lokalny portal Hadshot 24/7, specjalizujący się w wiadomościach z Ber-Szeby, poinformował, że decyzja ta została podjęta w związku z obawami o możliwą eskalację konfliktu z Iranem, w związku z przewidywanym atakiem USA na Teheran.

Reklama
Reklama

W piątek armia izraelska poinformowała, że „uważnie monitoruje sytuację w Iranie” i pozostaje gotowa „do obrony” kraju, jak donosi ten sam portal. Rzecznik armii, Effy Defrin, powiedział, że jest świadomy „poczucia niepewności i napięcia wśród społeczeństwa w związku z rozwojem sytuacji w regionie”, dodając, że armia izraelska jest „gotowa do obrony”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

To m.in. zalesiony teren Estonii pozwoli temu państwu bronić się do czasu przybycia sojuszników (na
Konflikty zbrojne
Dlaczego Rosji tak trudno zastraszyć Estonię?
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie
Konflikty zbrojne
Podjęto decyzję ws. pracowników ambasady USA w Izraelu. Chodzi o zagrożenie konfliktu z Iranem
Talibowie na granicy Pakistanu z Afganistanem
Konflikty zbrojne
Bomby spadły na Kabul. Pakistan: To już otwarta wojna
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Donald Trump, Ali Chamenei
Konflikty zbrojne
Trump analizuje scenariusze ataku na Iran. Szef CENTCOM przedstawił opcje
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama