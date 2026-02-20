55 min. 26 sek.

„Posłuchaj Plus Minus”: Nie będzie łatwego zakończenia wojny Rosji i Ukrainy

W podcaście „Posłuchaj Plus Minus” Marcin Łuniewski rozwiewa mity o nieuniknionym rozpadzie Rosji i analizuje różne scenariusze po czterech latach wojny na Ukrainie. Pewne pozostaje tylko jedno – Rosja wciąż nie ma dość, mimo sankcji, coraz gorszego stanu gospodarki, nadal stara się zrealizować imperialne sny.

Co mamy począć z Rosją, jak potoczą się jej dalsze losy, czy mamy czekać na odejście Władymira Putina, a może jego kres nie będzie miał znaczenia, bo Rosja i tak pozostanie Rosją? Czy istnieje jakaś nadzieja na szybkie zakończenie tej wojny?

Gościem Darii Chibner był Marcin Łuniewski – autor książki „Rosja od rozpadu do faszystowskiej dyktatury. Scenariusze 2026-2036”, a także stały współpracownik „Plusa Minusa”, gdzie również znajdą Państwo jego liczne artykuły na temat Rosji.

Mit rozpadu Rosji

Rozpad Rosji to myślenie życzeniowe, irytujące Łuniewskiego. Ekspert podkreśla, że hasła o jej rychłym upadku wcale się nie sprawdziły, a separatyzm w Jakucji to często ukraińska propaganda. Jednocześnie rozpad Rosji wcale nie musiałby być dla nas dobry. Jego ewentualne konsekwencje to chaos, migracje Rosjan i wyciek broni konwencjonalnej. Nie wspominając już o zagrożeniu atomowym. Rozpad Rosji na tysiące księstw, takich jak Tatarstan czy Czeczenia mógłby spowodować jeszcze więcej problemów i konfliktów. Oczywiście Rosja straszy taką narracją, ale nie można zapominać, że tkwi w tym trochę prawdy.