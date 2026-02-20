Rzeczpospolita

„O krok za daleko”: Dobry, prosty kryminał

Największa siła tej opowieści to fatalizm bez taniej sensacji.

Publikacja: 20.02.2026 16:10

„O krok za daleko": Dobry, prosty kryminał

Foto: mat.pras.

Mateusz Perowicz

Jedna decyzja, jeden impuls i nagle nie ma już odwrotu. „O krok za daleko” to dramat o konsekwencjach, które przychodzą szybciej, niż jesteśmy gotowi je udźwignąć. Serial opowiada historię zwykłych ludzi wrzuconych w sytuację graniczną. Twórcy nie próbują robić z bohaterów ani świętych, ani potworów. Każdy wybór wydaje się logiczny w danym momencie, a jednocześnie z perspektywy czasu prowadzi dokładnie tam, gdzie nie powinien. To największa siła tej opowieści – fatalizm bez taniej sensacji.

