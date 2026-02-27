Trump: Iran wkrótce będzie miał pociski, które będą mogły dosięgnąć USA

O Iranie Donald Trump mówił między innymi w swoim ostatnim orędziu. – Opracowali już rakiety, które mogą zagrozić Europie i naszym bazom za granicą i pracują nad budową rakiet, które wkrótce dosięgną Stanów Zjednoczonych Ameryki – podkreślał.

Dotychczas – jak zauważa CBS – prezydent USA, ani przedstawiciele jego administracji nie wspominali o zagrożeniu ze strony Iranu, jakie miałyby stanowić pociski międzykontynentalne (tylko takie pociski wystrzelone z terytorium Iranu mogłyby dosięgnąć USA). W raporcie dotyczącym zagrożeń dla bezpieczeństwa za 2025 r. , opracowanym przez amerykański wywiad wojskowy pojawiła się informacja, że Iran będzie w stanie wejść w posiadanie pocisków balistycznych, które będą nadawać się do użycia wojskowego dopiero w okolicach 2035 r. Dwa źródła, na które powołuje się Reuters twierdzą, że jeśli chodzi o ocenę amerykańskiego wywiadu w tej kwestii nic się nie zmieniło, co oznaczałoby, że Trump mówiąc o tym, iż Iran „wkrótce” będzie miał rakiety zdolne dosięgnąć terytorium USA minął się z prawdą. Biały Dom odmówił komentarza w tej sprawie.

Iran Foto: PAP

Mówiąc o Iranie w orędziu o stanie państwa Trump podkreślił także, że celem jego administracji jest, aby Iran nie pozyskał broni atomowej. – Chcą zawrzeć porozumienie, ale jeszcze nie usłyszeliśmy tych tajemnych słów: „nigdy nie pozyskamy broni atomowej” – wyjaśnił. Iran jednak – przynajmniej oficjalnie – wielokrotnie zapewniał, że nie dąży do pozyskania broni atomowej.

– Zostali ostrzeżeni, by nie podejmować w przyszłości prób odbudowy swojego programu zbrojeń, w szczególności starań o pozyskanie broni atomowej. A mimo to kontynuują, rozpoczynają to na nowo. Zniszczyliśmy to, a oni chcą znów zaczynać. I w tej chwili ponownie realizują swoje złowrogie ambicje – stwierdził również prezydent USA występując przed Kongresem. Trump nawiązał w tym fragmencie do zbombardowania przez USA obiektów nuklearnych w Iranie w czasie 12-dniowej wojny Izraela z Iranem w czerwcu 2025 r.