Takaichi, pierwsza w historii Japonii kobieta w fotelu premiera, po zdecydowanym zwycięstwie jej partii w wyborach parlamentarnych (Partia Liberalno-Demokratyczna, na czele której stoi Takaichi, zdobyła 2/3 mandatów w Izbie Reprezentantów, izbie niższej japońskiego parlamentu), mówiła o swoich politycznych planach na forum parlamentu. Odniosła się m.in. do sporu terytorialnego z Rosją, dotyczącego archipelagu Wysp Kurylskich. Spór ciągnie się do 1945 roku, gdy ZSRR, w ostatniej fazie II wojny światowej, dołączył do wojny przeciw Cesarstwu Japonii, którą toczyli Amerykanie.
– Chociaż relacje japońsko-rosyjskie są w trudnym momencie, stanowisko japońskiego rządu pozostaje niezmienne i ma na celu rozwiązanie kwestii terytorialnej i zawarcie traktatu pokojowego – powiedziała Takaichi.
Jednocześnie premier Japonii skrytykowała wojnę Rosji przeciw Ukrainie i wezwała do zakończenia tego konfliktu.
W odpowiedzi na jej słowa rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow stwierdził, że obecnie między Rosją a Japonią „nie toczy się dialog”. – Dyskutowanie o traktacie pokojowym bez dialogu jest niemożliwe – dodał. Pieskow mówił też, że relacje między Japonią a Rosją „zostały zredukowane do zera”.
– Rosja nigdy nie była zwolennikiem zakończenia dialogu. Został on przerwany z inicjatywy Tokio. Tokio przyjmuje nieprzyjazne stanowisko wobec naszego kraju. W tych okolicznościach jest mało prawdopodobne, że osiągniemy porozumienie bez zmiany formuły naszych relacji – dodał.
Rosja, która jest sukcesorem ZSRR, nigdy nie zawarła z Japonią traktatu pokojowego formalnie kończącego wojnę, którą ZSRR wypowiedział Japonii 8 sierpnia 1945 roku. Powodem jest spór o południową część Wysp Kurylskich. Japonia uważa, że ZSRR atakując ją złamał pakt o nieagresji zawarty między tymi krajami 13 kwietnia 1941 roku. Traktat miał obowiązywać do 13 kwietnia 1946 roku. W 1941 roku uchronił on ZSRR przed wojną na dwa fronty, po tym, jak ZSRR został zaatakowany przez swojego dotychczasowego sojusznika, Niemcy.
Wyspy Kurylskie
Przedmiotem sporu między Rosją a Japonią są dziś wyspy Iturup, Kunaszir, Szikotan oraz grupa wysepek Habomai znajdująca się między rosyjskim półwyspem Kamczatka a japońską wyspą Hokkaido. Rosja określa te wyspy mianem Kuryli Południowych i uważa, że w wyniku II wojny światowej i postanowień konferencji w Jałcie oraz traktatu pokojowego z San Francisco z 1951 roku, zawartego przez Japonię z grupą państw, z którymi Japończycy prowadzili wojnę, wyspy te są częścią Rosji (wcześniej ZSRR). Z kolei Japonia uważa, że wyspy te stanowią część jej terytorium – i powołuje się na traktaty z Rosją z XIX wieku.
Rosja i Japonia prowadziły rozmowy ws. traktatu pokojowego do marca 2022 roku, ale zawiesiły je w związku z sankcjami nałożonymi przez Japonię na Rosję po wybuchu wojny.
Przed kilkoma dniami japoński nadawca NHK podał, że Japonia zamierza dołączyć do inicjatywy PURL w ramach której państwa Zachodu (głównie kraje NATO) kupują w USA broń i wyposażenie dla ukraińskiej armii. Japonia nie udziela wprawdzie Ukrainie pomocy wojskowej (byłoby to sprzeczne m.in. z narzuconą jej przez USA po wojnie pacyfistyczną konstytucją), ale w ramach PURL ma dostarczać Ukrainie wyposażenie wojskowe, takie jak np. systemy radarowe czy kamizelki kuloodporne.
