Jedna decyzja, jeden impuls i nagle nie ma już odwrotu. „O krok za daleko” to dramat o konsekwencjach, które przychodzą szybciej, niż jesteśmy gotowi je udźwignąć. Serial opowiada historię zwykłych ludzi wrzuconych w sytuację graniczną. Twórcy nie próbują robić z bohaterów ani świętych, ani potworów. Każdy wybór wydaje się logiczny w danym momencie, a jednocześnie z perspektywy czasu prowadzi dokładnie tam, gdzie nie powinien. To największa siła tej opowieści – fatalizm bez taniej sensacji.