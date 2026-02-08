Bez imigrantów Japonia nie przeżyje

W niedzielny wieczór instytut badania opinii publicznej NHK podał bardzo korzystne dla PLD wyniki exit polls. Jeśli im wierzyć, ugrupowanie może uzyskać od 274 do 328 mandatów w 465-osobowym parlamencie. A z koalicyjną Partią Restauracji (Ishin) ta liczba mogłaby poszybować do 366. W korytarzach władzy w Tokio zaczęto nawet mówić o możliwości pierwszej zmiany w przyjętej w 1947 r. konstytucji dzięki tak dużej przewadze w parlamencie obozu władzy. Miałaby ona dotyczyć poszerzenia możliwości obrony kraju.

Czytaj więcej Polityka Japonia nie ufa Donaldowi Trumpowi Amerykański prezydent wstrzymał pomoc dla Ukrainy. Czy zostawiłby też Japończyków w obliczu chińs...

Ale nie tylko osobisty urok premier przesądził o zwycięstwie PLD. Takaichi obficie sięgnęła do populistycznych rozwiązań, zyskując zresztą otwartą sympatię Donalda Trumpa. W czwartek, na trzy dni przed głosowaniem, prezydent USA otwarcie poparł szefową rządu w mediach społecznościowych. – Takaichi już udowodniła, że jest silna i mądra i kocha swój naród. Nie zdradzi japońskiego narodu – uznał Trump.

W Japonii na statystyczną kobietę przypada 1,15 dzieci. To równie tragiczny wynik, co w mającej opinię konserwatywnego państwa Polsce. Jednak w Kraju Kwitnącej Wiśni ta zapaść zaczęła się dużo wcześniej. Żadne społeczeństwo świata nie starzeje się więc tak szybko. Tylko w minionym roku archipelag stracił 900 tys. mieszkańców, a całe regiony kraju, w szczególności na północy, w dramatycznym tempie pustoszeją.

A jednak Takaichi zapowiedziała dalsze zaostrzenie polityki migracyjnej w państwie, gdzie cudzoziemcy stanowią tylko 3 proc. ludności. Odwołała się bezpośrednio do niechęci narodu do obcych, który wiele wieków żył w izolacji i zachował specyficzny sposób postępowania.

Nie inaczej wygląda strategia premier w sprawach gospodarczych. Wychodząc naprzeciw obawom o wzrost cen w społeczeństwie, które bardzo długo nie wiedziało, co to inflacja, zapowiedziała zawieszenie na dwa lata 8-proc. podatku na produkty żywnościowe. Temu ma towarzyszyć wart 135 mld dol. pakiet subwencji m.in. do gazu, elektryczności. Przewidziano bony ryżowe i dotacje dla rodzin z dziećmi.