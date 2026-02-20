Rzeczpospolita
Donald Trump daje Iranowi „maksymalnie 15 dni”. Co potem?

Donald Trump w czasie rozmowy z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One stwierdził, że daje sobie „10-15 dni, maksymalnie” na decyzję w sprawie Iranu.

Publikacja: 20.02.2026 05:41

Ali Chamenei i Donald Trump

Artur Bartkiewicz

- Albo zawrzemy porozumienie, albo będzie to dla nich nieprzyjemne – stwierdził Trump. Wcześniej, w czasie inauguracji Rady Pokoju Trump sugerował, że będzie wiedział czy USA uda się zawrzeć porozumienie z Iranem w ciągu 10 dni. - Możemy być zmuszeni zrobić kolejny krok, albo możemy nie być zmuszeni. Może zawrzemy porozumienie – mówił. - Przekonacie się prawdopodobnie w ciągu następnych 10 dni – dodał. 

USA zgromadziły na Bliskim Wschodzie największe siły od czasu inwazji na Irak

Tymczasem „Washington Post” pisze, że USA zamierzają zakończyć rozmieszczanie swoich sił na Bliskim Wschodzie do połowy marca. Taka informacja miała pojawić się w czasie spotkania Donalda Trumpa z przedstawicielami administracji odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, które miało miejsce w środę. W czasie tego samego spotkania Trump miał usłyszeć, że armia USA będzie gotowa do ataku na Iran nawet w sobotę. 

Donald Tusk wzywa Polaków do opuszczenia Iranu

– Chciałbym uświadomić wszystkim polskim obywatelkom i obywatelom, którzy są jeszcze w tej chwili w w Iranie , albo, nie daj Bóg, wybierają się do tego kraju (...). Proszę natychmiast opuścić Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju – mówił w czwartek premier Donald Tusk.

– Nie chcę nikogo tu straszyć możliwym rozwojem wydarzeń, ale wszyscy wiemy, o czym mówię. Możliwość gorącego konfliktu jest bardzo realna. Za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę – dodał premier.

– Proszę poważnie to potraktować. Proszę natychmiast opuścić Iran lub zaniechać wyjazdu do tego kraju, gdyż nikt nie będzie w stanie zagwarantować możliwości ewakuacyjnych na wypadek gorącego konfliktu – podsumował.   

Jak zauważa CNN USA gromadzą na Bliskim Wschodzie największe siły od 22 lat, czyli od czasu inwazji na Irak w 2003 roku. W rejonie Bliskiego Wschodu jest już grupa uderzeniowa lotniskowca USS Abraham Lincoln, a wkrótce znajdzie się tam również grupa uderzeniowa lotniskowca USS Gerald Ford. 

Grupa uderzeniowa lotniskowca

Trump nadal miał nie podjąć decyzji w sprawie tego, czy podejmie działania militarne wobec Iranu. Nadal nie wiadomo też, jaki miałyby mieć zakres. Stany Zjednoczone mogłyby przeprowadzić punktowe uderzenia na cele w Iranie, podobnie jak w czasie 12-dniowej wojny Izraela z Iranem w czerwcu 2025 roku, gdy Amerykanie zbombardowali irańskie ośrodki nuklearne. Siły gromadzone na Bliskim Wschodzie pozwoliłyby jednak również USA na przeprowadzenie szerszej operacji, być może we współpracy z Izraelem. Taka interwencja – jak pisze CNN, powołując się na swoje źródła – mogłaby potrwać nawet kilka tygodni. Niektóre scenariusze przewidują ataki mające na celu usunięcie przywódców Iranu. 

Czytaj więcej

Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk
Dyplomacja
Donald Tusk z apelem do Polaków w Iranie. Dołącza MSZ. „Możliwość konfliktu realna”

Chociaż armia USA ma być gotowa do ataku już w weekend, prawdopodobnie atak nie nastąpi w najbliższych dniach – tak twierdzą przedstawiciele administracji i dyplomaci z Bliskiego Wschodu, których cytuje CNN. Zięć Trumpa, Jared Kushner, zaangażowany w proces negocjacji z Iranem, nadal ma być przekonany, że Waszyngton zdoła porozumieć się z Teheranem w sprawie nowego porozumienia nuklearnego. 

Armia USA czeka na listę celów. Iran nie spełni wszystkich żądań Donalda Trumpa?

Armia USA – jak informuje CNN – nadal nie otrzymała listy potencjalnych celów w Iranie, ponieważ Trump nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie tego, jaki scenariusz będzie realizowany w przypadku podjęcia działań militarnych – twierdzi źródło znające szczegóły sprawy. Przedstawiciele Białego Domu podkreślają, że Trump nadal wolałby dyplomatyczne rozwiązanie. Jednocześnie źródla w administracji przyznają, że po ostatnich rozmowach w Genewie nadzieje na porozumienie, które zrealizuje wszystkie żądania prezydenta USA, maleją. 

Zdaniem ekspertów jest mało prawdopodobne, by Iran zgodził się na żądanie całkowitej rezygnacji ze wzbogacania uranu, którego – jak przekonuje – potrzebuje do rozwoju energetyki atomowej. USA i Izrael uważają jednak, że w rzeczywistości Iran dąży do zdobycia broni atomowej – co dla Waszyngtonu jest czerwoną linią. Ewentualne porozumienie z Iranem miałoby dotyczyć także ograniczenia rozwoju irańskiego programu rakietowego, zwłaszcza w zakresie budowy rakiet balistycznych. 

Poprzednie porozumienie nuklearne z Iranem, które zostało zawarte przez mocarstwa zachodnie z Teheranem w 2015 roku, w czasie administracji Baracka Obamy, zostało jednostronnie wypowiedziane przez USA w czasie pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu. USA przywróciły wówczas sankcje wobec Iranu, obejmując m.in. embargiem irańską ropę. 

Dokładne warunki nowego porozumienia, które usatysfakcjonowałoby Trumpa, nie są znane. - Nie mogą nadal zagrażać stabilności całego regionu, muszą zawrzeć porozumienie lub, jeśli to się nie stanie (...) złe rzeczy się wydarzą, jeśli to się nie wydarzy – mówił Trump inaugurując w czartek posiedzenie Rady Pokoju. 

Dopytywany potem przez dziennikarzy o to, jakie „złe rzeczy” mogą się wydarzyć, Trump odmówił komentarza. - Nie będę wam o tym mówił - powiedział tylko. 

Informacja jest aktualizowana

