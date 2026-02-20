- Albo zawrzemy porozumienie, albo będzie to dla nich nieprzyjemne – stwierdził Trump. Wcześniej, w czasie inauguracji Rady Pokoju Trump sugerował, że będzie wiedział czy USA uda się zawrzeć porozumienie z Iranem w ciągu 10 dni. - Możemy być zmuszeni zrobić kolejny krok, albo możemy nie być zmuszeni. Może zawrzemy porozumienie – mówił. - Przekonacie się prawdopodobnie w ciągu następnych 10 dni – dodał.

USA zgromadziły na Bliskim Wschodzie największe siły od czasu inwazji na Irak

Tymczasem „Washington Post” pisze, że USA zamierzają zakończyć rozmieszczanie swoich sił na Bliskim Wschodzie do połowy marca. Taka informacja miała pojawić się w czasie spotkania Donalda Trumpa z przedstawicielami administracji odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, które miało miejsce w środę. W czasie tego samego spotkania Trump miał usłyszeć, że armia USA będzie gotowa do ataku na Iran nawet w sobotę.

Donald Tusk wzywa Polaków do opuszczenia Iranu – Chciałbym uświadomić wszystkim polskim obywatelkom i obywatelom, którzy są jeszcze w tej chwili w w Iranie , albo, nie daj Bóg, wybierają się do tego kraju (...). Proszę natychmiast opuścić Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju – mówił w czwartek premier Donald Tusk.



– Nie chcę nikogo tu straszyć możliwym rozwojem wydarzeń, ale wszyscy wiemy, o czym mówię. Możliwość gorącego konfliktu jest bardzo realna. Za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę – dodał premier.



– Proszę poważnie to potraktować. Proszę natychmiast opuścić Iran lub zaniechać wyjazdu do tego kraju, gdyż nikt nie będzie w stanie zagwarantować możliwości ewakuacyjnych na wypadek gorącego konfliktu – podsumował.

Jak zauważa CNN USA gromadzą na Bliskim Wschodzie największe siły od 22 lat, czyli od czasu inwazji na Irak w 2003 roku. W rejonie Bliskiego Wschodu jest już grupa uderzeniowa lotniskowca USS Abraham Lincoln, a wkrótce znajdzie się tam również grupa uderzeniowa lotniskowca USS Gerald Ford.