- Albo zawrzemy porozumienie, albo będzie to dla nich nieprzyjemne – stwierdził Trump. Wcześniej, w czasie inauguracji Rady Pokoju Trump sugerował, że będzie wiedział czy USA uda się zawrzeć porozumienie z Iranem w ciągu 10 dni. - Możemy być zmuszeni zrobić kolejny krok, albo możemy nie być zmuszeni. Może zawrzemy porozumienie – mówił. - Przekonacie się prawdopodobnie w ciągu następnych 10 dni – dodał.
Tymczasem „Washington Post” pisze, że USA zamierzają zakończyć rozmieszczanie swoich sił na Bliskim Wschodzie do połowy marca. Taka informacja miała pojawić się w czasie spotkania Donalda Trumpa z przedstawicielami administracji odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, które miało miejsce w środę. W czasie tego samego spotkania Trump miał usłyszeć, że armia USA będzie gotowa do ataku na Iran nawet w sobotę.
– Chciałbym uświadomić wszystkim polskim obywatelkom i obywatelom, którzy są jeszcze w tej chwili w w Iranie , albo, nie daj Bóg, wybierają się do tego kraju (...). Proszę natychmiast opuścić Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju – mówił w czwartek premier Donald Tusk.
– Nie chcę nikogo tu straszyć możliwym rozwojem wydarzeń, ale wszyscy wiemy, o czym mówię. Możliwość gorącego konfliktu jest bardzo realna. Za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę – dodał premier.
– Proszę poważnie to potraktować. Proszę natychmiast opuścić Iran lub zaniechać wyjazdu do tego kraju, gdyż nikt nie będzie w stanie zagwarantować możliwości ewakuacyjnych na wypadek gorącego konfliktu – podsumował.
Jak zauważa CNN USA gromadzą na Bliskim Wschodzie największe siły od 22 lat, czyli od czasu inwazji na Irak w 2003 roku. W rejonie Bliskiego Wschodu jest już grupa uderzeniowa lotniskowca USS Abraham Lincoln, a wkrótce znajdzie się tam również grupa uderzeniowa lotniskowca USS Gerald Ford.
Trump nadal miał nie podjąć decyzji w sprawie tego, czy podejmie działania militarne wobec Iranu. Nadal nie wiadomo też, jaki miałyby mieć zakres. Stany Zjednoczone mogłyby przeprowadzić punktowe uderzenia na cele w Iranie, podobnie jak w czasie 12-dniowej wojny Izraela z Iranem w czerwcu 2025 roku, gdy Amerykanie zbombardowali irańskie ośrodki nuklearne. Siły gromadzone na Bliskim Wschodzie pozwoliłyby jednak również USA na przeprowadzenie szerszej operacji, być może we współpracy z Izraelem. Taka interwencja – jak pisze CNN, powołując się na swoje źródła – mogłaby potrwać nawet kilka tygodni. Niektóre scenariusze przewidują ataki mające na celu usunięcie przywódców Iranu.
Chociaż armia USA ma być gotowa do ataku już w weekend, prawdopodobnie atak nie nastąpi w najbliższych dniach – tak twierdzą przedstawiciele administracji i dyplomaci z Bliskiego Wschodu, których cytuje CNN. Zięć Trumpa, Jared Kushner, zaangażowany w proces negocjacji z Iranem, nadal ma być przekonany, że Waszyngton zdoła porozumieć się z Teheranem w sprawie nowego porozumienia nuklearnego.
Armia USA – jak informuje CNN – nadal nie otrzymała listy potencjalnych celów w Iranie, ponieważ Trump nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie tego, jaki scenariusz będzie realizowany w przypadku podjęcia działań militarnych – twierdzi źródło znające szczegóły sprawy. Przedstawiciele Białego Domu podkreślają, że Trump nadal wolałby dyplomatyczne rozwiązanie. Jednocześnie źródla w administracji przyznają, że po ostatnich rozmowach w Genewie nadzieje na porozumienie, które zrealizuje wszystkie żądania prezydenta USA, maleją.
Zdaniem ekspertów jest mało prawdopodobne, by Iran zgodził się na żądanie całkowitej rezygnacji ze wzbogacania uranu, którego – jak przekonuje – potrzebuje do rozwoju energetyki atomowej. USA i Izrael uważają jednak, że w rzeczywistości Iran dąży do zdobycia broni atomowej – co dla Waszyngtonu jest czerwoną linią. Ewentualne porozumienie z Iranem miałoby dotyczyć także ograniczenia rozwoju irańskiego programu rakietowego, zwłaszcza w zakresie budowy rakiet balistycznych.
Poprzednie porozumienie nuklearne z Iranem, które zostało zawarte przez mocarstwa zachodnie z Teheranem w 2015 roku, w czasie administracji Baracka Obamy, zostało jednostronnie wypowiedziane przez USA w czasie pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu. USA przywróciły wówczas sankcje wobec Iranu, obejmując m.in. embargiem irańską ropę.
Dokładne warunki nowego porozumienia, które usatysfakcjonowałoby Trumpa, nie są znane. - Nie mogą nadal zagrażać stabilności całego regionu, muszą zawrzeć porozumienie lub, jeśli to się nie stanie (...) złe rzeczy się wydarzą, jeśli to się nie wydarzy – mówił Trump inaugurując w czartek posiedzenie Rady Pokoju.
Dopytywany potem przez dziennikarzy o to, jakie „złe rzeczy” mogą się wydarzyć, Trump odmówił komentarza. - Nie będę wam o tym mówił - powiedział tylko.
